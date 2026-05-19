Oman Investment Authority déclare un bénéfice de 7,8 milliards USD et se place au premier rang mondial pour la performance des marchés publics

MUSCAT, Oman, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Oman Investment Authority, le fonds souverain du Sultanat d'Oman, a annoncé sa meilleure performance annuelle à ce jour, enregistrant environ 7,8 milliards USD de bénéfices et un retour sur investissement de 14,6 % en 2025, ce qui le place parmi les investisseurs souverains les plus performants au monde.

LE FONDS SOUVERAIN D'OMAN REJOINT LES FONDS LES PLUS PERFORMANTS AU NIVEAU MONDIAL GRÂCE À DES RENDEMENTS RECORDS

Selon SWF Global, OIA s'est classé au troisième rang mondial des fonds souverains en termes de retour sur investissement et au premier rang mondial pour les rendements du marché public en 2025. Cette performance confère à Oman une position plus forte dans l'écosystème mondial des investissements souverains, où les fonds du Golfe jouent un rôle de plus en plus influent dans les domaines du capital-investissement, des infrastructures, de la transition énergétique, de la logistique, de la technologie et des industries stratégiques.

Les actifs d'OIA ont atteint environ 60 milliards USD à la fin de 2025. Sur une base cumulative, chaque équivalent dollar détenu par OIA en 2020 avait augmenté d'environ 73 % à la fin de 2025, reflétant la création de valeur dans l'ensemble de son portefeuille.

Alors que les plus grands fonds souverains du monde sont souvent jugés en fonction de leur taille, les résultats d'OIA pour 2025 le placent dans une catégorie à part : un investisseur souverain qui se distingue par ses performances, sa gouvernance et ses rendements sur le marché public.

OIA a également dépassé de 105 % ses indicateurs de performance annuels approuvés, grâce à une gestion disciplinée des actifs, à des rendements plus élevés sur le marché public et à la restructuration des actifs appartenant à l'État en entreprises davantage axées sur le commerce.

La performance de 2025 d'OIA intervient alors qu'Oman cherche à optimiser sa position économique au-delà des hydrocarbures et à renforcer son rôle dans les flux de capitaux internationaux. Le fonds a attiré environ 4,1 milliards USD d'investissements directs étrangers au cours de l'année, renforçant ainsi son rôle de porte d'entrée des capitaux mondiaux dans les secteurs prioritaires d'Oman.

La transformation du portefeuille est un élément clé de 2025. Depuis qu'il est devenu propriétaire d'un certain nombre d'entreprises publiques en 2020, OIA s'est efforcé de renforcer les performances opérationnelles et financières de l'ensemble de son portefeuille, d'améliorer la rentabilité et d'accroître l'efficacité. Ces initiatives de restructuration ont permis à plusieurs entreprises du portefeuille de redevenir rentables, d'améliorer la qualité des actifs et de soutenir le programme de désinvestissement d'OIA. OIA a également remboursé environ 2,4 milliards USD de dettes dans l'ensemble de ses filiales, ce qui a permis de renforcer les bilans et de soutenir l'évolution vers des modèles plus commerciaux. Lancé en 2022 pour recycler le capital et maximiser les rendements, le programme de désinvestissement avait réalisé 24 désinvestissements à la fin de 2025, générant plus de 7,3 milliards USD à réinvestir dans de nouvelles opportunités.

Aujourd'hui, le portefeuille d'OIA couvre plus de 52 pays, reflétant une stratégie conçue pour équilibrer l'exposition nationale et la diversification mondiale. Près des deux tiers de ses investissements sont détenus à Oman, tandis que le reste du portefeuille est réparti sur les principaux marchés internationaux, dont 19 % en Amérique du Nord, 9 % en Europe, 4 % en Asie-Pacifique et 7 % sur d'autres marchés mondiaux.

Les résultats de 2025 d'OIA reflètent également un renforcement plus large de la gouvernance et de la transparence autour des actifs appartenant à l'État omanais. Des institutions mondiales, dont la Banque mondiale, ont reconnu les progrès réalisés par Oman dans l'amélioration de la gestion et de la surveillance des entreprises publiques, tandis qu'OIA s'est classé troisième parmi les fonds souverains. Pour les investisseurs internationaux, cela renforce la crédibilité du fonds alors qu'Oman cherche à attirer des capitaux à long terme et à renforcer son rôle dans les flux d'investissement mondiaux.

Avec des bénéfices records, des performances de premier plan sur les marchés publics et des références plus solides en matière de gouvernance, les résultats d'OIA 2025 indiquent un changement plus large du modèle économique d'Oman : l'utilisation de capitaux souverains pour générer des rendements, attirer des investissements étrangers, restructurer les actifs de l'État et construire une plateforme d'investissement plus connectée au niveau international.

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