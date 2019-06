El informe de impacto de la Línea de Emergencia Nacional contra la Violencia Doméstica muestra que 2018 fue un año de récords para la organización

WASHINGTON, 19 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The National Domestic Violence Hotline (la "Hotline", Línea de Emergencia Nacional contra la Violencia Doméstica) recibió en 2018 más llamadas, chats en línea y mensajes de texto, conocidos también como "contactos", que en ningún otro año desde la creación de la organización, conforme a una recolección interna de datos. En un informe a congresistas, dado hoy en la capital de la nación, líderes y socios de la Hotline y su proyecto de prevención del maltrato en las relaciones, loveisrespect, divulgaron el informe anual de impacto de la organización con legisladores y miembros de sus equipos de personal. En A YEAR OF IMPACT:National Domestic Violence Hotline and loveisrespect [UN AÑO DE IMPACTO: La línea de emergencia nacional contra la violencia doméstica y loveisrespect], la organización informa:

En 2018 se recibieron 573,670 contactos, un incremento del 36% con respecto a 2017.

Un 48% de aumento en las visitas combinadas a los sitios web de TheHotline.org y loveisrespect.org.

Un 147% de aumento en la cantidad de personas que pidieron ayuda vía chat. Más víctimas, sobrevivientes, quienes los ayudan y otras personas usan medios adicionales de contacto para obtener el respaldo y la información que necesitan.

Con sede central en Austin, Texas, la Hotline es la única línea de emergencia nacional 24 horas contra la violencia doméstica que brinda un apoyo compasivo, recursos para salvar vidas y servicios de planificación de la seguridad a través del teléfono, el chat online y mensajes de texto. En 2007, la Hotline estableció loveisrespect (elamoresrespeto), una iniciativa que interactúa, educa y empodera a personas jóvenes para evitar y poner fin a las relaciones abusivas.

La CEO de The National Domestic Violence Hotline Katie Ray-Jones atribuye el aumento en los contactos al foco de los medios y la cultura popular sobre la omnipresencia de la violencia en las relaciones. "El informe muestra que en conjunto, la Hotline y loveisrespect recibieron cuatro veces más cobertura en los medios en 2018 que en 2017. Con una mayor conciencia de este problema que afecta a una de cada cuatro mujeres y a uno de cada siete hombres, estamos viendo que más personas afectadas por el maltrato dan un valiente paso adelante y buscan apoyo. Es importante que sigamos poniendo un foco en la violencia doméstica. Todos jugamos un papel para terminar con ella".

22% comunicaron que su situación de maltrato involucraba a niños

13,625 víctimas sufrían acoso

7,482 citaron amenazas de suicidio por parte de sus parejas maltratadoras

4.7% (un aumento del 1.1% con respecto a 2017) de las víctimas revelaron el uso o la amenaza con armas de fuego

4,565 víctimas sufrieron amenazas relativas a su condición inmigratoria

Tipos de violencia doméstica y de abuso en las citas comentados con más frecuencia:

Maltrato emocional: 88% (un aumento del 2% con respecto a 2017)

(un aumento del 2% con respecto a 2017) Maltrato físico: 60% (sin cambios con respecto a 2017)

(sin cambios con respecto a 2017) Maltrato financiero: 24% (un aumento del 2% con respecto a 2017)

(un aumento del 2% con respecto a 2017) Maltrato digital: 15% (un aumento del 3% con respecto a 2017)

(un aumento del 3% con respecto a 2017) Abuso sexual: 11% (un aumento del 1% con respecto a 2017)

