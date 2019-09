El Noveno Circuito dictamina que Enigma Software puede proceder con su litigio contra Malwarebytes por prácticas anticompetitivas que dañan a los consumidores y a Enigma Software

SAN FRANCISCO, 17 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito ha dictaminado en el caso de Enigma Software contra Malwarebytes Inc. que las protecciones de inmunidad conforme a la Sección 230 de la Ley de Decoro en las Comunicaciones son "no ilimitadas". (Para ver el dictamen de la Corte, ir a https://www.enigmasoftware.com/legal/court-opinion-us-court-appeals-ninth-circuit-enigma-software-vs-malwarebytes-case-17-17351.pdf). En su dictamen (redactado por el juez Schroeder), la Corte concluyó que una compañía no puede llevar a cabo prácticas anticompetitivas dirigidas a un competidor y luego reclamar inmunidad al amparo de la Sección 230 por su responsabilidad por el daño ilegítimamente provocado. La Corte dictaminó además que los planteos de Enigma Software sobre prácticas anticompetitivas asumidas por Malwarebytes para dañar a Enigma Software fueron suficientes para respaldar los reclamos legales de Enigma Software contra Malwarebytes. La Corte rechazó la postura de Malwarebytes de que ésta podría bloquear unilateralmente cualquier software a su elección por cualquier motivo al amparo de la redacción "de otro modo objetable" de la Sección 230 y nunca tener que asumir responsabilidad ante nadie por el daño que provocara – y la Corte revirtió la desestimación previa del caso y lo devolvió a la corte de instancia previa para la continuación de los procedimientos.

Enigma Software originalmente presentó la demanda por el bloqueo predatorio y anticompetitivo por parte de Malwarebytes al programa certificado, galardonado y probado en forma independiente de Enigma Software que ha protegido a millones de usuarios contra amenazas de ciberseguridad a escala mundial. Como se estableció en los alegatos de la demanda, Malwarebytes apuntó a Enigma Software precisamente porque Enigma Software es un competidor exitoso cuya herramienta anti-malware segura y eficaz es popular entre los usuarios. Como también se describe en detalle en la demanda, las prácticas anticompetitivas de bloqueo de Malwarebytes han dañado específicamente a los consumidores, al privarlos del derecho a usar el software de seguridad de su elección, además del derecho a optar por tener múltiples capas de protección anti-malware en sus dispositivos para protegerse mejor contra los riesgos de malware y las amenazas de ciberseguridad en permanente crecimiento.

Para ver el vídeo de la argumentación ora del caso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, ir a https://www.ca9.uscourts.gov/media/view_video.php?pk_vid=0000015143.

Para ver la fundamentación de la demanda presentada por Enigma Software, ir a https://www.enigmasoftware.com/legal/opening-legal-brief-filed-by-enigma-software-vs-malwarebytes-case-17-17351.pdf.

Acerca de Enigma Software/EnigmaSoft Ltd

Enigma Software Group USA, LLC fue el productor original de SpyHunter 4 (que es el objeto del litigio), y es una filial de EnigmaSoft Limited. EnigmaSoft Limited es una compañía privada irlandesa con oficinas y sede central global en Dublín, Irlanda. EnigmaSoft es mejor conocida por desarrollar y distribuir SpyHunter 5, un nuevo producto de software y servicio anti-malware. SpyHunter 5 detecta y elimina el malware, mejora la privacidad en Internet y elimina las amenazas de seguridad, abordando problemas como malware, ransomware, troyanos, anti-spyware corrupto y otras amenazas maliciosas a la seguridad que afectan a millones de usuarios de PC en la red. SpyHunter 5 ha logrado notas máximas en pruebas comparativas realizadas por laboratorios de pruebas de terceros como V-TEST. SpyHunter 5 también ha sido certificado por AppEsteem, Checkmark Certified y TRUSTe.

