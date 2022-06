Texaský inštitút srdcových arytmií pri St. David's Medical Center usporiadal medzinárodnú konferenciu o komplexných srdcových arytmiách

AUSTIN, Texas, 15. júna 2022 /PRNewswire/ -- V dňoch 2. a 3. júna 2022 Texaský inštitút srdcových arytmií (TCAI) pri St. David's Medical Center usporiadal šieste medzinárodné sympózium o komplexných arytmiách, EPLive 2022. Tento rok svoju účasť na podujatí zaregistrovalo viac ako 1 250 osôb, čo je rekordný počet, a viac ako 150 osôb sa ho zúčastnilo osobne. Prítomní boli účastníci z celého sveta vrátane Singapuru, Thajska, Tuniska, Nemecka, Kórey a Grécka.

K účastníkom patrili praktickí klinickí srdcoví elektrofyziológovia, odborní spolupracovníci elektrofyziológov a všeobecní kardiológovia, ktorí sa zaujímajú o liečbu komplexných srdcových arytmií, teda stavov, pri ktorých srdce bije v nepravidelnom alebo abnormálnom rytme. Primárnym vzdelávacím nástrojom boli priame prenosy z nového, najmodernejšieho elektrofyziologického centra v St. David' s Medical Center s odborným komentárom.

V priamych prenosoch, ktoré sa uskutočnili počas EPLive 2022, boli predstavené nové technológie, ktorých priekopníkmi boli lekári v TCAI, vrátane ireverzibilnej elektroporácie, ktorá pomáha pacientom so srdcovou arytmiou tým, že pomocou kontrolovaných elektrických polí vytvára v srdci malé jazvy na blokovanie nepravidelných elektrických signálov, a tým potenciálne znižuje riziko poškodenia žíl, tepien alebo nervov pacienta.

„Od najmodernejšej technológie, ktorá bola predstavená, až po rekordný počet registrácií, bol toto náš doteraz najvýznamnejší EPLive," povedal Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., srdcový elektrofyziológ a výkonný lekársky riaditeľ TCAI a riaditeľ kurzu EPLive. „EPLive zohráva vedúcu úlohu pri rozširovaní možností elektrofyziologickej liečby, čo podľa nás pozitívne ovplyvní životy pacientov na celom svete."

V rámci EPLive sa uskutočnili štyri stretnutia, ktoré pozostávali z kombinácie priamych prenosov aj záznamov z TCAI, ako aj z niektorých popredných svetových centier: Arytmia Center CardioInfantil Foundation (Kolumbia), Cardiovascular Center Brussels, Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Liverpool Heart and Chest Hospital (Spojené kráľovstvo), Mass General Hospital, Methodist Hospital (Houston, Texas), Montefiore Hospital (New York), Monzino Cardiac Center (Taliansko), Mt. Sinai Hospital (New York), Pacific Heart (Klifornia), University of Arkansas Medical Center, UCLA, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University Hospital of Brussels, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University, Westside Regional Medical Center (Florida) and Yeditepe University (Turecko).

Okrem ukážok Dr. Natala počas podujatia EPLive 2022 prebehli prezentácie mnohých špecialistov TCAI vrátane prezentácie spoluriaditeľa kurzu Amina Al-Ahmada, M.D. a svoje prezentácie predstavili aj Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Paul Coffeen, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; David Kessler, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D. a Jason Zagrodsky, M.D.

Za účasť na konferencii získali lekári od American Medical Association (AMA) maximum v počte 14 hodín kreditu Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ ako uznanie lekára kategórie 1.

Viac informácií nájdete na stránkach EP-Live.com.

