Toyota publica el informe de sostenibilidad ambiental de Norteamérica 2025

PLANO, Texas, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America anuncia la publicación de su informe de sostenibilidad ambiental de Norteamérica 2025 (el "informe"), un informe anual que destaca las iniciativas de la empresa en Estados Unidos, Canadá y México.

"En Norteamérica nos centramos en generar un impacto positivo tanto para la sociedad como para el planeta", expresó Tim Hilgeman, director sénior de sostenibilidad ambiental, Toyota Motor North America. "Durante el año fiscal 2025, Toyota celebró numerosos logros relacionados con el medio ambiente, incluidos objetivos clave que se establecieron para la reducción de plásticos de un solo uso y un aumento en la participación del concesionario en programas de sostenibilidad. Estamos deseosos de proseguir con el impulso continuo de los objetivos establecidos para las áreas prioritarias relacionadas con el medio ambiente".

El informe destaca la estrategia medioambiental de Toyota, a la vez que pone de relieve el progreso de la empresa en sus cuatro áreas prioritarias: el carbono, la economía circular, el agua y la biodiversidad. El informe también presenta datos en una tabla de métricas ambientales organizadas e incluye un índice de contexto de la iniciativa del informe global (GRI, por sus siglas en inglés) con divulgaciones conforme a las normas de la GRI.

Los puntos fundamentales que se encontraron en el informe de este año incluyen:

Carbono

El 83 % de los modelos de Toyota y Lexus disponibles para su compra o arrendamiento en Norteamérica, ahora cuentan con una opción eléctrica y hay más en camino. Explore la oferta de vehículos eléctricos de Toyota aquí.

Reducción del 32 % en el alcance 1 y 2 (relacionados con operaciones) de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés) en comparación con el año fiscal 2019.

A finales del año fiscal 2025, 114 concesionarios participaron en nuestro programa de integración del distribuidor, el cual contribuyó a que mejoraran su desempeño ambiental. Hasta finales del año fiscal, los concesionarios participantes han reducido el uso de la electricidad proveniente de fuentes no renovables en un 20 %.

Economía circular

Hasta el año fiscal 2025, se ha conseguido una reducción del 75 % en los plásticos de un solo uso en los servicios de restauración del lugar, lo que significa que se ha cumplido el objetivo de cinco años.

Se ha conseguido una reducción de casi el 31 % en el uso de materiales de embalaje de un solo uso en comparación con el año fiscal 2018, cifra superior al objetivo del 25 % de cinco años.

Lea nuestra historia, What Goes Around, Comes Around: How Recycled Aluminum Plays a Key Role at Toyota (Todo lo que va, vuelve: cómo el aluminio reciclado juega un papel fundamental en Toyota), para ver un ejemplo de cómo Toyota recicla.

Agua

En este año se logró una reducción del 6.7 % en la cantidad de galones de agua que se utilizan por vehículo en su fabricación, en comparación con el año fiscal 2021.

En el año fiscal 2025 el consumo de agua disminuyó un 15 % en comparación con el año fiscal 2024 y un 40 % respecto del año fiscal 2020.

Para obtener más información acerca del ahorro de agua potable y la protección de los ecosistemas hídricos, visite nuestro Compromiso con la preservación del agua.

Biodiversidad

Se desarrollaron 6,185 acres adicionales de hábitat polinizador en el año fiscal 2025 mediante la colaboración con la Sociedad Polinizadora (Pollinator Partnership - P2) y con la Fundación Nacional de Educación Ambiental (NEEF, por sus siglas en inglés). Este desarrollo eleva el número total de acres a 20,616 desde 2022. Para obtener más información, lea nuestra historia sobre el Compromiso de Toyota con la potenciación de los hábitats polinizadores.

Los programas de conservación en 17 de nuestras sedes, que abarcan cerca de 640 acres, han obtenido el Certificado de Conservación de Wildlife Habitat Council (WHC), un estándar de certificación voluntaria.

Mediante el uso de la herramienta Integrated Biodiversity Assessment (IBAT), se identificaron las 10 mejores instalaciones con puntuaciones generales altas de relevancia para la biodiversidad.

Para mantenerse informado sobre nuestro progreso en los proyectos en marcha y recibir actualizaciones en tiempo real o artículos especiales, visite el sitio web de Toyota sobre sostenibilidad ambiental. El sitio ofrece un punto de vista integral de acuerdos, avisos e iniciativas que destacan la naturaleza dinámica de la trayectoria de sostenibilidad ambiental de Toyota.

DE CARA AL FUTURO

Toyota sigue firmemente comprometida con su visión global de sostenibilidad y continúa impulsando iniciativas para reducir nuestra huella ambiental y generar a la vez un impacto positivo tanto en la sociedad como en el planeta.

"Toyota tiene un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad", expresó Sandra Phillips, directora de Sostenibilidad, Toyota Motor North America. "Este compromiso incluye el gran proceso integrado en nuestro último informe ambiental y, en términos más generales, cómo facilitamos el desarrollo de nuestro personal, invertimos en nuestras comunidades y creamos productos accesibles para nuestros consumidores".

A partir de las bases establecidas en años anteriores, nuestro equipo en Norteamérica ha trabajado en estrecha colaboración con todas las divisiones para desarrollar objetivos para nuestro 8.o Plan de acción ambiental que se implementará durante el año fiscal 2027. Este plan se centra en tres áreas fundamentales: esforzarnos por conseguir la neutralidad de carbono para 2050, contribuir a establecer una economía circular y participar en actividades positivas para la naturaleza.

Para ver el informe completo, visite el sitio web de sostenibilidad ambiental de Toyota.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Norteamérica desde hace casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de casi 49 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos electrificados.

Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

