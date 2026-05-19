El Fondo Soberano de Omán se une a la lista de los mejores del mundo con rendimiento récord

La Autoridad de Inversiones de Omán reporta ganancias de 7.800 millones de dólares estadounidenses y lidera el mercado mundial en rendimiento

MASCATE, Omán, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Autoridad de Inversiones de Omán, el fondo soberano de inversión del Sultanato de Omán, ha registrado su mejor rendimiento anual hasta la fecha, con aproximadamente 7.800 millones de dólares estadounidenses en ganancias y una rentabilidad de la inversión del 14,6% en 2025, lo que la sitúa entre los inversores soberanos con mejor rendimiento del mundo.

OMAN’S SOVEREIGN FUND JOINS GLOBAL TOP PERFORMERS AS RETURNS HIT RECORD HIGH

Según SWF Global, OIA ocupó el tercer lugar a nivel mundial entre los fondos soberanos de inversión en cuanto a retorno de la inversión y el primer lugar a nivel mundial en cuanto a rentabilidad en el mercado público en 2025. Este rendimiento fortalece la posición de Omán en el panorama global de la inversión soberana, donde los fondos del Golfo desempeñan un papel cada vez más influyente en capital privado, infraestructura, transición energética, logística, tecnología e industrias estratégicas.

Los activos de OIA alcanzaron aproximadamente 60 mil millones de dólares estadounidenses a finales de 2025. En términos acumulados, cada dólar equivalente en poder de la autoridad en 2020 había crecido aproximadamente un 73% a finales de 2025, lo que refleja la creación de valor en toda su cartera.

Si bien los mayores fondos soberanos de inversión del mundo suelen juzgarse por su tamaño, los resultados de OIA en 2025 la sitúan en una categoría diferente: la de un inversor soberano que está ganando reconocimiento por su rendimiento, gobernanza y rentabilidad en el mercado público.

La Autoridad también superó sus indicadores de rendimiento anuales aprobados en un 105%, gracias a una gestión de activos disciplinada, mayores rendimientos en el mercado público y la reestructuración de los activos estatales hacia empresas con mayor enfoque comercial.

El rendimiento de OIA en 2025 se produce en un momento en que Omán busca fortalecer su posición económica más allá de los hidrocarburos y profundizar su papel en los flujos de capital internacionales. El fondo atrajo aproximadamente 4.100 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el año, lo que refuerza su papel como puerta de entrada para el capital global a los sectores prioritarios de Omán.

Una parte fundamental de la historia de 2025 es la transformación de la cartera. Desde que asumió la propiedad de varias empresas estatales en 2020, OIA ha trabajado para fortalecer el rendimiento operativo y financiero de su cartera, mejorar la rentabilidad y aumentar la eficiencia. Estas iniciativas de reestructuración ayudaron a varias empresas de la cartera a volver a ser rentables, mejoraron la calidad de los activos y respaldaron el programa de desinversión de la autoridad. La OIA también liquidó aproximadamente 2.400 millones de dólares en deuda de sus subsidiarias, fortaleciendo aún más los balances y apoyando la transición hacia modelos más orientados al mercado. El programa de desinversión, lanzado en 2022 para reciclar capital y maximizar los rendimientos, había completado 24 desinversiones a finales de 2025, generando más de 7.300 millones de dólares para reinvertir en nuevas oportunidades.

En la actualidad, la cartera de OIA abarca más de 52 países, lo que refleja una estrategia diseñada para equilibrar la exposición al mercado nacional con la diversificación global. Casi dos tercios de sus inversiones se encuentran en Omán, mientras que el resto se distribuye entre los principales mercados internacionales, incluyendo un 19% en Norteamérica, un 9% en Europa, un 4% en Asia-Pacífico y un 7% en otros mercados globales.

El rendimiento de OIA en 2025 también refleja un fortalecimiento general de la gobernanza y la transparencia en torno a los activos estatales de Omán. Instituciones globales, como el Banco Mundial, han reconocido el progreso de Omán en la mejora de la gestión y la supervisión de las empresas estatales, y OIA se posicionó en tercer lugar entre los fondos soberanos. Para los inversores internacionales, esto refuerza la credibilidad del fondo, ya que Omán busca atraer capital a largo plazo y consolidar su papel en los flujos de inversión globales.

Con beneficios récord, un rendimiento líder en los mercados públicos y credenciales de gobernanza más sólidas, los resultados de la autoridad para 2025 apuntan a un cambio más amplio en el modelo económico de Omán: el uso del capital soberano para generar rentabilidad, atraer inversión extranjera, reestructurar los activos estatales y construir una plataforma de inversión con mayor conexión internacional.

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