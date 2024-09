El informe March of Dimes 2024 Maternity Care Deserts revela que millones de familias no pueden acceder a la atención de maternidad

Más de 100 hospitales cerraron sus unidades obstétricas, lo que obligó a millones de familias a buscar otros lugares para la atención esencial de la maternidad

ARLINGTON, Virginia, 10 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- March of Dimes ha publicado hoy " Nowhere to Go: Maternity Care Deserts Across the US" , en el que destaca el empeoramiento del acceso a la atención de maternidad en todo el país. Los últimos datos muestran que más de 5,5 millones de mujeres viven en condados con acceso nulo o limitado a los servicios de atención de maternidad, una situación provocada por los recientes cierres de hospitales y las reducciones en los servicios obstétricos.

"Para demasiadas familias en los EE. UU., la capacidad de tener un embarazo saludable depende del lugar donde viven", dijo la Dra. Amanda Williams, directora médica March of Dimes. "Nuestro informe de 2024 subraya que la atención de maternidad aún no se prioriza en nuestro país y que existe una necesidad urgente de cambios sistémicos para mejorar los resultados para las madres y los bebés en los EE. UU. y para garantizar que estas familias tengan acceso a la atención que necesitan y merecen".

Las principales conclusiones del informe de 2024 incluyen:

Empeoramiento del acceso: Más de 100 condados experimentaron una disminución en el acceso a la atención de maternidad desde el último informe nacional en 2022, con más de 100 hospitales cerrando sus unidades obstétricas. Estos cierres han provocado retrasos en el acceso a la atención de emergencia y han obligado a las familias a viajar más lejos para recibir atención de maternidad crítica.





más de un tercio de los condados de EE. UU. ahora están clasificados como desiertos de atención de maternidad, que es un condado sin instalaciones de parto ni médicos obstétricos. Estados como , , , y tienen el mayor porcentaje de condados sin acceso a atención de maternidad. Impacto en los resultados de salud: las mujeres en desiertos de atención de maternidad enfrentan un riesgo 13 % mayor de parto prematuro. Estas áreas también informan tasas más altas de atención prenatal inadecuada, particularmente entre las mujeres de color y las mujeres de bajos ingresos que se ven afectadas de manera desproporcionada.

"Las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo, una tragedia exacerbada por la falta de recursos para cuidarlas, y mucho menos salvarlas", dijo Tatyana Ali, actriz estadounidense y defensora de las celebridades March of Dimes. "Como mujer negra que dio a luz y que experimentó de primera mano las desigualdades de nuestro sistema de salud materna, debemos hacerlo mejor para nosotros mismos, para los demás y para nuestras comunidades. La salud de las madres y los bebés debe ser una prioridad en los Estados Unidos ".

El informe de este año revela una tendencia preocupante en la atención maternoinfantil. Más del 35 % de los condados en los EE. UU. son desiertos de atención de maternidad y albergan a más de 2,3 millones de mujeres en edad reproductiva y 150.000 bebés nacieron de personas que viven allí. Ha habido un aumento en el cierre de unidades obstétricas hospitalarias que está contribuyendo a una creciente crisis de salud materna e infantil. El informe de 2024 muestra que, a pesar de los esfuerzos en curso, el acceso a la atención de maternidad de calidad continúa disminuyendo, particularmente en las comunidades rurales y desatendidas, lo que marca un deterioro continuo en la atención materna e infantil en los EE. UU.

March of Dimes reconoce que la crisis de salud materna e infantil es compleja y está abordando la crisis de frente para mejorar los resultados de salud para todas las madres y bebés en todas las comunidades del país.

SOLUCIONES

Centros de salud móviles paramadres y bebés

Solo el 2 % de los centros de salud móviles del país brindan servicios de salud maternoinfantil, por lo que los Centros March of Dimes son fundamentales para ampliar el acceso a la atención médica a mujeres y niños antes, durante y después del embarazo. Como programa nacional dirigido por la comunidad, estos centros móviles se centran en brindar atención crítica a las familias en comunidades crónicamente desatendidas, independientemente de su estado migratorio o capacidad de pago.

March of Dimes actualmente tiene centros de salud móviles para madres y bebés en Tucson, AZ; Phoenix, AZ; Columbus, OH; Washington, DC; y Nueva York, NY. La organización está trabajando para lanzar centros adicionales pronto en Houston, TX; Cleveland, OH; Southeast, OH; Birmingham, AL; y en Arizona, donde atenderá a una población tribal.

Dosis bajas, grandes beneficios

El informe de este año encontró que entre 2015 y 2022, la prevalencia de hipertensión previa al embarazo aumentó en más del 80 %, y en los desiertos de atención materna las tasas de hipertensión previa al embarazo fueron 1,3 veces más altas que en los condados con pleno acceso a la atención. La hipertensión aumenta el riesgo de resultados adversos como la preeclampsia, una afección potencialmente mortal que hace que la presión arterial de una mujer embarazada aumente y puede provocar un parto prematuro, accidente cerebrovascular, convulsiones y otras complicaciones.

March of Dimes lanzó Low Dose, Big Benefits™, una campaña plurianual destinada a disminuir los efectos adversos de la preeclampsia y el parto prematuro mediante la educación de las mujeres, los cuidadores, las familias y las comunidades en general sobre los posibles efectos salvavidas que la aspirina en dosis bajas puede tener para las mujeres en riesgo.

Compromiso con la equidad en salud Los resultados de salud

maternoinfantil se mantienen en niveles de crisis, pero para las madres y los bebés de color, la situación es más grave. Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 2023 muestra que 1 de cada 3 mujeres informó haber experimentado discriminación durante la atención de maternidad, con tasas que se elevaron al 40 % entre las personas negras que dieron a luz.

March of Dimes continúa liderando los esfuerzos para abordar las disparidades raciales en la salud materna e infantil. A través de iniciativas como Mom and Baby Action Network y el Centro de Investigación para el Avance de la Equidad en la Salud en Filadelfia, Pensilvania, la organización trabaja para mitigar los sesgos y reducir las disparidades en la atención médica materna a través de la capacitación y la educación.

Un llamado a la acción

Para obtener más información sobre nuestro informe de desiertos de atención de maternidad de 2024 y para saber cómo puede apoyar a March of Dimes a través de la promoción, incluida March for Change, y recaudaciones de fondos, como nuestra March for Babies anual, visite www.marchofdimes.org/mcdr.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y brindamos educación y defensa para que cada familia pueda tener el mejor comienzo posible. Desde 1938, hemos construido un exitoso legado de apoyo a cada persona embarazada y a cada familia. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información.

