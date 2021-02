Lancement en ligne de l'événement touristique et culturel de la Fête du printemps de Harbin

Le 4 février, soit le jour du « petit Nouvel An » du calendrier lunaire chinois, la ville de Harbin a lancé un événement virtuel intitulé « Let's Laugh Together » (Rions ensemble). À cette occasion, les organisateurs ont publié plusieurs affiches et illustrations créatives représentant des points d'intérêt et des scènes hivernales de Harbin par lesquelles la « ville de la glace et de la neige » adresse ses bons vœux à la population.

Pour répondre à la demande de produits et de services culturels pendant la Fête du printemps, la ville de Harbin a organisé plus de 200 activités en ligne réparties en quatre catégories : spectacles sur le cloud, expositions sur le cloud, tourisme sur le cloud et streaming en direct. Malgré la distance, les gens peuvent assister ensemble à des spectacles dramatiques originaux, à des ballets, à des soirées de gala et à de concerts d'orchestre de haute qualité en ligne, sans avoir à quitter leur domicile. De plus, les célébrations traditionnelles comme la danse folklorique, la récitation de contes folkloriques et la résolution des énigmes inscrites sur les lanternes ont aussi été organisées en ligne.

La neige et la glace sont deux grands atouts de la ville de Harbin. Les années précédentes, les citoyens et les touristes célébraient la Fête du printemps en visitant le monde de neige et de glace de Harbin ou en patinant sur la rivière Songhua glacée. Pour adoucir le regret de ne pas pouvoir découvrir le monde de neige et de glace en personne, la ville de Harbin prévoit cette année d'organiser un événement touristique en ligne sur de nouvelles plateformes médias. Les internautes pourront ainsi contempler le charme de Harbin, visionner des spectacles de niveau mondial donnés depuis le parc aquatique Harbin Polarland ou encore découvrir des expositions de peinture à l'huile de grands artistes russes, entre autres, le tout gratuitement. Par ailleurs, 5 musées, dont le Musée de la province du Heilongjiang, organiseront des expositions panoramiques en réalité virtuelle et 11 musées présenteront des expositions en ligne sur la plateforme WeChat dans le cadre de la Fête du printemps de cette année.

En 2019, la ville de Harbin avait déjà instauré une nouvelle coutume en intégrant un volet culturel et touristique à la Fête du printemps, permettant ainsi aux résidents et aux touristes de découvrir le charme de la ville tout en vivant l'ambiance festive de l'événement.

À la tombée de la nuit, de nombreuses lanternes rouges et lumières colorées illuminent le boulevard central d'inspiration russe, créant une ambiance festive. Le maïs doré, le piment rouge et le papier rouge portant le sinogramme « Fu » (qui signifie « bonheur ») ajoutent une touche folklorique à l'Exposition internationale d'art de sculpture sur neige de l'île du Soleil de Harbin. Et avec leur charme fascinant, le monde enchanté des neiges de Yingjie empreint de saveur rurale et le parc à neige de Sunac de style européen ne manquent pas d'attirer les visiteurs.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1434543/image.jpg

SOURCE Information Office of the Municipal Government of Harbin