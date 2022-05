El IONIQ 5 de Hyundai fue premiado como el "CUV de Texas" por la Texas Auto Writers Association (TAWA)

Hyundai se lleva a casa cinco premios del certamen Texas Auto Roundup para el IONIQ 5 y el Elantra N

El IONIQ 5 obtuvo los premios "CUV de Texas ", "Vehículo eléctrico de Texas " y el de "Mayor atractivo personal"

El Elantra N gana el premio de "Mejor valor"

El adaptador de vehículo-a-carga del IONIQ 5 - Vehicle-to-Load (V2L) recibió el premio de "Mejor nuevo componente" ("Best New Feature")

FOUNTAIN VALLEY, Calif., 12 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El IONIQ 5 de Hyundai se lleva a casa los principales honores al ser designado como el "CUV de Texas" y "Vehículo eléctrico de Texas" ("CUV of Texas") y ("Electric Vehicle of Texas") por la Texas Auto Writers Association (TAWA por su sigla en inglés). El IONIQ 5 también ganó el premio de "Mayor atractivo personal" ("Highest Personal Appeal") y su adaptador de vehículo-a-carga - vehicle-to-load (V2L) obtuvo el premio de "Mejor nuevo componente" ("Best New Feature"). El Elantra N redondeó la victoria de Hyundai al ser seleccionado para el premio de "Mejor Valor" ("Best Value"). Los premios fueron dados a conocer de forma virtual empleando los canales de medios sociales del Houston Auto Show.