使用2023-2024年数据的德克萨斯南方大学经济影响报告显示，它每年对区域经济的贡献为$ 16亿

休斯顿2026年7月14日 /美通社/ -- 德克萨斯南方大学（ Texas Southern University ）今天宣布，它每年产生16亿美元的经济影响，并在整个机构服务领域支持15,676个就业岗位，巩固了该大学作为整个地区经济增长、劳动力发展和机会主要驱动力的作用。

该大学经济影响报告中详细介绍的调查结果反映了2023-2024年的数据，包括以下类别的综合影响力支出：大学运营、学生、游客、建筑、研究活动以及德克萨斯州南方大学毕业生的长期贡献。

在该地区工作的校友占该大学总经济影响的80 ％以上，贡献了13亿美元的额外收入，并强调了德克萨斯南方大学教育的持久价值。

“近一个世纪以来，德克萨斯南方大学一直是学生、家庭和社区获得机会的门户，” JW Crawford III校长说。 “这份报告表明，我们的影响力远远超越了课堂。 每位毕业生、每项研究突破和每项合作都有助于更强大的劳动力、更具竞争力的经济和强大的德克萨斯州人才。”

报告确定了经济影响的六个主要驱动因素：

校友影响力，通过劳动力参与贡献13亿$的额外收入

运营支出，在区域经济活动中产生1.740亿美元

学生支出，通过日常生活支出贡献$ 6160万

研究活动，增加2070万$的经济价值

游客支出，来自区域外游客的贡献为$ 1870万

建筑支出，增加200万$的资本项目支出

这些组成部分共同证明了大学作为教育机构和经济引擎的作用，产生了直接的经济活动，同时产生了长期的劳动力效益。

该大学将加强数据收集，以确保对德克萨斯南方大学服务区对经济增长的贡献有清晰而完整的了解。

该报告还强调了德克萨斯州南部教育的投资回报。 每投资一美元，学生就能获得$ 6.90的更高终身收入。 纳税人和社会通过增加税收、减少对公共服务的影响以及高学历和积极性的劳动力而受益。

这些发现与该大学的Ascend 2030战略计划一致，该计划侧重于学生的成功、劳动力调整、卓越研究以及增加机构影响。

德克萨斯州南部位于美国发展最快的大都市区之一，为毕业生提供高需求的职业生涯。 随着大学在2027年迎来百年华诞，本报告强调了明确的上升轨迹、可衡量的成果以及对德克萨斯州休斯顿和该地区不断扩大的贡献。

克劳福德说： “在德克萨斯州南方大学准备庆祝服务100周年之际，该机构仍然专注于扩大我们对下一个世纪的影响。” “大学的成功不仅取决于授予的学位，还取决于创造的机会、加强的社区和改变的生活。”

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