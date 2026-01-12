El Grupo L'OCCITANE celebra 50 años de L'Occitane en Provence

GINEBRA, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo L'OCCITANE se enorgullece de anunciar el 50º aniversario de L'Occitane en Provence, su marca emblemática y el origen de la visión global del Grupo. Este hito refleja mucho más que la longevidad de la icónica Maison L'Occitane en Provence. Es testimonio de cinco décadas de crecimiento sostenible y con visión de futuro, impulsado por iniciativas pioneras en sostenibilidad , espíritu emprendedor y un profundo compromiso con las personas y el planeta.

El nacimiento de una Maison

L’OCCITANE Group celebrates 50 years of L’Occitane in Provence

Nacida de un simple gesto en 1976 —la destilación de romero—, L'Occitane en Provence fue fundada por Olivier Baussan, con tan solo 23 años, inspirado por el poder vital de la naturaleza de la Alta Provenza. Profundamente conectado con la tierra y guiado por el respeto a la naturaleza y la artesanía, Baussan fue un pionero ecológico, defendiendo los ingredientes naturales, el abastecimiento local y los envases reciclables mucho antes de que estos se convirtieran en estándares de la industria. La trayectoria de Baussan también ha sido profundamente humana, entrelazada con encuentros y relaciones inspiradoras.

Un momento crucial llegó en 1992 con el encuentro entre Olivier Baussan y el empresario austriaco Reinold Geiger: uno forjó una auténtica visión de la belleza sostenible, el otro la transformó en una empresa de éxito global, llevando el espíritu de la Provenza al mundo. Bajo el liderazgo de Reinold Geiger, la empresa se expandió internacionalmente, manteniéndose fiel a sus valores, convirtiéndose en la piedra angular del Grupo L'OCCITANE.

Filosofía en acción

La Maison L'Occitane en Provence se mantiene hoy fiel a su filosofía fundacional, revelando la vitalidad de la flora de la Alta Provenza a través de experiencias sensoriales y de bienestar, diseñadas para ser lo más sostenibles posible. Combinando tradición e innovación, la Maison acerca la Provenza a sus huéspedes de todo el mundo a través de más de 3.000 boutiques, 100 spas, 2.500 hoteles asociados y su destino estrella, Le Couvent des Minimes, un Hôtel et Spa L'Occitane en Provence, creando una conexión distintiva entre las personas, la naturaleza y la belleza.

Mirando hacia adelante con propósito

El 50º aniversario también marca una reinvención para L'Occitane en Provence, donde la tradición se fusiona con la modernidad, reafirmando sus raíces y su conexión con la tierra, los productores y los artesanos de la Alta Provenza. Este enfoque renovado garantiza que el legado de L'Occitane en Provence no solo se preserve, sino que se comparta activamente y se reinvente para el futuro.

Para el Grupo L'OCCITANE, este hito subraya su ambición fundadora: una casa de marcas de belleza lideradas por emprendedores unidos por la calidad, la creatividad y el propósito, cada una con libertad para crecer dentro de una visión compartida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852474/LOccitane_Celebration.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728801/L_Occitane_Group_Logo.jpg

Contacto de medios:

Grupo L'OCCITANE | [email protected]