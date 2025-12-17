EL KIA TELLURIDE ES INCLUIDO EN LA LISTA DE "VEHÍCULOS NUEVOS MÁS ESPERADOS DE 2026" DE NEWSWEEK

IRVINE, Calif., 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América anunció hoy que el próximo Kia Telluride del 2027 ha sido reconocido por Newsweek como uno de los vehículos nuevos más esperados del 2026 en el mercado estadounidense. La lista anual destaca los vehículos que el equipo editorial de Autos de Newsweek espera que generen un gran interés, basándose en las condiciones del mercado local y la lista de nuevos modelos que llegarán al mercado.

En su segundo año, la clasificación de los vehículos nuevos más esperados de Newsweek es la piedra angular de la cobertura automotriz anual de la publicación.

A diferencia de las listas tradicionales de "lo mejor", esta clasificación refleja el análisis prospectivo del equipo editorial sobre el momento de lanzamiento del mercado, el lanzamiento de modelos y las condiciones regionales para evaluar qué vehículos están preparados para tener un mayor impacto en los consumidores cuando salgan a la venta.

La selección fue realizada por el equipo editorial de Autos de Newsweek utilizando información prospectiva sobre el momento de lanzamiento del mercado y los lanzamientos planificados para el año calendario 2026.

"El nuevo Kia Telluride es un SUV familiar, fabricado en Estados Unidos y adaptado al mercado, que combina las características de los Telluride anteriores con el nuevo lenguaje de diseño y la tecnología de Kia", declaró Eileen Falkenberg-Hull, editora sénior de Autos en Newsweek. "La practicidad y el precio del Telluride lo hacen atractivo para quienes buscan un vehículo seguro y económico en el 2026, convirtiéndolo en uno de los vehículos nuevos más esperados por Newsweek".

"Desde nuestra creciente gama de vehículos eléctricos hasta la solidez de marcas como el Telluride, es gratificante ver cómo los medios de comunicación globales anticipan lo que nuestros clientes ya valoran: un diseño audaz, tecnología avanzada y una experiencia de usuario excepcional", declaró Seungkyu (Sean) Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Norteamérica y Kia América.

Kia continúa impulsando su estrategia de electrificación y diseño a largo plazo, con varios modelos nuevos que llegarán en el 2026 como parte de la hoja de ruta del Plan S de la compañía.

Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo por TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de más de 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios autos y SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com.. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Algunos modelos del SUV totalmente eléctrico de tres filas EV6 y EV9 del 2025, el Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), el Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y global.

