El Ministerio de Turismo Saudí y el Foro Económico Mundial lanzan la iniciativa "Más allá del turismo"

- El Ministerio de Turismo de Arabia Saudita y el Foro Económico Mundial lanzan la iniciativa "Más allá del turismo" para impulsar un crecimiento transformador

RIAD, Arabia Saudita, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, en colaboración con el Foro Económico Mundial, anunció hoy el lanzamiento de Beyond Tourism, una nueva iniciativa multisectorial destinada a transformar la industria turística mundial mediante acciones coordinadas y medibles en materia de sostenibilidad, inclusión y resiliencia. El anuncio se realizó en el marco de TOURISE, la plataforma global que reúne a líderes de los sectores público y privado para definir el futuro del turismo.

Minister of Tourism of Saudi Arabia, Ahmed Al-Khateeb brings together leaders from across the tourism ecosystem to launch ‘Beyond Tourism’ initiative with World Economic Forum

Beyond Tourism reúne a líderes de todo el ecosistema turístico —incluidos los sectores inmobiliario, de infraestructura, tecnológico, urbanístico, cultural y de conservación— para impulsar una agenda común para el futuro de los viajes. La iniciativa se basa en 10 principios rectores diseñados para garantizar que el crecimiento del turismo genere un valor significativo y duradero para residentes, visitantes, empresas y comunidades.

"Arabia Saudita se enorgullece de liderar la iniciativa Beyond Tourism (Más Allá del Turismo) en colaboración con el Foro Económico Mundial", declaró Ahmed Al-Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita. "Esta alianza refleja nuestra convicción compartida de que las soluciones que buscamos para el turismo son soluciones para la humanidad misma: soluciones que fomentan la comprensión, crean oportunidades y fortalecen la resiliencia de las generaciones venideras".

El lanzamiento de Beyond Tourism se alinea con la Visión 2030 del Reino, que posiciona al turismo como un motor clave para la diversificación económica, la creación de empleo y el intercambio cultural. Arabia Saudita ha recibido a más de 116 millones de visitantes desde el lanzamiento de la Visión 2030 y aspira a alcanzar los 150 millones para 2030.

El Foro Económico Mundial y el Ministerio de Turismo desarrollaron conjuntamente los 10 principios rectores de la iniciativa, que incluyen alinear las oportunidades de mercado con las fortalezas locales, empoderar las economías locales, invertir en fuerzas laborales preparadas para el futuro, promover el patrimonio cultural, revitalizar los ecosistemas y aprovechar la tecnología de manera responsable.

"El turismo es a la vez un puente y una escalera: conecta culturas y fortalece comunidades", afirmó Børge Brende, presidente del Foro Económico Mundial. "Si trabajamos juntos, la iniciativa Beyond Tourism liberará todo el potencial del sector, no solo en términos de PIB, sino también en empleos de calidad, lugares vibrantes y regeneración de la naturaleza".

Los 10 principios rectores del turismo transformador son:

Alinear las oportunidades del mercado con las fortalezas y valores locales. Facilitar la toma de decisiones responsables para los viajeros en constante evolución. Impulsar las empresas y economías locales. Invertir en una fuerza laboral preparada para el futuro. Desarrollar infraestructura para el beneficio compartido. Equilibrar la demanda con la capacidad local. Promover el patrimonio cultural y la conexión con la comunidad. Revitalizar y proteger los ecosistemas naturales. Fortalecer la resiliencia de los ecosistemas. Utilizar los datos y la tecnología de manera responsable.

Como parte de esta iniciativa, se ha creado una coalición global de líderes para identificar e implantar proyectos piloto en regiones clave. Durante los próximos tres años, el Ministerio de Turismo y el Foro Económico Mundial se centrarán en construir una comunidad diversa, desarrollar herramientas prácticas y poner a prueba modelos de turismo sostenible.

El futuro del turismo no lo definirá un solo país ni una sola organización, sino nuestra capacidad colectiva para escuchar, innovar y actuar juntos. Esta iniciativa establece una agenda global para un turismo más conectado, inclusivo y sostenible, que refleja el papel central de Arabia Saudita en el fomento de la colaboración internacional y en garantizar que el sector genere beneficios a largo plazo para las personas y el planeta.