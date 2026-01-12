Le Groupe L'OCCITANE célèbre les 50 ans deL'Occitane en Provence

GENÈVE, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le Groupe L'OCCITANE est fier d'annoncer le 50e anniversaire de L'Occitane en Provence, marque patrimoniale à l'origine de la vision du Groupe. Cette étape reflète bien plus que la longévité de l'emblématique Maison L'Occitane en Provence. Elle témoigne de cinq décennies de résilience et d'une croissance durable, résolument tournée vers l'avenir, portée par une expertise reconnue dans la création de produits de beauté et de bien-être sensoriels à base d'ingrédients naturels performants, ainsi que par un engagement fondamental envers l'Homme et la Nature.

L’OCCITANE Group celebrates 50 years of L’Occitane in Provence

Née d'un geste simple en 1976, la distillation du romarin, L'Occitane en Provence a été fondée par Olivier Baussan, pionnier en matière d'écologie, et développée à l'international sous la direction de Reinold Geiger. Depuis 50 ans, la Maison L'Occitane en Provence sublime des ingrédients emblématiques tels que le beurre de karité, l'immortelle et l'amande pour créer des formules à la fois sensorielles, performantes et durables. Bien avant que ces exigences ne s'imposent, L'Occitane en Provence s'engageait déjà à créer des produits de haute qualité, formulés à partir d'ingrédients naturels issus de filières responsables et offrant efficacité et sensorialité.

Aujourd'hui, L'Occitane en Provence demeure fidèle à sa philosophie fondatrice, privilégiant les ingrédients d'origine naturelle et exprimant son savoir-faire à travers des expériences de beauté et de bien-être authentiques, sensorielles, performantes et aussi durables que possible. Son parcours s'inscrit dans une dimension profondément humaine, nourrie de liens et de rencontres inspirantes tout au long de son cheminement. Le savoir-faire de L'Occitane en Provence se traduit dans l'une de ses créations les plus iconiques : la Crème Mains Karité. Inspirée par les expériences fondatrices d'Olivier Baussan au Burkina Faso, L'Occitane en Provence travaille aujourd'hui avec plus de 6 000 femmes au sein de coopératives produisant un beurre de karité 100 % biologique et équitable, afin d'allier le bienfait pour les communautés locales et l'efficacité de la crème.

Alliant innovation et héritage, L'Occitane en Provence offre son expertise, profondément inspirée par la nature de Haute-Provence, à ses client•es du monde entier à travers plus de 3 000 points de vente, 100 spas, 2 500 hôtels partenaires et sa destination phare, Le Couvent des Minimes, un Hôtel et Spa L'Occitane en Provence, créant ainsi un lien unique entre les personnes, la Nature et le bien-être.

Ce cinquantième anniversaire marque également une réinvention pour L'Occitane en Provence, entre innovation et héritage, réaffirmant son lien avec la terre, les producteur•trices et les artisan•es de Haute-Provence. Cette volonté de réinvention garantit la préservation de l'héritage de L'Occitane en Provence, tout en l'inscrivant dans une dynamique de partage et de renouvellement pour l'avenir.

Pour le Groupe L'OCCITANE, cette étape souligne son ambition fondatrice : une maison de marques de beauté guidées par l'esprit d'entreprise, unies par la qualité, la créativité et un objectif commun, chacune libre de s'épanouir dans le cadre d'une vision partagée.

