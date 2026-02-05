IRVINE, Calif., 5 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy y por segundo año consecutivo, se nombró al Kia EV9 del 2026 "Mejor Vehículo Eléctrico del 2026 por Cars.com", el SUV eléctrico de tres filas recibe este galardón. Este reconocimiento se suma a la reciente designación del EV9 como el Mejor Vehículo Eléctrico de Tres Filas de Cars.com, lo que refleja su liderazgo en autonomía, rendimiento de carga, diseño familiar y excelencia general en vehículos eléctricos.

El KIA EV9 del 2026 fue elegido el "Mejor Vehículo Eléctrico del 2026" por Cars.com

"Ser nombrado el Mejor Vehículo Eléctrico del 2026 por Cars.com por segundo año consecutivo refuerza nuestro objetivo con el EV9", declaró Eric Watson, vicepresidente de Ventas de Kia America. "Desde su versátil configuración de tres filas de asientos hasta su avanzada tecnología y rendimiento, el EV9 continúa ofreciendo una experiencia eléctrica segura y cotidiana que satisface las necesidades reales de los usuarios de vehículos eléctricos de hoy".

Los expertos automotrices de Cars.com evaluaron un competitivo mercado de vehículos eléctricos nuevos en función de atributos como la autonomía, el rendimiento de carga rápida, el espacio interior, la tecnología y el valor total de propiedad. El EV9 se destacó por su combinación de espaciosas tres filas de asientos, tecnología avanzada y capacidad para largas distancias, lo que lo convierte en la opción ideal tanto para familias como para entusiastas de los vehículos eléctricos.

"El Kia EV9 destacó porque ofrece todo lo que buscamos en un SUV eléctrico moderno: gran autonomía en condiciones reales, carga rápida, excelente espacio y comodidad, y una flexibilidad inteligente en toda la gama", declaró Mike Hanley, editor sénior de pruebas de carretera de Cars.com. "Tras exhaustivas pruebas, recibió elogios unánimes de nuestros jueces por su excepcional facilidad de uso, su facilidad de uso para familias y su gran versatilidad, razón por la cual se alzó con la victoria y fue nombrado el Mejor Vehículo Eléctrico del 2026 por Cars.com".

El EV9 sigue siendo una opción atractiva con su espaciosa cabina de tres filas y capacidad de remolque1, y la última tecnología en el vehículo de Kia, incluidas las actualizaciones inalámbricas del sistema del vehículo2 y clave digital basada en banda ultra ancha3. Impulsado por una batería estándar de 76,1 kWh y un motor de 160 kW (215 HP), el EV9 es compatible con la carga rápida de CC. Las mejoras opcionales incluyen una batería de 99,8 kWh en configuración de un solo motor o de dos motores que genera 283 kW (379 HP) con tracción total con vectorización de par, generando 516 libras pies de torque. Al conectarlo a un cargador rápido de CC de 350 kW, el EV9 puede cargar del 10 % al 80 % de su capacidad en menos de 25 minutos4.

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.



