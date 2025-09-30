El KIA EV9 DEL 2026 FUE RECONOCIDO COMO EL MEJOR SUV ELECTRICO DE 3 FILAS POR Cars.com

El EV9 recibió los máximos honores como "Elección Principal: SUV Eléctrico de 3 Filas"

Segundo año consecutivo en el que EV9 ha sido reconocido

IRVINE, Calif., 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El totalmente eléctrico Kia EV9 del 2026 ha sido nombrado en los "Top EV Picks de 2026" de Cars.com, obteniendo el premio como "Mejor Elección: SUV Eléctrico de 3 Filas" por segundo año consecutivo. Seleccionado entre una línea de SUV eléctricos de tres filas altamente competitiva, el Kia EV9 del 2026 fue elogiado por los editores de Cars.com por elevar el estándar entre los SUV eléctricos de tres filas. "Es un honor que los expertos de Cars.com reconozcan al EV9 del 2026 como el principal SUV eléctrico de tres filas por segundo año consecutivo", dijo Eric Watson, vicepresidente de Operaciones de Ventas de Kia América. "Este reconocimiento ilumina el liderazgo del EV9 en el segmento y el valor excepcional que ofrece a los consumidores como vehículo totalmente eléctrico."

El EV9 sigue siendo una opción atractiva con su espaciosa cabina de tres filas, capacidad de remolque y una gran cantidad de la última tecnología de Kia para vehículos, incluyendo actualizaciones del sistema del vehículo por aire (OTA) y la llave digital basada en ultra ancho de banda. Impulsado por una batería estándar de 76,1 kWh combinada con un motor de 160 kW (215 hp), el EV9 es compatible con carga rápida de corriente continua (DC). Las mejoras opcionales incluyen una batería de 99,8 kWh en una configuración de un solo motor o una configuración de doble motor que entrega 283 kW (379 caballos de fuerza) con tracción total con vectorización de par, generando 516 libras pies de torque. Cuando se conecta a un cargador rápido de corriente continua de 350 kW, el EV9 puede cargarse del 10 al 80 por ciento del estado de carga en menos de 25 minutos.

Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo por TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de más de 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios autos y SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

* Algunos modelos del SUV totalmente eléctrico de tres filas EV6 y EV9 del 2025, el Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), el Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785583/2026_Kia_EV9.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/5538105/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America