El momento es ahora para el totalmente nuevo Prius y Prius Prime 2023 de Toyota

PLANO, Texas, 6 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota está lista para cautivar los corazones de los conductores con los totalmente nuevos Prius y Prius Prime 2023 rediseñados, y la nueva campaña de marketing "This is Prius Now" aporta una perspectiva igualmente nueva.

"La nueva campaña muestra al Prius transformado con un aspecto completamente nuevo", comentó Lisa Materazzo, vicepresidenta de grupo de Toyota Marketing, Toyota Motor North America. "Las características de estilo, rendimiento y alta tecnología del totalmente nuevo Prius y Prius Prime redefinirán lo que los clientes piensan, sienten y esperan cuando piensan en Prius".

Toyota desarrolló la campaña integrada del Prius/Prius Prime teniendo en cuenta su modelo Total Toyota (T2). El modelo T2 integra esfuerzos para crear un enfoque de marketing cohesivo que incluya el marketing multicultural y el mercado en general.

La campaña "This is Prius Now" presenta un estilo creativo unificado a lo largo de los anuncios, destacados a continuación.

En el anuncio titulado "Black Sheep", creado por Saatchi & Saatchi, los espectadores ven ovejas blancas apareciendo en un paisaje urbano. En la siguiente escena, un Toyota Prius negro se abre paso hacia la calle entre un rebaño de ovejas blancas. El Prius destaca y avanza por la calle mostrando su elegante estilo y desempeño. Saatchi y Saatchi también creó "Shadow", un anuncio divertido en el que la sombra del Prius lo persigue por la ciudad, mostrando las características avanzadas y el diseño audaz del Prius a lo largo del recorrido. Los anuncios fueron dirigidos por Rich Lee con Framestore Pictures.

En el anuncio de Conill Advertising titulado "Buzz", dirigido por Alan Masferrer, la noticia sobre el nuevo Prius se propaga como el fuego, genera conmoción y entusiasmo mientras los teléfonos se encienden con las noticias y derriba lo convencional con su audaz diseño, que encarna el espíritu pionero de la nueva generación de latinos.

InterTrend Communications desarrolló dos anuncios para la campaña, dirigidos por Brendan Vaughan. En el anuncio "Reborn", una artista, como el Prius, es a la vez inteligente y elegante. Juntos, la artista y su musa, el Prius, crean una obra maestra artística. En "Exhilarating", el elegante y poderoso desempeño del Prius energiza a un DJ, lo que le permite crear una vibrante presentación propia.

Colocaciones en los medios

La campaña "This is Prius Now" del Toyota Prius y Prius Prime se extiende a través de TV lineal, video digital, cine, contenido digital, programas, carteleras publicitarias fuera del hogar, redes sociales pagadas y búsquedas. La programación deportiva de alto perfil y de cable Network Prime incluye los playoffs y las finales de la NBA, los partidos MLB Sunday Night, NFL Draft, el torneo Copa Oro, WillowTV y programas como "The Great North" y "Grey's Anatomy", entre otros. El contenido y video digital incluye a socios como HBO Max Sequential Stories, "Taste the Nation" de Hulu, Peacock, Univision y otros. Entre las alianzas se incluyen el Vehículo Oficial de la Met Gala 2023, los Latin American Music Awards, NYLON y NYLON House, Forbes, Amazon, YouTube, el podcast La Entrevista en Pandora, entre otras. Las transmisiones pagadas en redes sociales se presentan en TikTok, Meta, Snapchat, Reddit, LinkedIn, Pinterest y Twitch.

Los anuncios de la campaña están disponibles para ser vistos aquí. Para obtener imágenes y créditos, haga clic aquí.

Acerca de Toyota Prius y Prius Prime 2023

El Toyota Prius ingresa al año modelo 2023 como un modelo completamente transformado. Con un nuevo y elegante diseño exterior, un interior reimaginado y un tren de potencia híbrido mejorado, este nuevo Prius está diseñado para el estilo, el rendimiento y la eficiencia. Es el híbrido renacido, sin concesiones. El totalment nuevo Prius 2023 incorpora un estilo deportivo con una forma inspirada en el estilo coupé. Su elegante silueta, su baja línea de techo, sus paneles de carrocería suaves y su zona posterior ampliada están proporcionalmente equilibrados con llantas de 19 pulgadas disponibles. El interior cuenta con un diseño limpio y moderno combinado con pantallas de alta tecnología e iluminación ambiental.

El Toyota Prius viene bien equipado a un precio minorista inicial sugerido por el fabricante (MSRP) de $27,450 para la versión Prius LE, y la versión Prius Prime SE comienza con un precio MSRP de $32,350, excluyendo el procesamiento del concesionario y la tarifa de manipulación. El Prius llegó a los concesionarios de Toyota a principios de 2023 y se espera que el Prius Prime llegue en mayo. El Prius 2023 está disponible en las versiones LE, XLE y Limited, y el Prius Prime 2023 estará disponible en las versiones SE, XSE y XSE Premium.

Como parte del enfoque diverso de Toyota con respecto a la neutralidad de carbono, el Prius Prime forma parte de nuestro enfoque de cartera de ir "más allá de cero". Con once híbridos, dos híbridos enchufables, el nuevo vehículo eléctrico a batería bZ4X y el Mirai con tecnología de celdas de combustible de hidrógeno con cero emisiones, Toyota está comprometida a encontrar soluciones altamente eficientes y sin emisiones que se adapten a los estilos de vida de los clientes en los Estados Unidos. A través de esta amplia gama de productos, el objetivo de Toyota es ofrecer a todos los clientes opciones emocionantes y asequibles para sumarse a nuestra misión Beyond Zero de reducir las emisiones de carbono tanto como sea posible... lo más rápido posible. Como símbolo de ese compromiso, el Prius 2023 será el primer vehículo Toyota en usar una nueva insignia "Beyond Zero", un esfuerzo global para lograr la neutralidad de carbono en los productos, fabricación y otros ámbitos.

Las características clave del Toyota Prius 2023 incluyen:

Nuevo diseño deportivo con silueta elegante, ruedas más grandes e interior moderno

El Prius de consumo más eficiente en la historia con un rendimiento combinado de hasta 57 MPG estimado por el fabricante

El sistema híbrido más potente ofrece un 60 % más de caballos de fuerza con hasta 196 hp

Tracción total electrónica bajo demanda mejorada disponible

El sistema Toyota Audio Multimedia viene estándar con una pantalla táctil disponible de 12.3 pulgadas

El sistema Toyota Safety Sense 3.0 viene incorporado de manera estándar

Las características clave del Toyota Prius Prime 2023 incluyen:

Hasta 44 millas de autonomía totalmente eléctrica estimada por el fabricante, un 75% más que la generación anterior

Consumo estimado por el fabricante de 52 MPG combinados en modo híbrido

Sistema híbrido con un incremento de casi 100 HP para lograr un menor tiempo de aceleración de 0 a 60

Nueva tecnología de asistencia en embotellamientos de tráfico para ayudar a los conductores en el tráfico intermitente

Sistema Toyota Audio Multimedia con pantalla táctil de 12.3 in y JBL Premium Audio disponibles

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE: TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante más de 65 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 48,000 personas en Norteamérica, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de casi 45 millones de automóviles y camionetas en sus 13 plantas de fabricación. Para 2025, la 14.a planta de Toyota, en Carolina del Norte, comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota ofrece actualmente 22 opciones eléctricas.

A través de la campaña Start Your Impossible ("Comienza tu Imposible"), Toyota destaca la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los retos en movilidad más desafiantes para nuestra sociedad. Creemos que cuando las personas tienen libertad para moverse, cualquier cosa es posible. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.toyotanewsroom.com.

