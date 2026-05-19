オマーンのソブリンファンド、過去最高となるリターンを記録し、世界のトップパフォーマーの仲間入りを果たす

Oman Investment Authority、78億米ドルの利益を計上し、公開市場のパフォーマンスで世界をリード

オマーン、マスカット, 2026年5月19日 /PRNewswire/ -- オマーンの政府系ファンドであるOman Investment Authorityは、2025年に約78億米ドルの利益と14.6%の投資収益率を記録し、これまでで最も好調な年間業績を報告し、世界トップクラスの業績を誇る政府系投資家の仲間入りを果たしました。

SWFグローバルによると、OIAは2025年の投資収益率で政府系ファンドの中で世界第3位、公開 市場における収益率で世界第1位となりました。この実績により、オマーンは世界のソブリン投資市場においてより強固な地位を確立することになります。同市場では、湾岸諸国のファンドが、プライベート・エクイティ、インフラ、エネルギー転換、物流、テクノロジー、戦略的産業の各分野において、ますます大きな影響力を発揮しています。

OIAの資産規模は2025年末までに約600億米ドルに達しています。累積ベースでは、2020年に当局が保有したすべてのドル相当額は2025年末までに約73％増加しており、これはポートフォリオ全体の価値創造を反映しています。

世界最大の政府系ファンドは、その規模によって判断されることが多いなか、OIAの2025年のランキングでは別のカテゴリー、すなわち 運用実績、ガバナンス、そして公開 市場でのリターンにおいて注目を集めています。

OIA はまた、規律ある資産運用、より高い公共 市場リターン、 国有資産のより商業に重点を置いた企業への再編に支えられ、承認された年間業績指標を105％上回ることができました。

OIAの2025年のパフォーマンスは、オマーンが炭化水素資源に依存しない経済基盤の強化を図り、国際的な資本流動における役割をさらに拡大しようとしているなかで達成されたものです。同ファンドは1年間に約41億米ドルの海外直接投資を誘致し、オマーンの優先セクターへのグローバル資本のゲートウェイとしての役割を強化しました。

2025年の戦略において、ポートフォリオの変革は重要な要素です。OIAは、2020年に多数の国有企業の所有権を取得して以来、ポートフォリオ全体の運営・財務パフォーマンスの強化、収益性の改善、効率性の向上に取り組んできました。こうしたリストラ策により、複数の投資先企業の黒字化を支援し、資産の質を改善し、当局の 事業売却プログラムを支援しました。OIAはまた、子会社全体で約24億米ドルの債務を清算し、バランスシートをさらに強化するとともに、より商業主導のモデルへの移行を支援しました。資本の再配分と収益の最大化を目的として2022年に開始された売却プログラムは、2025年末までに24件の売却を完了し、新たな投資機会に再投資するための資金として73億米ドル以上を調達しました。

国内エクスポージャーとグローバルな分散投資のバランスを考慮した戦略を反映し、現在、OIAのポートフォリオは52カ国以上にまで広がっています。投資額の3分の2近くがオマーンに集中しており、残りのポートフォリオは主要な国際市場に分散投資されています。内訳は、北米が19％、欧州が9％、アジア太平洋地域が4％、その他の世界市場が7％となっています。

OIAの2025年のパフォ―マンスは、オマーンの国有資産をめぐるガバナンスと透明性の広範な強化も反映しています。世界銀行をはじめとする国際機関は、オマーンが国有企業の経営管理と監督体制の改善において成し遂げた進展を評価しており、また、OIAはソブリン・ウェルス・ファンドの中で第3位 にランクインしました。オマーンが長期資本の誘致と、世界的な投資の流れにおける役割の強化を図っている中、これは海外投資家にとって、同ファンドの信頼性を高めるものとなります。

記録的な利益、公共市場におけるトップクラスのパフォーマンス、より強固なガバナンスの信頼性を背景に、オマーン当局の 2025年のパフォーマンスは、オマーンの経済モデルにおけるより広範なシフトを示唆しています。すなわち、ソブリン・キャピタルを活用して収益を創出し、外国投資を誘致し、国有資産の再編を行い、国際的なつながりを強化した投資プラットフォームを構築するというものです。

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ウェブサイト：www.oia.gov.om

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2982560/Oman_Investment_Authority.jpg

SOURCE Oman Investment Authority