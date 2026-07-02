IRVINE, Calif., 2 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Telluride del 2027 ha sido reconocido como uno de los "Mejores Nuevos SUV" por Newsweek en sus Premios Readers' Choice™ 2026. Este galardón se determinó mediante un período de votación pública de cuatro semanas en el que los lectores de Newsweek seleccionaron los vehículos que destacaron por su calidad, rendimiento y experiencia de propiedad.

EL KIA TELLURIDE DEL 2027 FUE NOMBRADO UNO DE LOS "MEJORES SUV NUEVOS" DE NEWSWEEK EN LOS PREMIOS DE ELECCIÓN DE LOS LECTORES DEL 2026 (PRNewsfoto/Kia America)

"La primera generación del Telluride estableció un nuevo referente en el segmento de los SUV de tres filas de asientos, y nuestro objetivo con el modelo del 2027 era elevar aún más ese referente", declaró Russell Wager, vicepresidente de Marketing de Kia America. "Ser nombrados Mejor Nuevo SUV por los lectores de Newsweek es una valiosa confirmación de que hemos creado un vehículo que entusiasma a nuestros clientes".

Los Premios Readers' Choice™ de Newsweek reconocen productos y servicios excepcionales en diversas categorías, y los ganadores son seleccionados exclusivamente por los consumidores. El premio al Mejor Nuevo SUV de este año subraya el continuo atractivo del Telluride entre los compradores que buscan un SUV de tres filas de asientos que combine comodidad premium, tecnología innovadora y practicidad para el día a día.

"La industria automotriz actual se está transformando gracias a la tecnología conectada, la seguridad avanzada y la evolución de la forma en que las personas se desenvuelven en su vida diaria", afirmó Ryan Kinney, vicepresidente Sénior de Estrategia de Investigación e Ingresos de Newsweek.

"Los premios Readers' Choice™ de Newsweek reconocen a las marcas que se ganan la confianza y el favor de los lectores que experimentan estos cambios de primera mano: consumidores que investigan, compran, conducen y dependen de estos vehículos a diario. Felicitamos a los ganadores de este año por recibir un valioso respaldo de quienes mejor conocen estos vehículos".

El nuevo Telluride del 2027 se basa en el éxito del SUV insignia de tres filas de Kia con un diseño audaz, un interior más espacioso y refinado, sistemas avanzados de asistencia al conductor y tecnologías conectadas, además de la introducción de un disponible sistema de propulsión turbo híbrido. Diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de las familias y los aventureros de hoy, el Telluride de segunda generación ofrece mayor capacidad, versatilidad y confianza tanto dentro como fuera de la carretera.

Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2026. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

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FUENTE Kia America