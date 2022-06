JOGO BATTLE ROYALE DA NETMARBLE "HYPESQUAD" INICIA TESTE ALFA NO STEAM HOJE

Os jogadores podem baixar o aplicativo de demonstração da Steam Store ou receber um código Steam do site oficial do jogo. Ao participar do teste alfa, os jogadores receberão a recompensa Ride Skin, que poderá ser usada durante o teste e também após o lançamento oficial do jogo. Durante o período do teste alfa, os jogadores poderão curtir dois modos de jogo, Modo de Sobrevivência e Modo de Conquista . Já é possível jogar em equipes de três jogadores no Modo de Sobrevivência, mas partidas solo no Modo de Sobrevivência e em equipes de três jogadores no Modo de Conquista estarão disponíveis de acordo com o cronograma de cada servidor regional.

Esse teste alfa terá suporte em nove idiomas, incluindo inglês, português, francês, alemão e espanhol, com cinco servidores localizados em várias partes do mundo (América do Norte, Ásia, América do Sul e Europa).

O jogo conta com um elenco diversificado de personagens, cada um com origens e motivações diferentes, e com várias opções únicas e diversificadas de combate corpo a corpo que os jogadores podem escolher para muitas combinações de armas. Existem também vários itens e atualizações aguardando os jogadores no campo para aprimorar seu desempenho, como itens de suporte e amplificadores. Por fim, os objetos interativos do Hype Squad, como tirolesas e bases de salto, entre outros objetos, acrescentam uma camada de estratégia para os jogadores considerarem conforme se esforçam para vencer no campo de batalha.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial do jogo ( hypesquad.netmarble.com/ ) e nos canais do Discord , YouTube , Facebook , Twitter e Reddit .

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e da SpinX Games e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a divertir públicos do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837940/IMG_7089.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble

SOURCE Netmarble