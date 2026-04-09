El nuevo auto premium: una reciente encuesta de Mazda revela que la experiencia y el diseño son más importantes que la marca

El conductor moderno define el lujo por la tecnología intuitiva, la seguridad y el disfrute en la conducción

IRVINE, California, 9 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los estadounidenses están reconsiderando lo que hace que un vehículo sea verdaderamente premium... y no es el logotipo. Según una nueva encuesta solicitada por Mazda North American Operations (MNAO)1, el 81% de los nuevos compradores de vehículos piensa que la experiencia detrás del volante, que incluye desde la comodidad y el rendimiento hasta la tecnología intuitiva, es lo que hace que un vehículo destaque. Los resultados ponen de relieve la creciente tendencia: ahora "premium" significa un diseño inteligente y centrado en la persona más que la insignia de estatus.

Al preguntarles acerca de sus prioridades, el 93% de los encuestados respondió que prefería tener un vehículo con más de lo que realmente les importa antes que uno de una marca que cuesta miles de dólares más. Y ¿qué significa "más"? En los primeros lugares de la lista se ubicaron el espacio y la funcionalidad (40%), la relación calidad-precio (36%), la tecnología y la conectividad avanzadas, el disfrute de la conducción dinámica y las capacidades de rendimiento (30% cada una).

El prestigio también se incluyó, pero en mucha menor medida. Solo el 7% de los encuestados definió "más" como estatus o reconocimiento social, y solo el 19% afirmó que la marca es lo que hace destacar a un vehículo.

La seguridad también se consideró una característica de lujo, ya que el 75% de los encuestados identificó las características de seguridad activa avanzada y de asistencia al conductor como indicadores fundamentales de un vehículo de alta calidad. La ingeniería de Mazda refleja directamente esta exigencia de los consumidores. De hecho, el fabricante automotriz fue reconocido recientemente como la marca más segura de vehículos nuevos en Consumer Reports. Haga clic aquí para obtener más detalles acerca de Safety Verdict de Consumer Reports.

"Los conductores están dirigiendo su atención hacia lo que verdaderamente mejora su tiempo en la carretera", comentó Jennifer Morrison, directora de Estrategia de Seguridad del Vehículo en MNAO. "La comodidad, la seguridad y las características que apoyan la vida real están superando a las marcas, y cada vez más las personas se dan cuenta de que no necesitan pagar precios de lujo para acceder a un vehículo excepcional".

Gastos inteligentes por encima de etiquetas de estatus

La gran mayoría de los consumidores encuestados están de acuerdo en que no tiene sentido pagar de más por una marca de lujo tradicional: el 76% expresa que no vale la pena pagar el sobreprecio, y el 83% cree que la opción de lujo más inteligente es comprar un vehículo de una de las marcas convencionales con una sensación premium. Para muchos, "premium" ahora significa que el vehículo cuente con características compatibles con la manera en que realmente viven: desde tecnología intuitiva durante los desplazamientos largos hasta la comodidad que facilite llevar a los niños a la escuela a las 6:00 a.m.

Incluso en el hipotético caso de recibir de manera inesperada $75,000 en efectivo, la tendencia se mantiene invariable. Si bien los encuestados darían prioridad a la seguridad financiera —ahorros para la jubilación (67%), pago de deudas (65%) y fondos de emergencia (64%)—, un considerable 61% todavía invertiría en un nuevo vehículo. Pero solo el 46% utilizaría esa ganancia inesperada para un auto de lujo de gama alta. En su lugar, los conductores encuestados expresan que prefieren un vehículo que se adapte a su estilo de vida: un interior espacioso para viajes de fin de semana, una tecnología que los mantenga a todos conectados, una seguridad que les dé tranquilidad y un rendimiento que añada placer a la conducción del día a día.

El mensaje es claro: el lujo moderno es práctico, con un propósito y sumamente personal, no performativo.

Los vehículos como santuarios personales

La encuesta también revela que, para el conductor actual, su vehículo es mucho más que un medio de transporte: es una extensión de su vida cotidiana. Muchos de los encuestados afirmaron que estarían dispuestos a hacer sacrificios importantes en su estilo de vida si eso les permitiera conducir el automóvil de sus sueños gratis durante un año: dejar de consumir bebidas alcohólicas (59%), dejar de escuchar su podcast favorito (58%), dejar de ir a la manicura/pedicura (57%), dejar de comprarse ropa y calzado nuevos (55%), dejar las redes sociales (54%), dejar de consumir dulces (53%), e incluso cancelar su membresía del gimnasio (52%).

Esta disposición a realizar cambios tan importantes indica la profunda conexión emocional de las personas con sus vehículos. Para los padres, en especial para las madres (40%), su vehículo es el único lugar tranquilo en un día ajetreado, un momento para recuperarse entre la recogida de los niños en la escuela y las llamadas de trabajo. Los conductores de la generación Z (45%) dicen que su vehículo es el lugar donde pueden ser ellos mismos, tanto si se trata de cantar a todo pulmón sus canciones favoritas, relajarse después de clases o disfrutar de algunos minutos de tranquilidad antes de llegar a casa.

Pero, si bien el vehículo es un santuario, los conductores siguen teniendo estándares. Los encuestados afirman que no juzgan a nadie por la marca del vehículo que conduce, pero sí se fijan en si el conductor escribe mensajes de texto mientras conduce (75%), si no usa el cinturón de seguridad (68%) o si el vehículo está desordenado o huele mal (62%). En otras palabras, las elecciones de estilo de vida son más importantes que las marcas.

"El conductor actual define el lujo por los elementos que mejoran su vida cotidiana, no por la marca en la parrilla del vehículo", añadió Morrison. "Cuando la seguridad, la comodidad y el diseño bien pensado se priorizan sobre la imagen, todas las personas que circulan por la carretera salen ganando".

A medida que los conductores redefinen el verdadero significado de "premium", el enfoque de Mazda centrado en el ser humano converge con la cotidianidad de las personas: desde los traslados a la escuela, las escapadas de fin de semana y los desplazamientos de larga distancia, hasta los momentos tranquilos y de calma entre una actividad y otra. La encuesta refuerza la idea de que el lujo de hoy en día se vive, no se etiqueta, y Mazda mantiene su interés en crear vehículos que realcen esas experiencias cotidianas a través de un diseño bien pensado, tecnología intuitiva y seguridad sin concesiones.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material audiovisual, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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1 MNAO solicitó a Burson Insights, Data & Intelligence la realización de la encuesta Mazda Sounding Board a n=1,000 propietarios de vehículos en los EE. UU. que han adquirido un automóvil en los últimos cinco años. La encuesta se realizó entre el 6 y el 10 de febrero de 2026 en línea usando el panel PureSpectrum. El margen de error es de aproximadamente un 3.1%.

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FUENTE Mazda North American Operations