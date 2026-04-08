Indiana no debería enviar una ganancia inesperada de 340 mil millones a Washington a expensas de los centros de salud comunitarios

El cambio propuesto de Medicaid eliminaría los recursos de atención local de las clínicas de Indiana y enviaría la mayor parte del beneficio financiero al gobierno federal

INDIANÁPOLIS, 8 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los centros de salud comunitarios de Indiana están instando al Estado a eximir a los Centros de Salud Calificados Federalmente y a los Look-Alikes de FQHC de su cambio propuesto de Medicaid 340B. El programa 340B no depende de una asignación separada del contribuyente estatal; funciona a través de descuentos de medicamentos del fabricante para proveedores elegibles de la red de seguridad. Y debido a que Medicaid es una asociación federal-estatal, las reglas federales significan que Indiana tendría que compartir más del 64 por ciento de cualquier reembolso en dólares con Washington. Eso significa que el mayor ganador financiero en esta propuesta sería el gobierno federal, no las comunidades de Indiana.

"Este no es un plan de ahorro para el contribuyente. Es una propuesta que gana en Washington, pierde en Indiana ", dijo Ben Harvey, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Atención Primaria de Salud de Indiana. "Indiana se llevaría un recurso comprobado y reinvertido localmente de los centros de salud comunitarios para que la mayor parte de la ventaja financiera pueda salir del estado. Esa es la respuesta incorrecta para los pacientes, para el acceso y para el sentido común ".

Los centros de salud comunitarios no son jugadores marginales en la atención médica de Indiana. Los FQHC y los Look-Alikes de FQHC se reconocen específicamente como entidades cubiertas 340B elegibles, y los centros de salud respaldados por HRSA deben atender a los pacientes independientemente de su capacidad de pago. Utilizan los ahorros de 340B para mantener los medicamentos a un precio asequible y para respaldar los servicios integrales que ayudan a los pacientes a recuperarse y mantenerse bien.

El gobernador Braun ha hecho de la asequibilidad de la atención médica, el acceso y la atención rural temas centrales de su agenda, y su propia orden ejecutiva 340B reconoció que el programa fue diseñado para ayudar a los pacientes vulnerables a mejorar el acceso a los medicamentos a través de descuentos de fabricantes en hospitales de la red de seguridad y clínicas financiadas con fondos federales. Estamos de acuerdo con ese principio. Esa es exactamente la razón por la que los FQHC deben eliminarse de esta propuesta.

Si el Estado tiene inquietudes sobre descuentos o supervisión duplicados, esos problemas deben abordarse de manera directa y responsable. Indiana puede hacer cumplir las reglas, mejorar la administración de reclamos y fortalecer el cumplimiento sin debilitar las clínicas financiadas con fondos federales que ya están obligadas a atender a todos los que entran por la puerta.

Para Indianápolis y las comunidades de todo Indiana, este no es un debate político abstracto. Cuando los centros de salud comunitarios pierden la flexibilidad 340B, hay menos disponible para medicamentos asequibles, acceso a farmacias, coordinación de la atención y otros servicios que mantienen a los pacientes más saludables y reducen la presión sobre el resto del sistema de atención médica. Indiana no debe socavar una de las pocas herramientas que amplía el acceso sin requerir una nueva corriente de gasto de los contribuyentes estatales.

El Estado debe perseguir la integridad del programa sin castigar la red de seguridad. El camino correcto es sencillo: hacer cumplir las reglas, evitar descuentos duplicados y eximir explícitamente a los FQHC y a los Look-Alikes de FQHC de esta propuesta. Los pacientes de Indiana no deben perder la atención local para que Washington pueda salir adelante.

Acerca de la Asociación de Atención Primaria de Salud de Indiana

La Asociación de Atención Primaria de Salud de Indiana representa a los centros de salud comunitarios de Indiana, que brindan atención primaria de alta calidad y servicios relacionados a pacientes en todo el estado, independientemente de su estado de seguro o capacidad de pago.

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FUENTE Indiana Primary Health Care Association