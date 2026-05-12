The Manta Resort、 ペンバ島での新しいアンダーウォーターの公開によりオーシャン・ツーリズムの新章を刻む

ペンバ島、タンザニア, 2026年5月12日 /PRNewswire/ -- The Manta Resortは、 新たに 生まれ変わったアンダーウォーター・ルームの開設を発表しました。ザンジバル島の姉妹島としてあまり知られていないペンバ島 沖の海域で、新世代の水中ホスピタリティーを体験できる初めての機会をゲストやメディアに提供します。

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Aerial footage shows the Underwater Room at The Manta Resort at night. The floating wooden structure sits in open ocean, its underwater lights illuminating marine life visible from the bedroom located three metres below the surface. Speed Speed PEMBA ISLAND, Tanzania — Tropical fish swim past the bedroom window of the Underwater Room at The Manta Resort, where guests sleep three metres below the surface of the Indian Ocean.

この新しい施設は、同コンセプトの第三 世代にあたります。これは、2001年にスウェーデンで「Utter Inn」として、続いて2013年にタンザニアで「The Manta Underwater Room」として初めて導入された、世界でも最も初期の水中ホテルコンセプトの一つを基盤としています。

10年以上の運営を経て、初代のManta Underwater Roomは完全に水中へと沈められ、近くのサンゴ礁の一部として慎重に設置されました。今後は、リゾートの保護・補充区域内の海洋生態系の一部として存続します。

Genberg Underwater Hotels が開発した新しいアンダーウォータールーム 、12年にわたる運航経験をもとに、海洋環境における長期的な性能、安全性、ゲストの快適性を確保するため、デザイン、素材、システムにわたって改良が加えられている。体験そのものだけでなく、このプロジェクトは観光に対するより広範なアプローチを反映しています。Blue Allianceの観光部門との提携により、Underwater Roomの収益はすべて、サンゴ礁の再生、環境モニタリング、持続可能な漁業や地元の生活支援に直接充てられます。

東アフリカで最も生態学的に重要な海域の一つであるインド洋西部のペンバ海峡に位置するUnderwater Roomでは、サンゴ礁の生物を至近距離で観察でき、海洋環境との直接的なつながりを提供するとともに、環境保護への意識を高めます。

「Underwater Roomは、非常に小さな設置面積であっても、有意義なインパクトを生み出せることを示しました。このプロジェクトは単にユニークな宿泊場所を作るだけでなく、それ以上のことを目的としてきました。慎重に管理された観光とイノベーションが、海洋生態系の保護や沿岸コミュニティの支援にいかに貢献できるかを示すものです」と、The Manta ResortのCEO兼共同創設者であるMatt Saus氏は述べています。

The Manta Resortについて

ザンジバルのペンバ島に位置するThe Manta Resortは、責任あるアイランド・ホスピタリティのパイオニアです。2013年以来、その象徴であるUnderwater Roomは、観光の革新と海洋保護を融合させてきました。次世代の時代が到来しました。その体験はインド洋の底で続いています。これこそが、再生型ツーリズムの真髄です。 themantaresort.com

画像 - https://mma.prnewswire.com/media/2974778/Manta_Resort_Daytime.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2975818/The_Manta_Resort_Logo.jpg

SOURCE The Manta Resort