El gobernador Braun protege los centros de salud de Indiana al eximir a los FQHC de los cambios 340B propuestos

La decisión refleja un fuerte liderazgo, un compromiso significativo y un claro compromiso con el cuidado de los Hoosiers

INDIANÁPOLIS, 24 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación de Atención Primaria de Salud de Indiana aplaudió hoy al gobernador Mike Braun por su decisión de eximir a los Centros de Salud Federalmente Calificados de Indiana de los cambios propuestos de Medicaid 340B, calificándolo como una afirmación importante del papel vital que desempeñan los centros de salud en las comunidades de todo el estado.

La Asociación elogió al Gobernador Braun por tomar una decisión reflexiva y de principios que protege el acceso a la atención de los pacientes que dependen de los centros de salud para atención primaria, salud conductual, servicios dentales, acceso a farmacias y otros apoyos esenciales. La decisión refleja el compromiso de larga data del gobernador de fortalecer el acceso a la atención médica, apoyar a las comunidades locales y garantizar que los residentes más vulnerables de Indiana no se queden atrás.

"Estamos profundamente agradecidos al gobernador Braun por su liderazgo y por reconocer el papel fundamental que desempeñan los centros de salud comunitarios en el sistema de atención médica de Indiana", dijo Ben Harvey, director ejecutivo de la Asociación de Atención Primaria de Salud de Indiana. "Esta decisión demuestra un claro compromiso con la protección de la atención a los pacientes y las comunidades que dependen de los centros de salud todos los días. El gobernador Braun escuchó las preocupaciones que se plantearon, se involucró cuidadosamente en el tema y tomó la decisión correcta para los FQHC de Indiana ".

La Asociación también expresó su agradecimiento al equipo del Gobernador y a los funcionarios de la administración que se tomaron el tiempo para participar directamente, escuchar atentamente y considerar el impacto real que esta propuesta habría tenido en los centros de salud y los pacientes a los que atienden. Su disposición a participar en un diálogo serio y constructivo ayudó a producir un resultado positivo para las comunidades de todo el estado.

Esta decisión también fue el producto de una extraordinaria defensa de base de todos los rincones de Indiana. Los líderes de los centros de salud, los miembros de la junta, los médicos, los pacientes, los socios comunitarios y los defensores hablaron con una voz fuerte y unificada sobre la importancia de preservar el apoyo 340B para los FQHC. Los miembros de la Asamblea General de Indiana también ayudaron a elevar esas preocupaciones y reforzar la importancia de proteger el acceso a la atención en sus distritos y comunidades.

"La fuerza de la respuesta de todo Indiana dejó en claro cuánto importan los centros de salud comunitarios", dijo Harvey. "Agradecemos a los muchos defensores, líderes locales y legisladores que ayudaron a plantear este problema y garantizar que se escuchara la voz de la comunidad de centros de salud de Indiana".

Los centros de salud comunitarios de Indiana siguen comprometidos a trabajar con el gobernador Braun y su administración para avanzar en soluciones prácticas y centradas en el paciente que fortalezcan el acceso, mejoren los resultados y apoyen a las comunidades más saludables en todo el estado.

Acerca de la Asociación de Atención Primaria de Salud de Indiana

La Asociación de Atención Primaria de Salud de Indiana representa a los centros de salud comunitarios de Indiana, que brindan atención primaria de alta calidad y servicios relacionados a pacientes en todo el estado, independientemente de su estado de seguro o capacidad de pago. www.indianapca.org

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FUENTE Indiana Primary Health Care Association