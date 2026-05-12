Le Manta Resort inaugure une nouvelle chambre sous-marine sur l'île de Pemba, marquant ainsi un nouveau chapitre dans le tourisme océanique

PEMBA ISLAND, Tanzanie, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Manta Resort annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle reimagined Underwater Room, offrant aux clients et aux médias une première occasion de découvrir une nouvelle génération d'hospitalité sous-marine dans les eaux au large de Pemba Island, l'île sœur moins connue de Zanzibar.

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Aerial footage shows the Underwater Room at The Manta Resort at night. The floating wooden structure sits in open ocean, its underwater lights illuminating marine life visible from the bedroom located three metres below the surface. Speed Speed PEMBA ISLAND, Tanzania — Tropical fish swim past the bedroom window of the Underwater Room at The Manta Resort, where guests sleep three metres below the surface of the Indian Ocean.

La nouvelle structure est la 3rd génération du concept, qui s'appuie sur l'un des premiers concepts d'hôtel sous-marin au monde, présenté pour la première fois en 2001 sous le nom d'Utter Inn en Suède, puis en 2013 sous le nom de The Manta Underwater Room en Tanzanie.



Après plus d'une décennie de fonctionnement, la salle sous-marine originale Manta a été entièrement submergée et soigneusement placée dans le récif voisin, où elle poursuivra sa vie en tant qu'élément de l'écosystème marin au sein de la zone protégée et reconstituée du complexe.

La nouvelle chambre sous-marine, développée par Genberg Underwater Hotels, s'appuie sur douze années d'expérience opérationnelle, avec des améliorations au niveau de la conception, des matériaux et des systèmes pour garantir la performance à long terme, la sécurité et le confort des visiteurs dans un environnement marin.

Au-delà de l'expérience elle-même, le projet reflète une approche plus large du tourisme. Grâce à la collaboration avec la division touristique de l'Alliance bleue, toutes les recettes de la salle sous-marine sont directement affectées au soutien de la restauration des récifs coralliens, à la surveillance de l'environnement et aux programmes communautaires liés à la pêche durable et aux moyens de subsistance locaux.

Située dans le canal de Pemba, dans l'océan Indien occidental, l'une des zones marines les plus importantes d'un point de vue écologique en Afrique de l'Est, la salle sous-marine permet aux visiteurs d'observer de près la vie des récifs, offrant ainsi un lien direct avec l'environnement océanique tout en favorisant la sensibilisation à la conservation.

« La salle sous-marine a montré qu'une empreinte très réduite peut néanmoins avoir un impact significatif. Ce projet a toujours été plus qu'une simple création d'un lieu de séjour unique. Il montre comment le tourisme et l'innovation, lorsqu'ils sont gérés avec soin, peuvent contribuer à la protection des écosystèmes marins et au soutien des communautés côtières », a déclaré Matt Saus, PDG et cofondateur de The Manta Resort.

À propos du Manta Resort

Situé sur l'île de Pemba, à Zanzibar, le Manta Resort est un pionnier de l'hospitalité insulaire responsable. Depuis 2013, sa salle sous-marine emblématique réunit l'innovation touristique et la conservation marine. La nouvelle génération est arrivée, l'expérience se poursuit sous l'océan Indien - le tourisme régénérateur dans sa forme la plus pure. themantaresort.com

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974778/Manta_Resort_Daytime.jpg

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