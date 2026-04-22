El Festival de las Aguas Subterráneas cobra vida en Lakewood el 2 de mayo de 2026

Celebración comunitaria gratuita con entretenimiento en vivo, sorteos y diversión familiar

LAKEWOOD, California, 22 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Distrito de Reposición de Agua (WRD) se complace en anunciar el 16º Festival Anual de Aguas Subterráneas, que tendrá lugar el sábado 2 de mayo de 2026, de 10 a.m. a 2 p.m. en la sede de la agencia (4040 Paramount Blvd. Lakewood, CA 90746). Este evento gratuito y familiar reúne a la comunidad para celebrar y aprender sobre el papel vital que desempeña el agua subterránea en el suministro de agua del sur de California. Las aguas subterráneas representan casi la mitad de la demanda total de agua para el área de servicio de WRD, lo que subraya la necesidad de reconocer y proteger este tesoro bajo nuestros pies.

El festival contará con más de 30 stands interactivos que ofrecen materiales educativos y obsequios para todas las edades. Las familias pueden disfrutar de demostraciones prácticas de ciencia, juegos acuáticos, entretenimiento en vivo, deliciosa comida, rifas, pintura facial y más. Los asistentes también tendrán la oportunidad de explorar actividades que destaquen las prácticas sostenibles del agua y las formas de proteger este recurso esencial.

Como parte de la celebración, WRD honrará a los líderes locales cuya defensa ha avanzado en la preservación del agua subterránea. La miembro del Consejo de la Ciudad de Long Beach, Kristina Duggan, la Ciudad de Torrance y el Distrito Escolar Unificado de Compton se encuentran entre los galardonados que serán reconocidos por sus importantes contribuciones a la misión de WRD de garantizar un futuro sostenible y seguro del agua.

"El Festival de Aguas Subterráneas es la forma en que WRD reúne a nuestra comunidad para celebrar y aprender sobre el papel vital que desempeña el agua subterránea en nuestra vida diaria", dijo el presidente de la Junta de WRD, Sergio Calderón. "Nos enorgullece organizar un evento gratuito que inspira a las familias a apreciar y proteger este precioso recurso mientras disfrutan de un día lleno de diversión, educación y conexión".

El Festival de Aguas Subterráneas de este año cuenta con el apoyo de varios patrocinadores generosos, incluidos Hazen y Sawyer, Jacobs, los Distritos de Saneamiento del Condado de Los Ángeles, McCarthy Building Company, PERC Water Corporation, Tetra Tech y más.

Se anima a las familias a llegar temprano para disfrutar de un día completo de entretenimiento, aprendizaje y celebración. Para más información, visite www.wrd.org/groundwater-festival.

El Distrito de Reposición de Agua del Sur de California es la agencia regional de gestión de aguas subterráneas que protege y preserva la cantidad y calidad de las aguas subterráneas para dos de las cuencas urbanas más utilizadas en el Estado de California. El área de servicio alberga a más del diez por ciento de la población de California que reside en 43 ciudades del sur del condado de Los Ángeles. WRD se rige por una junta directiva elegida públicamente que incluye a Joy Langford., Rob Katherman, John D. S. Allen, Sergio Calderón y Vera Robles-DeWitt.

Contacto: Angelina Mancillas

[email protected]

(562) 275-4231

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FUENTE Water Replenishment District of Southern California