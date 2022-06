EL JUEGO BATTLE ROYALE DE NETMARBLE 'HYPESQUAD' COMIENZA HOY LA PRUEBA ALFA EN STEAM

Esta prueba alfa será compatible con 9 idiomas, entre ellos inglés, portugués, francés, alemán y español, con 5 servidores situados en todo el mundo (Norteamérica, Asia, Sudamérica y Europa).

El juego cuenta con un variado elenco de personajes, cada uno de ellos con diferentes orígenes y motivaciones, y un surtido de opciones únicas de combate cuerpo a cuerpo y a distancia que los jugadores pueden elegir para combinar múltiples armas. También hay varios objetos y mejoras que esperan a los jugadores en el campo de batalla para mejorar su rendimiento, incluyendo objetos de apoyo y aumentadores. Por último, los objetos interactivos de Hype Squad, como tirolinas y plataformas de salto entre otros objetos, añaden una capa de estrategia que los jugadores deben tener en cuenta en su lucha por salir victoriosos del campo de batalla.

Se puede encontrar más información en la página web oficial del juego ( hypesquad.netmarble.com/ ), Discord , YouTube , Facebook , Twitter y Reddit .

Acerca de Netmarble Corporation

Fundada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un desarrollador y editor de primer nivel que está ampliando los límites de la experiencia de los juegos para móviles con juegos muy innovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y MARVEL Future Fight. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y accionista principal de Jam City e HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble se esfuerza por entretener al público de todo el mundo con una variedad de juegos para móviles basados en sus potentes franquicias y colaboraciones con titulares de IP de todo el mundo. Más información en http://company.netmarble.com .

