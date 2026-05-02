Mazda informa resultados de ventas de abril

News provided by

Mazda North American Operations

May 02, 2026, 13:18 ET

IRVINE, California, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda North American Operations (MNAO) informó que las ventas totales en abril alcanzaron un total de 31,128 vehículos, lo que supone una caída de 17.3% en comparación con abril de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 125,601 vehículos vendidos; una caída del 15.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 26 días de venta en abril, en comparación con el año anterior, la empresa registró una caída del 17.3% en términos de índice de ventas diaria (DSR).

Las ventas de vehículos usados certificados alcanzaron un total de 7,082 unidades en abril; una caída del 3.3% en comparación con abril de 2025.

Los aspectos más destacados incluyen:

  • Las mejores ventas de abril de la historia para el CX-50 híbrido
  • Las mejores ventas de abril de la historia de vehículos usados certificados

Mazda Canada, Inc. (MCI) informó que las ventas en abril alcanzaron un total de 6,117 vehículos; una caída del 26.7% en comparación con el mismo mes el año anterior. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 21,270 vehículos vendidos; una caída del 14.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mazda Motor de México (MMdM) informó que las ventas en abril alcanzaron un total de 8,391 vehículos: un aumento del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 32,923 vehículos vendidos; una caída del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Acerca de Mazda North American Operations
Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads.










Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha












Abril

Abril

% interanual (YOY)

% Mes hasta la fecha

Abril

Abril

% interanual (YOY)

% Mes hasta la fecha

2026

2025

Variación

DSR

2026

2025

Variación

DSR











Mazda3

3,235

3,236

(0.0) %

(0.0) %

12,544

12,587

(0.3) %

1.6 %

Mazda 3 sedán

2,086

2,377

(12.2) %

(12.2) %

6,953

9,083

(23.5) %

(21.9) %

Mazda 3 HB

1,149

859

33.8 %

33.8 %

5,591

3,504

59.6 %

62.7 %











Mazda6

0

0

-

-

0

0

-

-











MX-5 Miata

1,163

727

60.0 %

60.0 %

2,858

3,173

(9.9) %

(8.1) %

MX-5 

611

422

44.8 %

44.8 %

1,358

1,568

(13.4) %

(11.7) %

MXR

552

305

81.0 %

81.0 %

1,500

1,605

(6.5) %

(4.7) %











CX-3

-

0

-

-

-

0

-

-

CX-30

4,067

6,261

(35.0) %

(35.0) %

11,965

27,293

(56.2) %

(55.3) %

CX-5

10,206

12,590

(18.9) %

(18.9) %

45,198

47,000

(3.8) %

(1.9) %

CX-9

0

0

0.0 %

0.0 %

0

0

0.0 %

0.0 %

CX-50 TTL

8,201

7,753

5.8 %

5.8 %

37,235

31,055

19.9 %

22.3 %

MX-30

0

0

-

-

0

0

0.0 %

0.0 %

C70

650

1,256

(48.2) %

(48.2) %

2,660

4,752

(44.0) %

(42.9) %

C7P

320

435

(26.4) %

(26.4) %

776

1,561

(50.3) %

(49.3) %

CX-70 TTL

970

1,691

(42.6) %

(42.6) %

3,436

6313

(45.6) %

-

CX-90 TTL

3,286

5,402

(39.2) %

(39.2) %

12,365

20,555

(39.8) %

(38.7) %

CARS

4,398

3,963

11.0 %

11.0 %

15,402

15,760

(2.3) %

(0.3) %

CAMIONETAS

26,730

33,697

(20.7) %

(20.7) %

110,199

132,216

(16.7) %

(15.0) %











TOTAL

31,128

37,660

(17.3) %

(17.3) %

125,601

147,976

(15.1) %

(13.4) %






















*Días de venta

26

26


101

103













Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda North American Operations

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Mazda Reports April Sales Results

Mazda Reports April Sales Results

Mazda North American Operations (MNAO) today reported total April sales of 31,128 vehicles, a decrease of 17.3 percent compared to April 2025....
El nuevo auto premium: una reciente encuesta de Mazda revela que la experiencia y el diseño son más importantes que la marca

El nuevo auto premium: una reciente encuesta de Mazda revela que la experiencia y el diseño son más importantes que la marca

Los estadounidenses están reconsiderando lo que hace que un vehículo sea verdaderamente premium... y no es el logotipo. Según una nueva encuesta...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Hispanic

Hispanic

Diversity, Equity & Inclusion

Diversity, Equity & Inclusion

News Releases in Similar Topics