- El Manta Resort inaugura una nueva habitación submarina en la isla de Pemba, marcando un nuevo capítulo en el turismo oceánico

PEMBA ISLAND, Tanzania, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Manta Resort anuncia hoy la inauguración de su renovada Habitación Submarina, que ofrece a huéspedes y medios de comunicación la oportunidad de experimentar una nueva generación de hospitalidad bajo el agua en las aguas de la isla de Pemba, la isla hermana menos conocida de Zanzíbar.

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Aerial footage shows the Underwater Room at The Manta Resort at night. The floating wooden structure sits in open ocean, its underwater lights illuminating marine life visible from the bedroom located three metres below the surface. Speed Speed PEMBA ISLAND, Tanzania — Tropical fish swim past the bedroom window of the Underwater Room at The Manta Resort, where guests sleep three metres below the surface of the Indian Ocean.

La nueva estructura representa la tercera generación de este concepto, basado en uno de los primeros hoteles submarinos del mundo, presentado inicialmente en 2001 como Utter Inn en Suecia y posteriormente, en el año 2013, como The Manta Underwater Room en Tanzania.

Tras más de una década de funcionamiento, la original Manta Underwater Room ha sido sumergida por completo y cuidadosamente integrada en el arrecife cercano, donde continuará su ciclo de vida como parte del ecosistema marino dentro del área protegida de regeneración del complejo.

La nueva Habitación Submarina, desarrollada por Genberg Underwater Hotels, se ha construido basándose en doce años de experiencia operativa, incorporando mejoras en el diseño, los materiales y los sistemas para garantizar un rendimiento óptimo a largo plazo, la seguridad y la comodidad de los huéspedes en un entorno marino.

Más allá de la experiencia en sí, el proyecto refleja un enfoque más amplio del turismo. Gracias a la colaboración con la división de turismo de Blue Alliance, todos los ingresos de la Habitación Submarina se destinan directamente a apoyar la restauración de arrecifes de coral, el monitoreo ambiental y programas comunitarios vinculados a la pesca sostenible y el sustento de las comunidades locales.

Ubicada en el canal de Pemba, en el oeste del océano Índico, una de las zonas marinas de mayor importancia ecológica del este de África, la Habitación Submarina permite a los huéspedes observar la vida del arrecife de cerca, ofreciendo una conexión directa con el entorno marino que, además, fomenta la concienciación sobre la conservación.

"La habitación submarina ha demostrado que una huella ecológica mínima puede generar un impacto significativo. Este proyecto siempre ha ido más allá de crear un lugar único para alojarse. Demuestra cómo el turismo y la innovación, cuando se gestionan cuidadosamente, pueden contribuir a proteger los ecosistemas marinos y apoyar a las comunidades costeras", afirmó Matt Saus, consejero delegado y cofundador del Manta Resort.

Acerca del Manta Resort

Ubicado en la isla de Pemba, Zanzíbar, el Manta Resort es pionero en la hospitalidad isleña responsable. Desde 2013, su emblemática Habitación Submarina ha unido la innovación turística con la conservación marina. La nueva generación ha llegado y la experiencia continúa bajo el Océano Índico: turismo regenerativo en su forma más pura. themantaresort.com