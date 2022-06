El Instituto de arritmias cardíacas de Texas del St. David's Medical Center llevó a cabo una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas complejas

AUSTIN, Texas, 15 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El 2 y 3 de junio de 2022, el Instituto de arritmias cardíacas de Texas (TCAI) del St. David's Medical Center llevó a cabo su sexto simposio internacional sobre arritmias complejas, EPLive 2022. El evento de este año tuvo más de 1.250 inscritos, una cantidad sin precedentes, con más de 150 asistentes presenciales. Hubo asistentes de todo el mundo, incluidos Singapur, Tailandia, Túnez, Alemania, Corea y Grecia.

Los participantes incluyeron a electrofisiólogos cardíacos clínicos en ejercicio, becarios de electrofisiología y cardiólogos generales que tienen interés en el tratamiento de arritmias cardíacas complejas, una afección en la que el corazón late con un ritmo irregular o anormal. La principal herramienta de enseñanza fue una serie de casos transmitidos en vivo desde el nuevo Centro de Electrofisiología de última generación del St. David's Medical Center, acompañados de comentarios de especialistas.

Los casos analizados en vivo durante el EPLive 2022 presentaron nuevas tecnologías pioneras a cargo de los médicos del TCAI, incluida la electroporación irreversible, una ayuda para los pacientes con arritmias cardíacas mediante el uso de campos eléctricos controlados para crear pequeñas cicatrices en el corazón que bloquean las señales eléctricas irregulares y, por lo tanto, reducen potencialmente el riesgo de daño a las venas, arterias o nervios del paciente.

"Si consideramos tanto la tecnología de vanguardia que se dio a conocer como la cantidad sin precedentes de inscritos, este fue sin dudas nuestro EPLive más trascendental hasta la fecha", afirmó Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C. y electrofisióloga cardíaca, directora ejecutiva médica del TCAI y directora de cursos del EPLive. "EPLive desempeña una función de liderazgo en la expansión del alcance de las opciones de tratamiento electrofisiológico, algo que esperamos que impacte de manera positiva en la vida de pacientes de todo el mundo".

EPLive presentó cuatro sesiones, consistentes en una combinación de casos en vivo y grabados del TCAI, y también de algunos de los principales centros del mundo: Centro de Arritmias de la Fundación Cardioinfantil (Colombia), Centro Cardiovascular de Bruselas, Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Liverpool Heart and Chest Hospital (Reino Unido), Mass General Hospital, Methodist Hospital (Houston, Texas), Montefiore Hospital (New York), Centro Cardiológico Monzino (Italia), Mt. Sinai Hospital (Nueva York), Pacific Heart (California), Centro Médico de la Universidad de Arkansas, UCLA, University of Chicago Medicine, Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, Hospital Universitario de Bruselas, Universidad de Pensilvania, Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas, Universidad de Vanderbilt, Westside Regional Medical Center (Florida) y Universidad de Yeditepe (Turquía).

Además de las demostraciones de la Dra. Natale, EPLive contó con presentaciones de varios médicos del TCAI, incluido el codirector del curso, Amin Al-Ahmad, M.D., así como Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Paul Coffeen, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; David Kessler, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D. y Jason Zagrodsky, M.D.

En la conferencia, los médicos recibieron un máximo de 14 horas de crédito de reconocimiento "Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™" de la American Medical Association (AMA).

Para obtener más información, visite EP-Live.com.

Contacto para los medios:

Matt Grilli o Kat Griffith, ECP

[email protected] o [email protected]

630.800.9533 o 512.797.4002 (celulares)

FUENTE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center