PRESENTAMOS LA NUEVA KIA TELLURIDE DEL 2027: LA PRIMERA SUV HÍBRIDA, LA X-PRO CON MAYOR CAPACIDAD, ELEVANDO EL NIVEL DEL SUV DE TRES FILAS

Se unen la potencia y eficiencia: Disponible en versión turbo-híbrida con 329 HP y un consumo estimado por Kia de hasta 35 mpg 1 combinado y una autonomía total estimada por Kia de 600 millas 2 .

Potencia turboalimentada estándar : Con casi 50 libras-pie más de torque

Cómodamente resistente: La nueva versión mejorada de la X-Pro incorpora neumáticos todoterreno más anchos que antes, con un nuevo y avanzado sistema E-LSD 3 , nuevo modo multi-terreno AWD 3 , nueva pantalla del estado del vehículo todoterreno y nuevo monitor de vista terrestre 4 Todo ello con una elevada altura libre al suelo de 9,1 pulgadas.

Dimensiones más grandes : Ofrece mayor espacio para la cabeza en la segunda fila y un espacio para las piernas líder en su clase 5 , y se ha mejorado el acceso a la tercera fila de asientos y se ha aumentado el espacio de carga detrás de la misma.

Para estirarse: Nuevos asientos delanteros con función de relajación, reposapiés y función de masaje para el conductor (opcionales), nuevos asientos individuales de la segunda fila con ajuste eléctrico y climatización (opcionales), todo ello envuelto en un interior más silencioso.

La innovación se une a la funcionalidad: Nuevo volante con ajuste eléctrico de inclinación y profundidad con memoria, asientos calefactables disponibles en las 3 filas 6 , nuevos cargadores inalámbricos duales para teléfonos 7 para los pasajeros delanteros y nueva iluminación de suelo (exclusiva del X-Pro).

Tecnología de próxima generación : Acceso al vehículo mediante smartphone o smartwatch compatible; transmisión de YouTube y Netflix disponible; temas de pantalla personalizados disponibles para los 30 equipos de la NBA y algunas de las marcas más emblemáticas de Disney's© 8 .

Un mejorado sistema de seguridad : 10 airbags, incluyendo un airbag central en la primera fila, con una estructura de carrocería rígida mejorada, que aspira a la máxima calificación de seguridad IIHS Top Safety Pick+.

Muy pronto : Se prevé que el Telluride del 2027 salga a la venta en EE. UU. en el primer trimestre del 2026 y se ensamblará en West Point, Georgia.

LOS ÁNGELES, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Kia presentó la nueva generación del SUV Telluride del 2027 en el Salón del Automóvil de Los Ángeles 2025. El imponente y elegante Telluride de tres filas se presenta como el SUV insignia de Kia, introduciendo además un nuevo sistema de propulsión híbrido disponible. Con una estética contemporánea que evoca los principios de diseño esenciales del Telluride y adopta el lenguaje de diseño "Opposites United" de Kia, el modelo 2027 sienta las bases para un sinfín de nuevas aventuras, con configuraciones de 7 u 8 pasajeros.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/kia/9311055-es-new-2027-kia-telluride-hybrid-x-pro-suv

"Con el lanzamiento de la segunda generación del Telluride, nuestro equipo de diseño y planificación de producto se enfrentó a un reto increíble: desarrollar un SUV completamente nuevo que fuera un producto único e independiente, a la vez que conservara muchos de los elementos que convirtieron al Telluride original en un éxito histórico", declaró SeungKyu (Sean) Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Norteamérica y Kia América. "El Telluride del 2027 es un SUV capaz y sofisticado, que refleja nuestra filosofía de llevar al mercado productos innovadores y centrados en el consumidor".

Con mayor longitud total, más espacio de carga y una cabina interior espaciosa, además de un habitáculo que evoca un santuario, equipado con características y materiales propios de los SUV de lujo, la segunda generación del Telluride viene de serie con un motor turboalimentado y también estará disponible con un motor híbrido turboalimentado de hasta 329 caballos de fuerza y un consumo combinado estimado por Kia de 35 MPG1. Trae numerosas características bien pensadas, disponible Iluminación LED completa del suelo y un nuevo monitor de visión del suelo (exclusivo del acabado X-Pro), conexión inalámbrica estándar. Apple CarPlay9 y Android Auto10 en todos los niveles de equipamiento, junto con una gran cantidad de nuevas características de comodidad y tecnología, establecen un nuevo punto de referencia.

El Telluride del 2027, se ofrece en las versiones LX, S, EX, SX y SX-Prestige, así como en las elegantes versiones X-Line y la potente X-Pro, llegará a Estados Unidos en el primer trimestre del 2026. Los precios se anunciarán más cerca de su fecha de lanzamiento.

Diseño exterior: Precisión en movimiento

El diseño exterior esculpido del Telluride captura la esencia de las Montañas Rocosas y de la ciudad homónima de Colorado. Un amplio capó le confiere una presencia imponente, mientras que los faros verticales enmarcan la parrilla de alto brillo. Las avanzadas firmas lumínicas crean una impresión futurista y de alta tecnología. Los fluidos contornos de la carrocería aportan una forma elegante al perfil lateral, mientras que los marcados pliegues triangulares en los guardabarros recuerdan las facetas cinceladas de un diamante. Las líneas de carácter ascendentes dan la impresión de que el vehículo se eleva, mientras que las hendiduras esculpidas en los pasos de rueda constituyen una interrupción inteligente y deliberada. Las manijas de las puertas enrasadas, como las que se ofrecen en los modelos Kia EV6 y EV9, contribuyen a una apariencia limpia y moderna. Estos detalles ayudan a reducir el coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,33 a 0,30.

Las variantes Telluride X-Line y X-Pro ruedas oscurecidas, retrovisores laterales, molduras de la línea de cintura y pilares D en color negro. Las barras de techo elevadas11 refuerzan un perfil aventurero y están listos para transportar el equipo necesario para explorar lugares remotos. En la parte delantera, una llamativa parrilla de malla se combina con un parachoques inferior negro de diseño cuadrado. El X-Pro viene de serie con neumáticos todoterreno más anchos y una mayor altura libre al suelo de 23 cm (9,1 pulgadas), mientras que el X-Line cuenta con exclusivas llantas de 21 pulgadas.

Diseño de interiores: El santuario de ensueño

En el interior del Telluride, lo opuesto se unen en un espacio amplio e íntimo a la vez; moderno y en armonía con la naturaleza. El tablero, la instrumentación y el sistema de info-entretenimiento presentan un diseño curvo y envolvente. Las texturas de madera aportan calidez, y las manijas de las puertas ocultas en los reposabrazos fusionan funcionalidad y estética.

Mientras tanto, una agarradera en la consola central delantera (un guiño a un elemento interior característico de la primera generación del Telluride) dota al habitáculo de una sensación de estabilidad y robustez. La tapicería SynTex duradera, con inserciones de ante SynTex disponibles, realza su atractivo visual. La iluminación ambiental LED indirecta disponible añade un toque de refinamiento estético propio de los vehículos de lujo. Para lograr una experiencia de habitáculo silenciosa, el Telluride incorpora un nuevo paquete integral de reducción de ruido, vibración y aspereza (NVH). Este incluye juntas de puerta triples mejoradas, mayor uso de materiales absorbentes de sonido y cristales de las puertas más gruesos..

La nueva Telluride ofrece mayor comodidad a sus ocupantes, incluyendo asientos delanteros más amplios con reposapiés eléctricos (opcionales). El asiento del conductor Ergo Motion (opcional) utiliza cámaras de aire para brindar masaje, ajustar la amortiguación y ofrecer soporte al conductor. También es nueva la dirección con ajuste eléctrico de altura y profundidad con memoria (opcional). Dos cargadores inalámbricos estándar permiten cargar cómodamente los dispositivos de ambos ocupantes delanteros.

Para los pasajeros de la segunda fila, los nuevos asientos individuales tipo capitán con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación ofrecen una comodidad de primera clase. Los asientos calefactables de la tercera fila brindan un nuevo nivel de confort a los ocupantes de la parte trasera. Se incluyen portavasos adicionales y una bandeja deslizante de dos niveles que, al abrirse, revela un práctico compartimento de almacenamiento. Los múltiples puertos USB-C de carga rápida distribuidos por la cabina facilitan la conexión de dispositivos en las tres filas.

El Telluride del 2027 cuenta con una distancia entre ejes de 116.9 pulgadas y una longitud total de 199.2 pulgadas (un aumento de 2.7 y 2.3 pulgadas, respectivamente). Esto se traduce en mayor comodidad y espacio para las piernas en la segunda y tercera fila. El nuevo diseño del asiento corrido de la segunda fila permite que una variedad de asientos infantiles permanezca en su lugar al acceder a la tercera fila. Además, se desliza más hacia adelante que antes, lo que proporciona más espacio para acceder a la tercera fila12.

La mayor longitud del vehículo permite un mayor espacio de carga detrás de la tercera fila y contribuye a un área de carga máxima total de 86,9 pies cúbicos13. Con la segunda fila en posición vertical, hay 46.3 pies cúbicos de espacio de carga. Con todos los asientos en posición vertical, hay 22.3 pies cúbicos de espacio de carga (21.3 en la versión Turbo-Híbrida) detrás de la tercera fila. El área de carga detrás de la tercera fila incluye una mesa plegable estándar con portavasos integrados, así como un compartimento inferior con separadores móviles y extraíbles para una mayor flexibilidad de almacenamiento14.

Tecnología Telluride: Conectados a tu mundo

En el centro del salpicadero del Telluride se encuentra un sistema de info-entretenimiento tan intuitivo como atractivo visualmente. El innovador sistema operativo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) ocupa más de la mitad del salpicadero y está disponible con dos pantallas digitales panorámicas de 12,3 pulgadas15. El sistema operativo ccNC cuenta con conectividad inalámbrica (OTA)16 Capacidad de actualización, que permite actualizar el software del vehículo y mejorar los sistemas a bordo, incluidas las pantallas de información y la navegación. Apple CarPlay9 y Android Auto10 inalámbrico, son estándar en todos los acabados. Además, el asistente de voz con IA generativa de Kia, permite una conversación más natural, incluyendo la posibilidad de pedir sugerencias o incluso jugar a juegos de voz sobre la marcha. Todo esto se puede iniciar simplemente diciendo: «Hola, Kia…». Para los audiófonos, el sistema Meridian está disponible17, el sistema estéreo premium cuenta con dos bocinas adicionales para un total de 14, así como con un subwoofer más grande de 10 pulgadas. La clave digital mejorada basada en banda ultra ancha 2.018 permite a los clientes usar sus smartphones Apple y Samsung compatibles o una tarjeta inteligente con NFC como llaves virtuales para bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo. Estas llaves se pueden compartir con hasta tres amigos y familiares que tengan dispositivos compatibles, incluido un Apple Watch9.

Los modelos Telluride SXP también vienen equipados con un espejo retrovisor digital de pantalla completa mejorado19, proporciona un campo de visión amplio y sin obstrucciones para el conductor. La pantalla de visualización frontal de 12 pulgadas es más grande (HUD)20 proyecta información clave del vehículo, incluyendo velocidad, navegación paso a paso y alertas de seguridad, directamente en el parabrisas.

La verdadera conectividad en el 2027 va mucho más allá de los mapas y los mensajes de texto. El Telluride del 2027 viene equipado con servicios de entretenimiento y datos21, que permite la reproducción en streaming de Disney+, Netflix y YouTube. Además, los temas de pantalla disponibles permiten al conductor personalizar su experiencia con ilustraciones exclusivas de algunas de las obras de Disney©8 las marcas más emblemáticas, que se presentarán a lo largo del 2026. También hay temas de pantalla disponibles para los 30 equipos de la NBA. Llegar a casa es más cómodo gracias al Kia myQ Connected Garage (Garaje conectado)22. Mediante la geolocalización, el sistema detecta la proximidad de tu vehículo y abre o cierra automáticamente la puerta del garaje cuando te acercas o te alejas de casa. Descubre todas las nuevas formas de mantenerte conectado y entretenido con estas próximas funciones y muchas más, disponibles en la aplicación Kia Connect Store.

Sistema de propulsión Telluride: El poder de la elección

Ya sea que te guste explorar la ciudad, disfrutar del aire libre o simplemente quieras simplificar tus desplazamientos diarios, la Telluride cumple con creces. Sus motores de 2.5 litros turbo y el 2.5 litros híbrido turbo están optimizados para una amplia gama de condiciones, ofreciendo una potencia dinámica y la capacidad de remolcar vehículos recreativos en una aventura de fin de semana. El motor de 2.5 litros turbo de la Telluride desarrolla 274 caballos de fuerza y 420 libras pies de torque. Esto representa un considerable aumento de 66 libras pies con respecto al anterior motor de combustión interna. La potencia se transmite a las ruedas delanteras o a la tracción integral disponible³ mediante una transmisión automática de ocho velocidades. El enganche de remolque integrado, estándar en la versión X-Pro y disponible en todas las demás versiones de combustión interna e híbrida, se integra al parachoques trasero y puede ocultarse cuando no se utiliza. Equipada con este sistema, la versión turbo ofrece una capacidad de remolque de hasta 5000 libras, mientras que la híbrida puede remolcar hasta 4500 libras 23, disponible, el sistema de suspensión trasera autonivelante, que brinda confianza al remolcar.

Los modelos Telluride equipados con tracción integral ofrecen una distribución activa del par para mejorar la tracción todoterreno. Los modelos X-Pro con tracción integral y diferencial electrónico de deslizamiento limitado (E-LSD) llevan el control a un nivel superior al calcular las condiciones de conducción y controlar la tracción integral para modular la potencia entre los ejes delantero y trasero, y entre las ruedas izquierda y derecha. Un bloqueo de diferencial central mantiene una distribución de par uniforme del 50/50 entre los ejes delantero y trasero.

El sistema de propulsión híbrido turbo marca el comienzo de una nueva era para el Telluride, ofreciendo un rendimiento y una aceleración excepcionales, con una potencia estimada por Kia de hasta 35 mpg1 combinado y una autonomía total estimada por Kia de 600 millas2. El Telluride híbrido combina el motor turbo de 2.5 litros con una batería de iones de litio de 1.65 kWh y motores eléctricos para generar una potencia combinada de 329 caballos de fuerza y 460 libras pies de par motor. Esto representa un aumento de hasta 38 caballos de fuerza con respecto al motor del Telluride anterior (291 caballos de fuerza) y 105 libras pies más de par motor (355 libras pies).

El sistema híbrido transmite la potencia a través de una transmisión automática de 6 velocidades, que la envía a un sistema de tracción integral disponible³. El sistema híbrido incluye de serie control electrónico dinámico de vectorización de par (E-DTVC)3. Este sistema está diseñado para ayudar al conductor a lograr una mayor maniobrabilidad y estabilidad mediante el control del frenado y del motor. El resultado es una entrega de potencia sofisticada y una dinámica de conducción precisa que se traduce en una marcha suave y silenciosa.

Independientemente del sistema de propulsión, el Telluride viene de serie con dirección asistida eléctrica montada en la cremallera (R-MDPS), que reemplaza el sistema montado en la columna de dirección de la generación anterior. La R-MDPS ofrece una mejor respuesta y una mayor rapidez a las órdenes del conductor. También se mejora la precisión, lo que proporciona un mejor manejo en curvas y una mayor estabilidad a alta velocidad.

El Telluride Híbrido también incluye el Modo de Conducción en Marcha. Este modo utiliza la batería del Telluride Híbrido para alimentar el climatizador, la iluminación interior, el equipo de sonido y otros sistemas del vehículo durante unos 20 minutos o hasta que la batería del Híbrido se descargue al 20% aproximadamente, sin activar el motor de combustión interna.

La X-Pro esta lista para la aventura: Equipada para explorar

El Telluride X-Pro está diseñado para aventuras todoterreno sin sacrificar las características de confiabilidad que lo convierten en un vehículo familiar excepcional durante el resto del año. El Telluride X-Pro incorpora una suspensión exclusiva con mayor recorrido, diferencial de deslizamiento limitado electrónico (e-LSD) y una impresionante altura libre al suelo de 23 cm (9,1 pulgadas), además de múltiples modos de conducción, incluido el modo Terreno. Esta robusta versión tope de gama del Telluride cuenta con puntos de recuperación delanteros y traseros, y neumáticos todoterreno, brindando a los entusiastas la potencia y la tracción necesarias para alejarse de todo.

También le proporciona la tecnología que necesitan para dominar el sendero, gracias a la introducción del monitor de visión terrestre3. Este sistema muestra una vista compuesta del terreno al conducir a menos de 10 km/h. Utiliza las cámaras integradas y se puede seleccionar desde la nueva pantalla de estado del vehículo todoterreno, a la que se accede a través del sistema de info-entretenimiento. Entre otra información importante, la pantalla muestra la inclinación, el balanceo y el ángulo de dirección. Por último, y en exclusiva para el X-Pro, la iluminación ambiental en la parte delantera, los laterales y la parte trasera del Telluride ayuda a iluminar las aventuras de acampada en familia.

Telluride ADAS: Confianza y mayor tranquilidad

El nuevo Telluride del 2027 está equipado con una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor, tanto de serie como opcionales (ADAS)3, Incluye el Asistente de Conducción en Autopista, el Asistente de Seguimiento de Carril, el Asistente para Evitar Colisiones Frontales, la Alerta de Salida Segura, la Alerta de Atención del Conductor y el Asistente Inteligente de Límite de Velocidad. El Asistente de Conducción en Autopista 2 (disponible) es un sistema de asistencia al conductor diseñado para ayudar a mantener una distancia predeterminada con el vehículo que circula delante, mantener el vehículo dentro de los límites del carril en ciertas autopistas y asistir en los cambios de carril bajo determinadas condiciones. El Asistente de Seguimiento de Carril (de serie) es una función de asistencia al conductor diseñada para ayudar al vehículo a mantenerse en el centro del carril.

Otras funciones ADAS útiles incluyen la Alerta de Colisión en el Punto Ciego y el Monitor de Visión del Punto Ciego (disponible), diseñados para ayudar a detectar vehículos que se aproximan por detrás en el carril contiguo y, en diversas circunstancias, aplicar los frenos para ayudar a mitigar algunas colisiones al cambiar de carril.

El Telluride viene equipado de serie con un Sistema de Alerta de Ocupantes Traseros, que va más allá de un simple aviso. Este sistema utiliza sensores de movimiento por radar en el habitáculo para detectar la presencia de ocupantes en la segunda y tercera fila. Cuando el vehículo está estacionado y apagado, se emite un aviso visual inicial al conductor. Si este aviso no obtiene respuesta, se activa una alerta secundaria —tanto sonora como visual— para recordarle nuevamente su presencia. Además, la función puede enviar una notificación a un smartphone compatible con la aplicación Kia Access instalada. Incluye Advertencia de Salida Segura y Asistencia de Salida Segura24, está diseñado para alertar a los ocupantes si otro vehículo se aproxima al salir del vehículo.

Entre sus 10 airbags de serie, el rediseñado Telluride ahora viene equipado con un airbag central delantero. Ubicado entre el conductor y el copiloto, este nuevo airbag adicional está diseñado para reducir el impacto en el copiloto en ciertas colisiones.

Disponibilidad del Telluride

Se prevé que el nuevo Kia Telluride del 2027 salga a la venta en EE. UU. en el primer trimestre del 2026 y se ensamblará en la planta de Kia en West Point, Georgia. Los precios, la disponibilidad, los detalles de las versiones y las estimaciones de consumo de combustible según la EPA están sujetos a anuncios futuros.

Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo por TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de más de 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios autos y SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com . Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Algunos modelos del SUV totalmente eléctrico de tres filas EV6 y EV9 del 2025, el Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), el Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y global.

1 Estas no son estimaciones oficiales de la EPA. El consumo real variará según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado del vehículo. El consumo y la autonomía se basan en un modelo EX FWD HEV equipado con neumáticos de 18 pulgadas.

2 La autonomía total estimada por Kia se basa en cálculos preliminares del fabricante. Se asume que se utiliza el 100% de un tanque lleno antes de repostar. La autonomía real puede variar. Kia recomienda repostar lo antes posible tras encenderse el testigo de nivel bajo de combustible, o incluso antes.

3 Ningún sistema, por muy avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor ni todas las condiciones de la carretera. Conduzca siempre con precaución.

4 El monitor de visión a nivel del suelo (GVM) no muestra vídeo en directo y no sustituye a una conducción segura. Es posible que el GVM no muestre todos los objetos que se encuentran debajo del vehículo. Conduzca siempre con precaución.

5 Comparación basada en datos disponibles públicamente sobre el espacio para las piernas en la segunda fila de los SUV medianos de 3 filas del 2025 y 2026, a fecha de noviembre de 2025. Clase de SUV medianos de 3 filas según la segmentación de Kia.

6 Los asientos calefactables solo están disponibles en los asientos exteriores.

7 El sistema de carga solo funciona con determinados dispositivos. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener advertencias e instrucciones.

8 Los temas de visualización solo están disponibles en los modelos que cuentan con el sistema de infoentretenimiento ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) más reciente. Se requiere una suscripción activa a Kia Connect para utilizar los temas de visualización. Sin una suscripción activa a Kia Connect, los temas de visualización no funcionarán. Una vez adquiridos, los temas de visualización solo se pueden usar en el vehículo específico con el que se compraron y no se pueden transferir a otros vehículos.

9 Apple CarPlay funciona con datos móviles del smartphone. Se aplican las tarifas de datos habituales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple, Inc.

10 La interfaz de usuario de Android Auto para vehículos es un producto de Google y se rige por sus términos y políticas de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto de Google Play y un smartphone Android compatible con Android 5.0 Lollipop o superior. Se aplican cargos por datos. Android, Android Auto y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

11 Las barras transversales para rieles de techo y los soportes para portaequipajes se venden por separado y no están incluidos. Transporte siempre la carga de forma segura.

12 La función de inclinación y deslizamiento de los asientos de la segunda fila está limitada a los siguientes asientos tipo banca: Banca (LX e ICE EX): Solo aplicable al lado derecho (del pasajero delantero) (la parte 40 de la división 60/40). Asientos individuales (todas las versiones excepto LX e ICE EX): Aplicable a ambos asientos.

13 Toda la carga debe distribuirse uniformemente y estar debidamente sujeta, y nunca apilarse por encima del respaldo del asiento.

14 El compartimento inferior con separadores extraíbles es exclusivo del modelo ICE Turbo. No está disponible en el modelo HEV.

15 Conducir distraído puede provocar la pérdida de control del vehículo. Al conducir, nunca utilice ningún sistema que le impida concentrarse en la conducción segura.

16 Las actualizaciones inalámbricas (OTA) pueden tener un costo adicional y varían según el modelo, el año y la versión. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere una suscripción a Kia Connect y se aplican sus términos y condiciones.

17 Meridian® es una marca registrada de Meridian Audio Ltd.

18 La llave digital requiere una suscripción a Kia Connect válida y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Se pueden aplicar las tarifas habituales de telefonía móvil al usar un dispositivo inteligente.

19 Full Display Mirror® es una marca registrada de Gentex.

20 No prestar atención a las condiciones de la carretera y al funcionamiento del vehículo puede provocar la pérdida del control del mismo. Conduzca siempre con precaución.

21 Es posible que se requieran suscripciones adicionales para los servicios de streaming. El vehículo debe estar estacionado para acceder a las funciones de streaming de vídeo y juegos. Los servicios de entretenimiento y datos solo están disponibles en vehículos compatibles. Se requiere una suscripción a Kia Connect. El uso de los servicios de entretenimiento y datos está sujeto a la aceptación de la Política de privacidad de Kia Connect (Privacy Policy) y condiciones del Servicio (Terms of Use & Service | Kia). Verizon es el proveedor de red para los Servicios de Entretenimiento y Datos, que utiliza la red 4G LTE de Verizon para la transmisión de datos. Se aplican cargos por uso de datos, y la velocidad y el almacenamiento de datos dependen del paquete contratado. Los Servicios de Entretenimiento y Datos pueden requerir conectividad celular del vehículo y la disponibilidad de señal GPS del vehículo; algunos servicios pueden recopilar información de ubicación. La cobertura no está disponible en todas partes. Consulte https://www.verizon.com/coverage-map/ Para ver el mapa de cobertura. El uso de los servicios de entretenimiento y datos está sujeto al Contrato de Cliente de Verizon Wireless https://www.verizon.com/about/terms-conditions/overview.

22 Kia myQ Connected Garage solo está disponible en vehículos con unidad principal ccNC. Se requieren cuentas de Kia Connect y myQ para activar el abrepuertas de garaje compatible con myQ. Esta función depende de varios factores del vehículo, como la cobertura de la red LTE para la transmisión de datos. La cobertura no está disponible en todas partes. Algunos servicios pueden recopilar información de ubicación y se aplican cargos por uso de datos. Se aplican los términos y condiciones de Kia Connect. Kia myQ Connected Garage está sujeto a la existencia de una conexión activa entre las cuentas de Kia Connect y myQ, así como a la disponibilidad de los sistemas myQ. La velocidad de la comunicación de la red depende de los sistemas y la cobertura de la red LTE.

23 Para remolcar se requiere equipo adicional. Consulte el Manual del propietario para conocer la capacidad de remolque, instrucciones adicionales y advertencias. Extreme siempre las precauciones al remolcar.

24 Cuando está activado, el Asistente de Salida Segura no sustituye la atención del conductor y puede no detectar todos los objetos que rodean el vehículo. Preste siempre atención al tráfico y al área alrededor de su vehículo al salir del mismo.

FUENTE Kia America