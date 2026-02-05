El Kia EV9 del 2026 fue nombrado "Mejor vehículo eléctrico de 3 filas" por su valor, autonomía, diseño y tecnología.

IRVINE, Calif., 5 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por tercer año consecutivo, el Kia EV9 vuelve a ser el "Mejor Vehículo Eléctrico de 3 Filas" según los expertos de Kelley Blue Book. Al tomar su decisión, los editores destacaron la atractiva combinación de precio, potencia, autonomía, diseño y tecnología disponible del EV9.

EL KIA EV9 RECIBE EL PREMIO KELLEY BLUE BOOK A LA MEJOR COMPRA AL "MEJOR VEHÍCULO ELÉCTRICO DE 3 FILAS" POR TERCER AÑO CONSECUTIVO (PRNewsfoto/Kia America)

"Que el EV9 haya sido nombrado el "Mejor Vehículo Eléctrico de 3 Filas" por tercer año consecutivo por Kelley Blue Book es un honor y confirma que nuestra ingeniería, diseño y tecnología cumplen con todos los requisitos para los expertos de la industria automotriz", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia America. "Además, con capacidad para hasta siete pasajeros, capacidad de carga rápida y espacio para su equipo, el EV9 continúa superando las expectativas de nuestros clientes".

Los Premios Best Buy son un programa integral de reconocimiento que destaca los autos, camionetas y SUV más destacados que Kelley Blue Book recomienda a los compradores de autos nuevos en una variedad de segmentos. En su duodécimo año, el programa continúa adaptándose al dinámico panorama automotriz con categorías en constante evolución que reflejan los avances en tecnología, seguridad y eficiencia, ofreciendo a los compradores asesoramiento experto sobre el mejor auto para sus necesidades.

"El Kia EV9 es un espacioso SUV mediano con más de 480 kilómetros de autonomía. Es un verdadero vehículo familiar que, además, es totalmente eléctrico", afirmó Brian Moody, editor ejecutivo de Kelley Blue Book.

Acerca de los premios Best Buy de Kelley Blue Book

Ahora en su 12.º año, los premios Best Buy reconocen los mejores vehículos nuevos en segmentos clave basados en un año completo de pruebas de expertos y un análisis exhaustivo de datos, incluidos precios, tendencias de transacciones, costo de propiedad a 5 años, reseñas de consumidores y conocimientos de ventas.

Kia América - sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

