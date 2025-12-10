El Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford celebra por quinto año consecutivo los máximos honores en atención de maternidad

Packard Children's continúa estableciendo altos estándares en materia de salud materna y excelencia en el parto

PALO ALTO, California, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por quinto año consecutivo, el Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford, parte integral de Stanford Medicine Children's Health, se enorgullece de haber obtenido la prestigiosa designación de "alto rendimiento" para la atención de maternidad, otorgada por U.S. News & World Report. Este distinguido reconocimiento se otorga a menos de la mitad de los hospitales evaluados en todo el país, y se reserva únicamente para aquellos que demuestran los más altos estándares en la atención del embarazo sin complicaciones.

Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford

Este galardón reconoce los excepcionales servicios que brinda el Centro Johnson de Servicios para el Embarazo y el Recién Nacido de Stanford Medicine Children's Health, que se destaca en la atención durante el trabajo de parto y el parto para los embarazos. U.S. News evalúa los hospitales en función de las tasas de cesáreas, las tasas de partos electivos tempranos, las tasas de complicaciones en los recién nacidos, el apoyo a la lactancia materna y la disponibilidad de partos vaginales tras una cesárea.

"Este reconocimiento por quinto año consecutivo es un testimonio de la profunda dedicación y la experiencia incomparable de nuestro equipo, que se esfuerza sin descanso por mejorar los resultados y el bienestar de las madres y las familias de nuestra comunidad", afirmó el Dr. Yasser El-Sayed, jefe de la división de Medicina Materno-Fetal y Obstetricia en Stanford Medicine y obstetra jefe de Ford Family Endowed en el Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford. "Este galardón destaca la confianza que nuestra comunidad deposita en nosotros, y reconoce nuestros esfuerzos continuos por brindar una atención compasiva e innovadora. En el Hospital Infantil Lucile Packard, nos enorgullecemos de ser un referente de excelencia en los servicios de maternidad y nos adaptamos y crecemos de forma continua para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes".

Las clasificaciones de U.S. News & World Report Best Hospitals for Maternity evalúan las calificaciones de la atención de maternidad y perinatal y comparan más de 800 hospitales estadounidenses que participaron en una encuesta realizada en 2024. Menos de la mitad alcanzaron la categoría de "Alto rendimiento". La metodología de clasificación tiene en cuenta diversas medidas de calidad, entre ellas los resultados de los pacientes, como las tasas de mortalidad e infección, los recursos clínicos disponibles y el cumplimiento de las mejores prácticas. Estas clasificaciones sirven como un recurso esencial para los futuros padres, ya que los ayudan a evaluar las medidas fundamentales de seguridad, los servicios, las comodidades y la disponibilidad de clases de preparación al parto.

El Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford continúa clasificado por U.S. News & World Report como uno de los mejores hospitales infantiles del país y se mantiene firme en su misión de brindar una atención de maternidad excepcional a mujeres embarazadas y niños. Este reconocimiento refuerza nuestro firme compromiso con la excelencia, la salud y el bienestar de nuestra comunidad.

Contacto de prensa

Elizabeth Valente

gerente de Prensa/Relaciones Públicas de Stanford Medicine Children's Health

[email protected]

(650) 269-5401

Acerca de Stanford Medicine Children's Health

Stanford Medicine Children's Health, con el Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford como centro neurálgico, es el sistema de atención médica más grande del área de la bahía dedicado exclusivamente a los niños y las mujeres embarazadas. Nuestra red de atención incluye más de 65 ubicaciones en el norte de California y más de 85 ubicaciones en la región occidental de EE. UU. Junto con Stanford Health Care y la Facultad de Medicina de Stanford, formamos parte de Stanford Medicine, un ecosistema que aprovecha el potencial de la biomedicina a través de la investigación colaborativa, la educación y la atención clínica para mejorar los resultados de salud en todo el mundo. Somos una organización sin fines de lucro comprometida a apoyar a la comunidad por medio de programas y servicios de divulgación significativos y brindar la atención médica necesaria a las familias, independientemente de su capacidad de pago. Descubra más en stanfordchildrens.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840989/Lucile_Packard_Children_s_Hospital_Stanford.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/508605/5661558/Stanford_Medical_Childrens_Health_Logo.jpg

FUENTE Stanford Medicine Children's Health and Lucile Packard Children's Hospital Stanford