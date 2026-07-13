El informe de impacto económico de Texas Southern University utilizando datos de 2023-2024 muestra una contribución anual de $ 1.6 mil millones a la economía regional

HOUSTON, 13 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Texas Southern University anunció hoy que genera $ 1.6 mil millones en impacto económico anual y respalda 15,676 empleos en el área de servicios institucionales, lo que refuerza el papel de la Universidad como un importante impulsor del crecimiento económico, el desarrollo de la fuerza laboral y las oportunidades en toda la región.

Los hallazgos, detallados en el informe de impacto económico de la Universidad, reflejan datos de 2023-2024 e incluyen el gasto influyente combinado de las siguientes categorías: operaciones universitarias, estudiantes, visitantes, construcción, actividad de investigación y las contribuciones a largo plazo de los graduados de Texas Southern.

Los exalumnos que trabajan en toda la región representan más del 80 por ciento del impacto económico total de la Universidad, aportando $ 1.3 mil millones en ingresos adicionales y subrayando el valor duradero de la educación en la Universidad del Sur de Texas.

"Durante casi un siglo, Texas Southern University ha servido como puerta de entrada a oportunidades para estudiantes, familias y comunidades", dijo el presidente J.W. Crawford III. "Este informe demuestra que nuestro impacto se extiende mucho más allá del aula. Cada graduado, cada avance en la investigación y cada asociación contribuye a una fuerza laboral más sólida, una economía más competitiva y un Texas fuerte en talento ".

El informe identifica seis impulsores principales del impacto económico:

Impacto de los exalumnos, que aportan $ 1.300 millones en ingresos adicionales a través de la participación en la fuerza laboral

Gasto de operaciones, generando $ 174.0 millones en actividad económica regional

Gastos estudiantiles, contribuyendo con $ 61.6 millones a través de gastos de vida diaria

Actividad de investigación, agregando $ 20.7 millones en valor económico

Gasto de los visitantes, contribuyendo con $ 18.7 millones de visitantes de fuera de la región

Gastos de construcción, agregando $ 2.0 millones en gastos de proyectos de capital

En conjunto, estos componentes demuestran el papel de la Universidad como institución educativa y motor económico, generando actividad económica inmediata a la vez que produce beneficios a largo plazo para la fuerza laboral.

La Universidad mejorará la recopilación de datos para garantizar que tenga una imagen clara y completa de las contribuciones al crecimiento económico en el área de servicio de Texas Southern University.

El informe también destaca el retorno de la inversión de una educación del sur de Texas. Por cada dólar invertido, los estudiantes obtienen $ 6.90 en mayores ganancias de por vida. Los contribuyentes y la sociedad se benefician a través del aumento de los ingresos fiscales, la reducción del impacto en los servicios públicos y una fuerza laboral altamente educada y motivada.

Estos hallazgos se alinean con el plan estratégico Ascend 2030 de la Universidad, que se centra en el éxito de los estudiantes, la alineación de la fuerza laboral, la excelencia en la investigación y el mayor impacto institucional.

Ubicada en una de las regiones metropolitanas de más rápido crecimiento del país, Texas Southern prepara a los graduados para carreras de alta demanda. A medida que la Universidad se acerca a su centenario en 2027, este informe subraya una clara trayectoria ascendente, resultados medibles y contribuciones en expansión a Houston, Texas y la región.

"A medida que Texas Southern se prepara para celebrar 100 años de servicio, la institución sigue enfocada en expandir nuestro impacto para el próximo siglo", dijo Crawford. "El éxito universitario se medirá no solo por los títulos otorgados, sino por las oportunidades creadas, las comunidades fortalecidas y las vidas transformadas".

Para más información, lea el resumen ejecutivo y la hoja informativa.

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FUENTE Texas Southern University