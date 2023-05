- El Hospital Nacional de Indonesia implanta AppSealing para proteger sus aplicaciones móviles y la información confidencial de sus clientes

SAN JOSE, California, 10 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- El Hospital Nacional de Indonesia (NHI) ha anunciado hoy que ha implantado AppSealing , una plataforma de seguridad de aplicaciones móviles , para proteger sus aplicaciones móviles y la PHI de sus clientes.

Las aplicaciones móviles del hospital son utilizadas por su personal y sus pacientes para acceder y gestionar historiales médicos, programar citas y comunicarse con los proveedores sanitarios. La plataforma de blindaje de aplicaciones de AppSealing proporciona al hospital medidas de seguridad avanzadas para proteger sus aplicaciones móviles y la PHI de sus clientes frente a ataques malintencionados y lograr así el cumplimiento de la HIPAA.

Yohanes, responsable de Informática del Hospital Nacional, comentó: "La seguridad de los datos es de suma importancia para preservar la confidencialidad de la información sensible. El personal autorizado debe ser el único que conozca esos datos, sobre todo si el acceso se realiza a través de una red pública. Si no se protege esta información, pueden producirse pirateos informáticos y el acceso de personas no autorizadas".

"En el Hospital Nacional , entendemos que la privacidad del paciente es primordial y nos hemos comprometido a ofrecer una atención de alta calidad manteniendo la confidencialidad. Para lograrlo, confiamos en AppSealing, que ha demostrado ser inestimable para proteger los datos de los pacientes. Nuestras conversaciones con AppSealing revelaron que esta solución puede abordar eficazmente problemas frecuentes, como la prevención de filtraciones de datos mediante aplicaciones móviles con numerosas funciones que se actualizan constantemente. Esto garantiza una fuerte sensación de protección y seguridad", añadió Yohanes (director de TI).

James Sungmin Ahn, consejero delegado y fundador de INKA Entworks (AppSealing), explicó: "Estamos encantados de haber permitido al hospital digitalizar de forma segura su atención médico-paciente. AppSealing se compromete a proporcionar a nuestros clientes las funciones de seguridad necesarias, como la ofuscación de código , la antimanipulación y la antidepuración. Estas funciones garantizan la seguridad de las aplicaciones móviles del hospital y la protección de los datos de los pacientes".

Acerca de AppSealing:

AppSealing es una plataforma líder de seguridad de aplicaciones móviles que ofrece funciones de seguridad avanzadas, como seguridad móvil RASP, prevención del fraude y defensa contra el malware. La plataforma fácil de usar de AppSealing ayuda a las organizaciones a proteger sus aplicaciones móviles y a ofrecer a sus usuarios una experiencia móvil segura y fluida.

Acerca del Hospital National:

El Hospital Nacional es un proveedor de atención sanitaria de Indonesia que ofrece una amplia gama de servicios sanitarios, como consultas médicas, reconocimientos médicos y pruebas de laboratorio. El Hospital Nacional se compromete a prestar servicios sanitarios de alta calidad, accesibles y asequibles para todos los indonesios.

