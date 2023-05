L'hôpital national d'Indonésie déploie AppSealing pour protéger ses applications mobiles et les données de santé protégées de ses clients

SAN JOSE, Californie, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'hôpital national d'Indonésie (NHI) a annoncé aujourd'hui avoir déployé AppSealing , une plateforme de sécurité des applications mobiles , pour protéger ses applications mobiles et les données de santé protégées de ses clients.

Les applications mobiles de l'hôpital sont utilisées par le personnel et les patients pour accéder aux dossiers médicaux et les gérer, prendre des rendez-vous et communiquer avec les prestataires de soins de santé. La plateforme de protection des applications d'AppSealing fournit à l'hôpital des mesures de sécurité avancées pour protéger ses applications mobiles et les données de santé protégées de ses clients contre les attaques malveillantes et ainsi se conformer à la loi HIPAA.

Yohanes, responsable informatique à l'hôpital national, a déclaré : « La sécurité des données est d'une importance capitale pour préserver la confidentialité des informations sensibles. Seul le personnel autorisé doit avoir connaissance de ces données, surtout si elles sont accessibles via un réseau public. Si ces informations ne sont pas sécurisées, elles risquent d'être piratées et d'être accessibles à des personnes non autorisées.

« À l'hôpital national , nous comprenons que le respect de la vie privée des patients est primordial et nous nous sommes engagés à fournir aux patients des soins de haute qualité tout en préservant leur confidentialité. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la plateforme AppSealing, qui s'est avérée très utile pour sécuriser les données des patients. Il ressort des discussions que nous avons eues avec les responsables d'AppSealing que cette plateforme est en mesure de répondre efficacement aux problèmes les plus courants, notamment la prévention des violations de données grâce à des applications mobiles riches en fonctionnalités et régulièrement mises à jour. Cela garantit un fort sentiment de protection et de sécurité », a ajouté Yohanes (responsable informatique).

James Sungmin Ahn, PDG et fondateur d'INKA Entworks (AppSealing), a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir permis à l'hôpital de numériser en toute sécurité les soins prodigués aux patients par les médecins. AppSealing s'est engagée à fournir à ses clients les fonctions de sécurité indispensables, notamment l'obscurcissement de code , l'anti-altération et l'anti-débogage. Grâce à ces fonctions, les applications mobiles de l'hôpital sont sécurisées et les données des patients sont conservées en toute sécurité. »

À propos d'AppSealing :

AppSealing est une plateforme de sécurité des applications mobiles de premier plan qui offre des fonctions de sécurité avancées, notamment la sécurité mobile RASP, la prévention de la fraude et la protection contre les logiciels malveillants. La plateforme conviviale d'AppSealing aide les organisations à protéger leurs applications mobiles et à offrir à leurs utilisateurs une expérience mobile sécurisée et transparente.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur AppSealing ou envoyez un mail à l'adresse [email protected]

À propos de l'hôpital national :

L'hôpital national est un prestataire de soins de santé en Indonésie qui offre une gamme de services de soins de santé, y compris des consultations médicales, des examens médicaux et des tests de laboratoire. L'hôpital national s'engage à fournir des services de santé de haute qualité, accessibles et abordables pour tous les Indonésiens.

