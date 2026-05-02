Mazda informa resultados de ventas de abril

IRVINE, California, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda North American Operations (MNAO) informó que las ventas totales en abril alcanzaron un total de 31,128 vehículos, lo que supone una caída de 17.3% en comparación con abril de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 125,601 vehículos vendidos; una caída del 15.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 26 días de venta en abril, en comparación con el año anterior, la empresa registró una caída del 17.3% en términos de índice de ventas diaria (DSR).

Las ventas de vehículos usados certificados alcanzaron un total de 7,082 unidades en abril; una caída del 3.3% en comparación con abril de 2025.

Los aspectos más destacados incluyen:

Las mejores ventas de abril de la historia para el CX-50 híbrido

Las mejores ventas de abril de la historia de vehículos usados certificados

Mazda Canada, Inc. (MCI) informó que las ventas en abril alcanzaron un total de 6,117 vehículos; una caída del 26.7% en comparación con el mismo mes el año anterior. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 21,270 vehículos vendidos; una caída del 14.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mazda Motor de México (MMdM) informó que las ventas en abril alcanzaron un total de 8,391 vehículos: un aumento del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 32,923 vehículos vendidos; una caída del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha

























Abril Abril % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha

Abril Abril % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha



2026 2025 Variación DSR

2026 2025 Variación DSR























Mazda3 3,235 3,236 (0.0) % (0.0) %

12,544 12,587 (0.3) % 1.6 %

Mazda 3 sedán 2,086 2,377 (12.2) % (12.2) %

6,953 9,083 (23.5) % (21.9) %

Mazda 3 HB 1,149 859 33.8 % 33.8 %

5,591 3,504 59.6 % 62.7 %























Mazda6 0 0 - -

0 0 - -























MX-5 Miata 1,163 727 60.0 % 60.0 %

2,858 3,173 (9.9) % (8.1) %

MX-5 611 422 44.8 % 44.8 %

1,358 1,568 (13.4) % (11.7) %

MXR 552 305 81.0 % 81.0 %

1,500 1,605 (6.5) % (4.7) %























CX-3 - 0 - -

- 0 - -

CX-30 4,067 6,261 (35.0) % (35.0) %

11,965 27,293 (56.2) % (55.3) %

CX-5 10,206 12,590 (18.9) % (18.9) %

45,198 47,000 (3.8) % (1.9) %

CX-9 0 0 0.0 % 0.0 %

0 0 0.0 % 0.0 %

CX-50 TTL 8,201 7,753 5.8 % 5.8 %

37,235 31,055 19.9 % 22.3 %

MX-30 0 0 - -

0 0 0.0 % 0.0 %

C70 650 1,256 (48.2) % (48.2) %

2,660 4,752 (44.0) % (42.9) %

C7P 320 435 (26.4) % (26.4) %

776 1,561 (50.3) % (49.3) %

CX-70 TTL 970 1,691 (42.6) % (42.6) %

3,436 6313 (45.6) % -

CX-90 TTL 3,286 5,402 (39.2) % (39.2) %

12,365 20,555 (39.8) % (38.7) %

CARS 4,398 3,963 11.0 % 11.0 %

15,402 15,760 (2.3) % (0.3) %

CAMIONETAS 26,730 33,697 (20.7) % (20.7) %

110,199 132,216 (16.7) % (15.0) %























TOTAL 31,128 37,660 (17.3) % (17.3) %

125,601 147,976 (15.1) % (13.4) %













































*Días de venta 26 26





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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda North American Operations