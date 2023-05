National Hospital da Indonésia implanta AppSealing para proteger seus aplicativos móveis e PHI de clientes

SÃO JOSÉ, Califórnia, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O National Hospital Indonesia (NHI) anunciou hoje que implantou a AppSealing, uma plataforma de segurança de aplicativos móveis, para proteger seus aplicativos móveis e as PHI de seus clientes.

Os aplicativos móveis do hospital são usados por sua equipe e pacientes para acessar e gerenciar registros médicos, agendar consultas e se comunicar com profissionais de saúde. A plataforma de proteção de aplicativos AppSealing oferece ao hospital medidas avançadas de segurança para proteger seus aplicativos móveis e PHI dos clientes contra ataques maliciosos e, assim, alcançar a conformidade com a HIPAA.

Yohanes, diretor de TI do National Hospital, disse: "A segurança dos dados é de extrema importância na preservação da confidencialidade de informações confidenciais. Os funcionários autorizados devem ser os únicos a conhecer esses dados, especialmente se o acesso for por meio de uma rede pública. A falha em proteger essas informações podem levar a hackers e partes não autorizadas a terem acesso.

"No National Hospital, entendemos que a privacidade do paciente é fundamental e assumimos nosso compromisso de oferecer atendimento de alta qualidade, ao mesmo tempo em que mantemos a confidencialidade. Para isso, contamos com a AppSealing, que provou ser inestimável na proteção dos dados dos pacientes. Nossas discussões com a AppSealing revelaram que ela pode lidar com problemas prevalentes de forma eficaz, incluindo a prevenção de violações de dados por meio de aplicativos móveis ricos em recursos que são atualizados de forma consistente. Isso garante um forte senso de proteção e segurança", acrescentou Yohanes (diretor de TI).

James Sungmin Ahn, CEO e fundador da INKA Entworks (AppSealing), disse: "Estamos entusiasmados por permitir que o hospital digitalize com segurança seu atendimento médico-paciente. A AppSealing está empenhada em fornecer aos nossos clientes os recursos de segurança necessários, incluindo ofuscação de código, anti-violação e anti-depuração. Esses recursos garantem que os aplicativos móveis do hospital sejam seguros e que os dados do paciente sejam mantidos seguros".

Sobre a AppSealing:

A AppSealing é uma plataforma líder de segurança de aplicativos móveis que fornece recursos avançados de segurança, incluindo segurança móvel RASP, prevenção de fraude e defesa contra malware. A plataforma fácil de usar da AppSealing ajuda as empresas a proteger seus aplicativos móveis e oferecer a seus usuários uma experiência móvel segura e contínua.

Para mais informações, acesse AppSealing ou envie um e-mail para [email protected]

Sobre o National Hospital:

O National Hospital é um provedor de saúde na Indonésia que oferece uma variedade de serviços de saúde, incluindo consultas médicas, exames médicos e exames laboratoriais. O National Hospital está empenhado em fornecer serviços de saúde de alta qualidade acessíveis e econômicos a todos os indonésios.

FONTE AppSealing

