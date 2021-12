El Honda Passport 2022 llega con un nuevo y robusto estilo; el nuevo modelo TrailSport agrega emoción y aventura

"Honda les ha ofrecido a los aventureros de fin de semana SUV duraderos y capaces durante más de dos décadas, y nuestro más reciente Passport lleva esto a un nuevo nivel", comentó Michael Kistemaker, vicepresidente asistente de Ventas Nacionales de Honda en American Honda Motor Co., Inc. "El nuevo Passport y el Passport TrailSport no solo se ven robustos, sino que están listos, dispuestos y preparados para ensuciarse en la ruta".

Precios del Passport 2022 y calificaciones de la EPA

Versión MSRP[i] MSRP más $1,225

por cargos de envío[ii] Calificación de millaje de la EPA[iii]

Ciudad/carretera/combinado EX-L (2WD) $37,870 $39,095 20 / 25 / 22 EX-L (AWD) $39,970 $41,195 19 / 24 / 21 TrailSport (AWD) $42,470 $43,695 19 / 24 / 21 Elite (AWD) $45,430 $46,665 19 / 24 / 21

El diseño más audaz refleja capacidades

El diseño audaz del Passport, totalmente nuevo desde los pilares A hacia adelante, incluye un capó esculpido con un fuerte incremento en la potencia, una nariz cuadrada, una calandra vertical y guardabarros delanteros actualizados. En la parte posterior, un parachoques trasero rediseñado y más agresivo presenta recortes para dar lugar a las salidas de escape dobles más grandes, además de una cubierta de enganche de remolque y un diseño de guarnición de deslizamiento que coincide con el robusto estilo delantero. El nuevo y rudo aspecto del Passport refleja de mejor manera las robustas capacidades de su sólida construcción monobloque, suspensión delantera y trasera independientes, motor estándar V6 de 3.5 litros y 280 caballos de fuerza, transmisión automática de 9 velocidades y disponibilidad de sistema de tracción total i-VTM4® con vectorización de torque líder en su categoría.

La excepcional gestión de tracción todoterreno del sistema i-VTM4® de Honda amplía la capacidad todoterreno del Passport mucho más allá de sus competidores basados en crossover. Además, la Gestión de Tracción Inteligente de cuatro modos del Passport permite a los conductores personalizar el sistema i-VTM4® para diferentes terrenos como arena, nieve, barro y caminos pavimentados. Con una distancia al suelo de 8.1 pulgadas (con AWD), el Passport puede recorrer senderos difíciles y su capacidad de remolque de 5,000 libras (con AWD y equipo adicional) le permite halar un gran remolque de campamento o juguetes todoterreno.

La sólida construcción monobloque del Passport y la suspensión independiente delantera y trasera ofrecen una comodidad y una dinámica de conducción en carretera líderes en su categoría. La dirección precisa y exacta le aporta al Passport un carácter de conducción deportivo en cualquier situación.

Además de las características mencionadas anteriormente, el Passport EX-L viene equipado con una puerta trasera eléctrica con información del punto ciego (BSI) de acceso remoto y sensores de estacionamiento delantero y trasero. En el interior, para lucir un carácter más deportivo y todoterreno, los grados del Passport EX-L ahora cuentan con costuras de alto contraste en asientos de cuero perforado incorporados de manera estándar, y todas las versiones cuentan con una nueva iluminación gris en el tablero de instrumentos y agujas blancas en los indicadores.

La lista ampliada de características estándar del Passport 2022 también incluye asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefacción, un sistema de audio con pantalla de 8 pulgadas con integración de Apple CarPlay® y Android Auto™, recarga inalámbrica para teléfonos inteligentes y arranque remoto del motor.

Encabezando la línea, el bien equipado Passport Elite cuenta con tracción total i-VTM4® estándar, llantas de aleación exclusivas de 20 pulgadas, puerta del maletero con acceso eléctrico remoto, asientos delanteros con calefacción y ventilación, asientos traseros laterales calefaccionados y volante también con calefacción.

El paquete Honda Sensing® de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor es incorporado estándar en cada Passport. En el Passport, el sistema Honda Sensing® incluye el Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) con Alerta de Colisión Frontal (FCW), Sistema de Asistencia para Mantenerse en el Carril (LKAS), Mitigación de la Salida del Carril (RDM) con Advertencia de Salida del Carril (LDW) y Control de Crucero Adaptativo (ACC). Un elemento nuevo para todos los grados del Passport 2022 es un recordatorio de asiento trasero y un recordatorio de cinturón de seguridad trasero como equipamiento estándar.

Passport TrailSport

El Passport TrailSport cuenta con tracción total i-VTM4® estándar, y un aumento de 10 mm en el ancho de la vía para mejorar la postura y la estabilidad. El diseño único de sus neumáticos 245/60R18, montados sobre llantas mecanizadas de 18 pulgadas, incluye labrado lateral para un aspecto más robusto. El TrailSport se distingue aún más por su tratamiento único en la calandra y por los parachoques delanteros y traseros más agresivos que incluyen diseños de placas de deslizamiento pintados de un atractivo color plateado.

Incluso el diseño del nuevo logotipo del TrailSport, inspirado en la belleza de la naturaleza y el espíritu de la exploración, expresa la euforia de la aventura al aire libre. Los emblemas color naranja del TrailSport adornan su calandra y su puerta del maletero, mientras que los emblemas Passport y AWD están pintados en negro brillante en lugar del cromado que se utiliza en el resto de la línea.

En la cabina, el TrailSport se destaca con costuras en contraste de color naranja en el volante, los paneles de las puertas y los asientos, iluminación interior color ámbar y el logotipo TrailSport bordado en los reposacabezas de los asientos delanteros y moldeado en las alfombrillas de goma. El TrailSport también cuenta con espejos eléctricos plegables para senderos estrechos y área de reposo con calefacción para los limpiaparabrisas a fin de evitar que queden atascados en condiciones frías.

Todos los detalles sobre el Honda Passport 2022, incluida una lista completa de especificaciones y características, están disponibles en las páginas del Honda Passport en HondaNews.com.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, divertidos y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios Honda independientes en los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota más grande de vehículos de ahorro medio de combustible y con el más bajo nivel de emisión de CO2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La línea de automóviles Honda incluye las series de vehículos de pasajeros Civic, Insight y Accord, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos electrificados de Honda incluye el Accord híbrido, el CR-V híbrido y el sedán Insight híbrido eléctrico.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos por 39 años, y actualmente opera 18 plantas de producción principales en Norteamérica. En 2020, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, utilizando piezas nacionales e importadas.

Más información sobre Honda disponible en el Digital Fact Book.

[i] Precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) excluyendo impuestos, licencia, registro, $1,225 por cargos de envío, opcionales y colores prémium. Los precios de los concesionarios pueden variar.

[ii] MSRP más $1,225 por cargo de envío, excluyendo impuestos, licencia, registro, opcionales y colores prémium. Los precios de los concesionarios pueden variar.

[iii] Con base en calificaciones de millaje para 2022 de la EPA. Solo para uso con fines comparativos. Su millaje variará dependiendo de cómo conduzca y mantenga su vehículo, de las condiciones de manejo y otros factores.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1702995/American_Honda_Motor_Co_Inc_Honda_Passport_TrailSport_2.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

