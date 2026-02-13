El mejor estilo se une a la potencia de vanguardia en la nueva generación Highlander 2027 de Toyota

El modelo Highlander se rediseñó para 2027, con un estilo totalmente nuevo y llamativo, mayor comodidad y un sistema de propulsión totalmente eléctrico.

SUV espacioso de tres filas con capacidad para siete pasajeros y más de 45 pies cúbicos de espacio de almacenamiento trasero con la tercera fila plegada

Equipado con las versiones más recientes de sistema multimedia Toyota Audio y Toyota Safety Sense

Ensamblado en EE. UU. en la fábrica Toyota Motor de Kentucky

Módulos de batería ensamblados en la recién inaugurada planta de fabricación de baterías Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC) y proveedor asociado en EE. UU.

Tecnología de carga de dispositivos externos (vehicle-to-load), que permite al Highlander alimentar dispositivos externos o servir como fuente de energía de respaldo en caso de emergencia (se requiere la compra de accesorios bidireccionales).

Cuarto vehículo eléctrico de batería en la gama Toyota de EE. UU. y primer modelo vehículo eléctrico de batería de tres filas de asientos de Toyota en EE. UU.

Las dos versiones, Limited o XLE, con tracción delantera o tracción total disponibles

Los modelos XLE con tracción total y Limited con tracción total equipados con una batería de 95,8 kWh tienen una autonomía total estimada por el fabricante de 320 millas*

Equipado con el puerto del sistema de carga de Norteamérica (NACS, por sus siglas en inglés)) para acceder a miles de estaciones de carga rápida de corriente continua (CC) en EE. UU.

Potente motor con hasta 338 caballos de fuerza combinados y 323 libras-pie de torque.

OJAI, California, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Estilo llamativo, versatilidad para el día a día y eficiencia eléctrica de la batería: así es el nuevo modelo Highlander 2027. Con un impresionante nuevo diseño interior y exterior, y capacidad para hasta siete personas, la nueva versión de Highlander es el vehículo totalmente eléctrico de Toyota fabricado para transportar a todo el grupo. Además, es el primer vehículo eléctrico de batería (BEV, por sus siglas en inglés) de tres filas de asientos de Toyota para el mercado estadounidense y el primer BEV ensamblado en Estados Unidos.

El mejor estilo se une a la potencia de vanguardia en la nueva generación Highlander 2027 de Toyota

"El nuevo modelo Highlander está diseñado para ser un líder elegante y de alta tecnología en el segmento de los SUV medianos", afirmó David Christ, vicepresidente de Marketing del Grupo Toyota. "Su nuevo y elegante diseño, su espacioso interior y su tecnología de vanguardia lo convierten en una excelente incorporación a la creciente variedad de vehículos eléctricos de batería (BEV) de Toyota".

El nuevo Highlander, con un aspecto moderno y renovado, presenta líneas claras, guardabarros amplios, luces LED de conducción diurna en toda su longitud y manillas de puertas empotradas para mayor atractivo aerodinámico. El interior cuenta con una cabina con tecnología avanzada, con una gran pantalla táctil de 14 pulgadas, una pantalla para el conductor de 12.3 pulgadas, iluminación ambiental personalizable y amplios espacios para cargar dispositivos en todas las filas, todo ello aporta comodidad y practicidad. También contará con un techo panorámico fijo de vidrio, el más grande de la gama de Toyota, que aportará una sensación de amplitud y luminosidad a la cabina.

El Highlander 2027 contará con un sistema de propulsión eléctrico con batería de serie y estará disponible en dos versiones: la perfectamente equipada XLE y la tope de gama Limited. La versión XLE estará disponible con tracción delantera o tracción total electrónica (FWD o AWD, por sus siglas en inglés, respectivamente); los modelos XLE con tracción delantera tendrán una batería de 77.0 kWh de serie; los modelos XLE con tracción total podrán elegir entre una batería de 77.0 kWh o una de 95.8 kWh. La versión Limited vendrá con tracción total y batería de 95.8 kWh de serie. Los modelos equipados con tracción total también contarán con características como Multi-Terrain Select y Crawl Control (selector multiterreno y control de avance lento, respectivamente). Todas las versiones de serie contarán con lo más nuevo en seguridad y entretenimiento, con Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0) y el sistema multimedia Toyota Audio.

Diseñado para brindar un espacio cómodo para todo el grupo, el Highlander 2027 cuenta con un interior espacioso con tres filas de asientos con capacidad para siete personas cuando tiene asiento corrido disponible. Su cabina transmite una sensación de elevación, con asientos tapizados en SofTex® de serie, materiales suaves al tacto en el tablero y las puertas, e iluminación interior personalizable para crear el ambiente deseado. Los asientos delanteros tienen calefacción de serie, con asientos delanteros ventilados y asientos con calefacción en la segunda fila disponibles. Cuando se necesita espacio adicional, la tercera fila se pliega totalmente para crear un área de carga trasera con más de 45 pies cúbicos de almacenamiento.

A la vanguardia de la tecnología, el nuevo Highlander también puede servir como fuente de energía móvil con la tecnología vehicle-to-load (V2L), el primero para un modelo Toyota de venta en Estados Unidos. Esta tecnología puede alimentar electrodomésticos en eventos al aire libre o usar el vehículo como reserva eléctrica en casa, si se produce un corte de luz. Asimismo, complementa las funciones Charge Assist y ECO Charge de Toyota, que están diseñadas para ofrecer al Highlander la capacidad de que se recargue durante las horas de menor consumo o cuando la energía puede generarse a partir de recursos renovables. Más adelante se brindarán más detalles sobre estos accesorios y funciones.

Una característica destacada de los BEV es su naturaleza de conducción divertida, gracias a su bajo centro de gravedad y par instantáneo que ofrecen los motores eléctricos. Por lo tanto, los ingenieros de Toyota se centraron en diseñar un Highlander totalmente eléctrico que es a la vez eficiente y potente. "Nuestro objetivo con el nuevo modelo Highlander era desarrollar un BEV que se adaptara a la vida de los clientes y les hiciera sonreír con una aceleración ágil y una conducción silenciosa", comentó Yoshinori Futonagane, ingeniero jefe de Highlander. Para lograr ese objetivo, el nuevo Highlander cuenta con una potencia neta combinada de 338 caballos de fuerza y un satisfactorio par máximo de 323 libras-pie en los modelos equipados con tracción total. Los modelos equipados con tracción delantera tienen una potencia combinada neta de 221 caballos de fuerza y un par máximo de 198 libras-pie.

El Highlander 2027 se une a los modelos bZ, bZ Woodland y C-HR de Toyota como el cuarto BEV de la gama Toyota. En total, Toyota pronto ofrecerá 22 modelos diferentes equipados con sistemas de propulsión electrificados. El Highlander 2027 se ensamblará en Estados Unidos, en el centro de fabricación de Toyota en Georgetown, Kentucky, con baterías de origen estadounidense de la planta de montaje de baterías recién inaugurada de Toyota, con un costo de 13,900 millones de dólares, en Liberty, Carolina del Norte y un socio proveedor. Se espera que las ventas del nuevo Highlander comiencen a finales de 2026 y continúen hasta principios de 2027; el precio de venta al público recomendado por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) se anunciará cuando se acerque la fecha de salida al mercado.

*Es solo una estimación. La autonomía varía en función del clima, el estilo de conducción y otros factores.

Highlander a lo largo de los años

El modelo Toyota Highlander ha sido parte integral de la vida de muchas familias durante más de 25 años. El Toyota Highlander 2001 de primera generación, presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York en abril de 2000, utilizó una versión modificada de la misma plataforma de una pieza que se usa en el Toyota Camry. En ese entonces, esta innovación lo distinguía de otros SUV, puesto que el diseño de carrocería y bastidor independientes era la norma para camionetas y vehículos utilitarios deportivos. Como modelo Toyota debutante en la categoría de SUV medianos sobre plataforma de una pieza, el Highlander era agradable de conducir en carretera, contaba con un interior espacioso y un estilo robusto que cautivó a los clientes.

La empresa presentó el modelo Highlander Hybrid en 2005 para el modelo del año 2006, que fue el primer SUV con motor híbrido de la marca Toyota. Además, fue el segundo modelo Toyota después del Prius en ofrecer un sistema de propulsión híbrido. El modelo obtuvo reconocimientos rápidamente, como el premio "Automotive Excellence" (Excelencia automotriz) de Popular Mechanics en 2006 y "Top Pick" (Opción de preferencia) de Consumer Reports en la categoría de SUV medianos en 2007.

El Highlander de segunda generación fue presentado poco después y se distinguió por su diseño exterior más refinado, materiales interiores mejorados y características de seguridad avanzadas, como una cámara de visión trasera y un sistema de navegación opcional. También fue la primera generación ensamblada en EE. UU., con los primeros Highlanders de la línea de montaje de Toyota Motor Manufacturing Indiana (TMMI) de Princeton, Indiana en 2009.

En el transcurso de los años, el Highlander evolucionó tanto en tamaño como en estilo para adquirir un aspecto de crossover más sofisticado. El modelo de tercera generación, presentado en 2013, se caracterizó por un diseño más dinámico y un conjunto de tecnologías de seguridad activa y de asistencia al conductor avanzada, entre las que se incluyó Toyota Safety Sense. El modelo de cuarta generación fue presentado en 2019 y se distingue por más espacio interior, una propulsión híbrida modernizada y líneas de carrocería pronunciadas en las puertas y los guardabarros. El modelo 2027 da inicio a la quinta generación de Highlander y continúa con su impulso de evolucionar su estilo y facilidad de uso de forma continua y brindar mayor comodidad y eficiencia.

Diseño distintivo

Cuando los diseñadores e ingenieros de Toyota se propusieron reinventar el Highlander como un vehículo eléctrico a batería, querían crear un modelo que transmitiera una sensación de aventura sofisticada. Para lograrlo, acuñaron el término "Best Experience Vehicle" (vehículo con la mejor experiencia), y se centraron en diseñar un nuevo Highlander que contribuyera a que los viajes en familia fueran eficientes, seguros y cómodos.

"Nuestra misión era diseñar un nuevo modelo Highlander que mantuviera las proporciones robustas de un SUV y, al mismo tiempo, capturara los aspectos sofisticados y de alta tecnología del rendimiento totalmente eléctrico", expresó Masayuki Yamada, diseñador jefe. "Para lograr ese objetivo, diseñamos un modelo que equilibraba la aerodinámica, el espacio interior y la capacidad, de modo que se adaptara igualmente al elegante estilo de vida urbano y al de los entusiastas de las actividades al aire libre".

El Highlander 2027 está diseñado sobre una plataforma modificada Next Generation Architecture-K (TNGA-K) de Toyota que fue desarrollada en forma reciente para albergar la batería de alta capacidad del Highlander y maximizar el espacio para los pasajeros. Además, la plataforma utiliza cubiertas bajo el suelo en la parte delantera y trasera para mejorar el flujo de aire bajo el suelo, así como guardabarros delanteros y traseros para minimizar las turbulencias de aire generadas alrededor de los neumáticos. Las medidas adoptadas para minimizar el ruido y las vibraciones incluyen materiales que absorben el ruido en los revestimientos de las puertas delanteras y traseras, los pilares delanteros, los pasos de rueda, el techo y el suelo. También se utiliza vidrio acústico en el parabrisas delantero y los vidrios laterales delanteros.

Asimismo, los diseñadores de Toyota modificaron las proporciones del Highlander para lograr un aspecto general moderno y seguro, al reducir su altura total y aumentar el ancho y distancia entre ejes. La altura total de 67.3 pulgadas reduce la línea del techo en 0.8 pulgadas con respecto al modelo anterior; el ancho total aumenta hasta 78.3 pulgadas, lo que supone un aumento de 2.3 pulgadas; y la distancia entre ejes pasa de 112 pulgadas a 120.1 pulgadas. En conjunto, las nuevas dimensiones exteriores permitieron a los diseñadores dotar al modelo de un aspecto robusto y ágil, con las ruedas situadas más cerca de los ángulos, a la vez que se maximizaba el espacio interior.

Desde la parte delantera, el nuevo Highlander destaca el diseño exclusivo de Toyota en forma de cabeza de martillo con el uso de luces diurnas (DRL, por sus siglas en inglés) delgadas que están alojadas por separado de los faros principales. Las luces diurnas lineales están integradas en la parte delantera del vehículo, lo que le confiere un aspecto que evoca fuerza y simplicidad, con amplias superficies, una rejilla gruesa inclinada hacia atrás y esquinas geométricas en el paragolpes que rodean los faros delanteros, lo que le da un estilo moderno.

El sofisticado atractivo continúa a lo largo del lateral del vehículo. El nuevo perfil del Highlander se extiende hacia atrás desde la parte delantera a través de una cabina elegante y cónica con grandes ventanas. Sus extremos delantero y trasero cuentan con amplios guardabarros que transmiten confianza y facilidad de conducción. A lo largo del lateral, los paneles lisos de las puertas complementan los amplios guardabarros para enfatizar su imagen robusta, y las manillas de las puertas semiempotradas con un nuevo cierre electrónico, un alerón trasero que se integra al pilar trasero y los marcos de las ventanas pintados en negro le confieren un estilo sencillo, pero sofisticado.

Los colores de pintura exterior disponibles en el nuevo Highlander realzan aún más su carácter expresivo. Los colores monocromáticos incluyen el nuevo Spellbound, junto con Wind Chill Pearl, Heavy Metal, Everest, Reservoir Blue y Midnight Black Metallic. También hay disponibles combinaciones de pintura en dos tonos, que combinan Spellbound, Wind Chill Pearl, Heavy Metal o Everest con un techo negro. Los colores del interior son claros y modernos, con negro, Portobello y un nuevo Misty Gray disponible.

Interior mejorado

En el interior, el nuevo Highlander busca crear un habitáculo cómodo, con sensación de amplitud, confort refinado y diseño tecnológico de vanguardia. La cabina está centrada en el conductor y se articula en torno al tablero de instrumentos digital LED con ajustes personalizables, controles de temperatura con botones físicos y una gran pantalla táctil con bisel fino. Sistema de visualización frontal (HUD, por sus siglas en inglés) disponible. Iluminación ambiental de serie, con 64 opciones de colores diferentes para crear el ambiente perfecto para una noche en la ciudad. También está cuidadosamente integrado en el sistema Safe Exit Assist con luces ambientales en las puertas que titilan en caso de que se produzca algún problema.

Los asientos están fabricados con materiales duraderos y diseños elegantes que aportan belleza al interior. Todas las versiones de serie contarán con asientos renovados con tapicería SofTex y calefacción en la primera fila. La versión Limited añade patrones con texturas únicas, función de ventilación en los asientos delanteros y calefacción en la segunda fila. Los asientos tipo capitán en la segunda fila vienen de serie, con un asiento corrido disponible para el modelo XLE AWD. La tercera fila de asientos ofrece un amplio espacio para dos adultos y es fácilmente accesible mediante un botón de plegado asistido electrónicamente con un solo toque en los asientos de la segunda fila.

El espacio interior está cuidadosamente diseñado para ayudar a maximizar la facilidad de uso. La consola central cuenta con una bandeja de carga inalámbrica Qi doble estándar, con un ingenioso ángulo para evitar deslizamientos y acabada en gamuza sintética. Los cargadores USB-C también se encuentran distribuidos por toda la cabina, con puertos situados en la parte trasera de los asientos delanteros para los pasajeros de la segunda fila y en los bordes de las ventanas traseras para la tercera fila. Los controles traseros del sistema de climatización, accesibles en la parte trasera de la consola central, están al alcance de los pasajeros de la segunda fila. También hay cortinas disponibles para las ventanas traseras, que brindan mayor privacidad.

El almacenamiento también está diseñado de forma inteligente. La consola central multifunción cuenta con una bandeja para guardar objetos pequeños, portavasos y un compartimento debajo de la bandeja, mientras que la caja de almacenamiento de la consola ofrece un espacio adicional para guardar objetos de valor. Los compartimentos para guardar tabletas y/o teléfonos en la consola estándar de la segunda fila y los portavasos de la tercera fila ofrecen a los pasajeros lugares prácticos para guardar sus dispositivos electrónicos. Hay amplios portavasos distribuidos por todo el vehículo, con un total de 18 lugares. Puerta trasera eléctrica manos libres estándar que facilita el acceso a la cajuela trasera. Cuando se necesita espacio adicional, basta con tirar de una palanca situada en los asientos traseros para plegar la tercera fila.

Eficiencia eléctrica

En la gama de modelos Highlander 2027, los clientes podrán elegir entre las opciones de autonomía y batería que mejor se adapten a sus necesidades, entre las que se incluyen:

XLE con tracción delantera, batería de 77.0 kWh y una autonomía total estimada por el fabricante de 287 millas*

XLE con tracción total, batería de 77.0 kWh y una autonomía total estimada por el fabricante de 270 millas*

XLE con tracción total, batería de 95.8 kWh y una autonomía total estimada por el fabricante de 320 millas*

Limited con tracción total, batería de 95.8 kWh y una autonomía total estimada por el fabricante de 320 millas*

Tendrá un puerto North American Charging System (NACS) compatible con carga rápida de CC de nivel 3, con miles de estaciones de carga en todo el país. En condiciones ideales, cuando se utiliza la carga rápida de CC, puede cargar la batería del 10 % al 80 % de su capacidad en unos 30 minutos. Para una mayor flexibilidad de carga, también podrá cargar CA de nivel 1 y 2; se incluye un cable de carga de doble voltaje 120 V/240 V.

Equipados con una función de preacondicionamiento de la batería**. Este sistema está diseñado para llevar la batería a una temperatura óptima para carga rápida de CC, lo que permite cargarla más rápido en climas más fríos.

Esta función se puede activar de forma manual mediante la configuración del sistema o se puede activar de manera automática mediante una prueba o suscripción activa de Drive Connect configurando el sistema de navegación en una estación de carga rápida.** También tendrá capacidad Plug & Charge***, un protocolo estándar del sector que permite la identificación, autenticación y autorización automáticas en redes de carga seleccionadas, lo que reduce la necesidad de diversas aplicaciones de carga móvil.

*Es solo una estimación. La autonomía real variará en función de las condiciones meteorológicas, el estilo de conducción y otros factores.

**La función de activación automática del preacondicionamiento de la batería requiere una prueba o suscripción activa a Drive Connect. Prueba de 3 años incluida. Depende de la red 5G.

***Plug & Charge requiere una prueba o suscripción a Active Remote Connect. Prueba de 3 años incluida. Dependiente de la red 5G.

Tecnología avanzada

El Highlander 2027 también tiene la última generación multimedia Toyota Audio. Desarrollado en Norteamérica en asociación con Toyota Motor North America y Toyota Connected North America, el sistema de infoentretenimiento actualizado cuenta con conectividad a la red 5G de AT&T y un diseño intuitivo similar al de un smartphone que ofrece widgets personalizables en su nueva pantalla de inicio. Además, cuenta con nuevas funciones integradas de asistente de voz que permiten respuestas más rápidas a las indicaciones "Oye, Toyota".

Junto con la pantalla táctil, el sistema de audio multimedia de Toyota ofrecerá a los clientes múltiples opciones gracias a la compatibilidad inalámbrica estándar con Apple CarPlay® y Android Auto™, y a la conectividad simultánea con dos teléfonos Bluetooth®. Para leer el comunicado de prensa completo sobre el sistema multimedia Toyota Audio más reciente, haga clic aquí.

El nuevo sistema también ha mejorado el entretenimiento con la introducción de SiriusXM® con 360L® y la nueva función integrada de streaming con Spotify® (se requiere una suscripción independiente). El sistema de navegación nativo paso a paso ahora está incorporado y se muestra en pantalla completa en el tablero de instrumentos digital, una novedad en el sistema de audio multimedia de Toyota.

El Highlander 2027 también incluye una grabadora de conducción integrada de serie, una función similar a una cámara de guardabarros que utiliza las cámaras exteriores del vehículo para grabar videos de 20 segundos tanto de eventos manuales como activados durante el funcionamiento.

Además, el Highlander 2027 incluye una serie de pruebas de servicios conectados*, entre los que se encuentran Drive Connect con asistente inteligente, navegación en la nube con mapas en 3D y asistencia para llegar al destino, Safety Connect y Service Connect. Los clientes también pueden utilizar la aplicación móvil de Toyota para mantenerse conectados a su Highlander con Remote Connect**, que también permite funciones de carga remota para comprobar el estado de la carga, iniciar/detener la carga cuando el vehículo ya está enchufado e incluso editar los horarios de carga. La aplicación Toyota también ofrece un mapa fácil de usar para encontrar estaciones de recarga cercanas o a lo largo de la ruta, lo que facilita a los clientes más que nunca la gestión de sus necesidades de recarga.

*Todas las pruebas comienzan en la fecha de compra o alquiler del vehículo nuevo, a excepción de Wi-Fi Connect, cuya prueba comienza al momento de la activación.

**Se requiere una prueba activa o una suscripción. Dependiente de la red 5G.

Seguridad y comodidad

El Highlander 2027 de Toyota viene con el sistema recientemente actualizado Toyota Safety Sense (TSS 4.0). La nueva versión del paquete de seguridad activa estándar y tecnologías de conveniencia de Toyota incorporan actualizaciones en su hardware y capacidades de detección y cuentan con las siguientes características:

Sistema de precolisión con detección de peatones (PCS con PD): está diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y dar una advertencia de colisión frontal sonora o visual en determinadas circunstancias. Si usted no reacciona, el sistema está diseñado para ofrecer frenado automático de emergencia.

Control de crucero dinámico con radar (DRCC, por sus siglas en inglés) para todo el rango de velocidades: es un sistema de control de crucero adaptativo diseñado para ajustarse a velocidades superiores a 20 mph. El sistema DRCC utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el vehículo que le precede.

La alerta de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección (LDA c/SA) detecta las marcas del carril o el borde de la carretera a velocidades superiores a 30 mph. La alerta de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección está diseñada para emitir un aviso acústico y visual si se detecta un cambio involuntario de carril. Si no toma ninguna medida correctiva, el sistema de asistencia de dirección está diseñado para proporcionar una dirección correctiva suave a fin de ayudar a mantener el vehículo en el carril.

Las luces altas automáticas (AHB, por sus siglas en inglés) están diseñadas para detectar los faros de los vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos precedentes. Las luces altas automáticas (AHB) alternan automáticamente entre luces altas y bajas según corresponda.

La asistencia de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés) está diseñada para ayudar a mantener el vehículo en el centro de un carril. La asistencia de seguimiento de carril (LTA) ayuda al conductor con control de la dirección mientras utiliza el DRCC.

El asistente de señales de tránsito (RSA, por sus siglas en inglés) utiliza la cámara frontal para reconocer señales de tráfico específicas, como límites de velocidad y señales de alto. El RSA proporciona información sobre señales al conductor por medio de la pantalla de información múltiple.

El asistente de conducción proactiva (PDA, en inglés) utiliza la cámara y el radar del vehículo, cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema, para brindar frenado y/o dirección progresivos para apoyar tareas de conducción como el control de la distancia entre su vehículo y el vehículo que le precede.

Además del TSS 4.0, el Highlander está equipado con el sistema de seguridad Star Safety System de Toyota, que incluye control de estabilidad del vehículo mejorado, control de tracción, distribución electrónica de la fuerza de frenado, asistencia de frenado, sistema de frenos antibloqueo y tecnología Smart Stop (VSC, TRAC, EBD, BA, ABS y SST, por sus siglas en inglés, respectivamente). El asistente de estacionamiento delantero y trasero con frenado automático (PKSB, por sus siglas en inglés) viene también de serie. Otras tecnologías disponibles para mayor comodidad son la cámara de visión panorámica y el sistema de asistencia de estacionamiento avanzado.

Asimismo, el Highlander 2027 cuenta con excelentes características de comodidad de serie, como un sistema de recordatorio de los asientos traseros, cámara de marcha atrás con líneas de cuadrícula dinámicas, llave inteligente con botón de arranque, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS, por sus siglas en inglés) con lectura directa de la presión y alerta de ubicación individual de los neumáticos y control de asistencia para arranque en pendiente.

Dos versiones perfectamente equipadas

El Highlander 2027 de Toyota estará disponible en dos versiones, con excelentes características en toda la gama. Entre las características estándar seleccionadas se incluyen:

Versión XLE

Luces LED diurnas de ancho completo

Vidrio acústico delantero

Rueda de 19 pulgadas con tapa aerodinámica completa

Manillas electrónicas semiempotradas para puertas

Pantalla táctil de 14 pulgadas con el sistema multimedia Toyota Audio

Sistema de audio de 6 altavoces

Tablero de instrumentos de 12.3 pulgadas

Iluminación ambiental personalizable con 64 colores

Asientos tapizados en SofTex

Asientos delanteros y volante con calefacción

Asientos de la segunda fila con plegado con un solo toque

Levas de cambio con frenado regenerativo

Puerto de carga NACS para compatibilidad con carga rápida de CC

Cargador CA de 11 kW integrado

Cable de carga de doble voltaje 120 V/240 V

TSS 4.0

Grabador de conducción

Versión Limited (agrega o reemplaza características del XLE)

Espejos retrovisores laterales con memoria y función de inclinación inversa

Pantalla de visualización frontal

Asientos delanteros con ventilación

Asientos de segunda fila con calefacción

Parasoles traseros

Estacionamiento avanzado

Asistencia en embotellamiento de tráfico*

Monitor de visión panorámica

Asistente de cambio de carril

Alerta de tráfico cruzado frontal

*Requiere una versión de prueba o suscripción activa a Drive Connect. Dependiente de la red 5G.

Las funciones disponibles seleccionadas incluyen:

Asiento corrido (solo en XLE AWD)

Techo panorámico (todas las versiones)

Sistema de audio premium JBL® con 11 altavoces, subwoofer y amplificador (XLE AWD y Limited)

Pintura en dos tonos (Limited)

Ruedas de 22 pulgadas (Limited)

Especificaciones clave

Versiones XLE, Limited Transmisiones disponibles XLE: tracción delantera/tracción total Limited: tracción total Transmisión Batería eléctrica Opciones disponibles de batería/autonomía y fabricante

Clasificaciones estimadas del alcance total de conducción • XLE con tracción delantera, batería de 77.0 kWh y una autonomía total

estimada por el fabricante de 287 millas* • XLE con tracción total, batería de 77.0 kWh y una autonomía total

estimada por el fabricante de 270 millas* • XLE con tracción total, batería de 95.8 kWh y una autonomía total

estimada por el fabricante de 320 millas* • Limited con tracción total, batería de 95.8 kWh y una autonomía total

estimada por el fabricante de 320 millas* Caballos de fuerza (potencia total del sistema) XLE con tracción delantera: 221 hp XLE con tracción total: 338 hp Limited con tracción total: 338 hp Torque XLE con tracción delantera: 198 libras-pie XLE con tracción total: 323 libras-pie Limited con tracción total: 323 libras-pie Dimensiones Longitud total 198.8 pulgadas. Anchura total 78.3 pulgadas Altura total 67.3 pulgadas Distancia entre ejes 120.1 pulgadas Volumen de carga (3.ª fila abatida) 45.6 pies3 Volumen de carga (3.ª fila hacia arriba) 15.9 pies3

*Valoraciones de la autonomía total estimadas por el fabricante. El kilometraje puede variar por muchos motivos

Garantía limitada

La garantía básica de Toyota de 36 meses/36,000 millas para vehículos nuevos se aplica a todos los componentes que no sean de desgaste normal y mantenimiento. Las garantías adicionales de 60 meses cubren el mecanismo de transmisión durante 60,000 millas y la corrosión sin límite de distancia en millas. Los componentes de conducción del vehículo eléctrico, incluida la batería de tracción, están cubiertos durante 8 años o 100,000 millas, lo que ocurra primero. Los concesionarios Toyota disponen de información completa sobre la garantía limitada.

El Highlander 2027 de Toyota también viene con ToyotaCare, un plan que abarca el mantenimiento normal programado de fábrica, durante 1 año o 10,000 millas, lo que ocurra primero, y asistencia en carretera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 2 años/millaje ilimitado. ToyotaCare válido solo en el territorio continental de EE. UU.; asistencia en carretera válida en el territorio continental de EE. UU., Hawái y Canadá. Consultar las concesionarias Toyota para obtener más detalles y conocer las exclusiones.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de EE. UU. por casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota cuenta con casi 48,000 empleados directos en Estados Unidos, que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

