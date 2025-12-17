EL KIA SORENTO DEL 2026 OBTIENE EL PREMIO TOP SAFETY PICK+ DEL IIHS 2025

El último reconocimiento eleva el total de TSP+ IIHS 2025 de Kia a cinco modelos

IRVINE, Calif., 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Sorento del 2026 ha recibido la máxima calificación de seguridad del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), la designación TOP SAFETY PICK+ (TSP+) 2025, para los modelos fabricados después de septiembre de 2025. Este premio eleva a cinco el total de vehículos Kia que han obtenido el reconocimiento TSP+ en el 2025, lo que refleja un excelente desempeño general bajo los protocolos de prueba más rigurosos del IIHS hasta la fecha. Los modelos Kia que han obtenido la calificación TSP+ del IIHS 2025 son:

Sportage del 2026 (modelos construidos después de mayo de 2025)

K4 del 2025 (modelos construidos después de enero de 2025)

EV9 del 2025

Telluride del 2025

"Kia sigue superando las expectativas al ofrecer vehículos que combinan rendimiento, tecnología y seguridad", declaró SeungKyu (Sean) Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia North América y Kia América. "Bajo estándares de seguridad más estrictos, cinco modelos de Kia han obtenido la máxima calificación de seguridad del IIHS. Estos resultados reflejan nuestro compromiso con el cumplimiento de los criterios de seguridad y con ofrecer a nuestros clientes las características de seguridad avanzadas que valoran".

Para optar al premio TOP SAFETY PICK+ 2025, un vehículo debe obtener buenas calificaciones en las pruebas de impacto frontal con poca superposición, impacto frontal moderado actualizado y impacto lateral actualizado. También debe obtener una calificación aceptable o buena en la prevención de colisiones frontales con peatones e incluir faros delanteros estándar con calificación aceptable o buena en todos los niveles de equipamiento. Para obtener más información sobre los cambios en los criterios de adjudicación, visite IIHS.org.

El Kia Sorento del 2026 obtuvo una calificación de "Bueno" por sus sistemas de prevención de colisiones frontales, tanto entre vehículos como contra peatones. El Sorento del 2026 incluye de serie el Asistente para Evitar Colisiones Frontales. (FCA)[1], que está diseñado para detectar peatones, ciclistas delante del vehículo y vehículos que vienen en sentido contrario al girar a la izquierda en una intersección (FCA-JT), y puede ayudar a prevenir colisiones con ellos en determinadas circunstancias.

El SUV de audaz diseño, está disponible en versiones de gasolina, híbrida y PHEV, presenta un interior de lujo y variantes X-Pro que presumen de un atractivo más robusto. Para el 2026, el Sorento viene de serie con un nuevo Modo Terreno AWD[2]-en sus modelos equipados.

[1] Cuando está activado, el Asistente para Evitar Colisiones Frontales no sustituye una conducción segura y podría no detectar todos los objetos delante del vehículo. Conduzca siempre con precaución y precaución.

[2] Ningún sistema, por avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con precaución.

