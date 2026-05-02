Mazda informa resultados de ventas de abril

News provided byMazda North American Operations
May 02, 2026, 13:18 ET
IRVINE, California, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda North American Operations (MNAO) informó que las ventas totales en abril alcanzaron un total de 31,128 vehículos, lo que supone una caída de 17.3% en comparación con abril de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 125,601 vehículos vendidos; una caída del 15.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 26 días de venta en abril, en comparación con el año anterior, la empresa registró una caída del 17.3% en términos de índice de ventas diaria (DSR).
Las ventas de vehículos usados certificados alcanzaron un total de 7,082 unidades en abril; una caída del 3.3% en comparación con abril de 2025.
Los aspectos más destacados incluyen:
- Las mejores ventas de abril de la historia para el CX-50 híbrido
- Las mejores ventas de abril de la historia de vehículos usados certificados
Mazda Canada, Inc. (MCI) informó que las ventas en abril alcanzaron un total de 6,117 vehículos; una caída del 26.7% en comparación con el mismo mes el año anterior. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 21,270 vehículos vendidos; una caída del 14.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Mazda Motor de México (MMdM) informó que las ventas en abril alcanzaron un total de 8,391 vehículos: un aumento del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 32,923 vehículos vendidos; una caída del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Acerca de Mazda North American Operations
Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda tiene una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.
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Mes hasta la fecha
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Año hasta la fecha
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Abril
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Abril
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% interanual (YOY)
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% Mes hasta la fecha
|
Abril
|
Abril
|
% interanual (YOY)
|
% Mes hasta la fecha
|
2026
|
2025
|
Variación
|
DSR
|
2026
|
2025
|
Variación
|
DSR
|
Mazda3
|
3,235
|
3,236
|
(0.0) %
|
(0.0) %
|
12,544
|
12,587
|
(0.3) %
|
1.6 %
|
Mazda 3 sedán
|
2,086
|
2,377
|
(12.2) %
|
(12.2) %
|
6,953
|
9,083
|
(23.5) %
|
(21.9) %
|
Mazda 3 HB
|
1,149
|
859
|
33.8 %
|
33.8 %
|
5,591
|
3,504
|
59.6 %
|
62.7 %
|
Mazda6
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
MX-5 Miata
|
1,163
|
727
|
60.0 %
|
60.0 %
|
2,858
|
3,173
|
(9.9) %
|
(8.1) %
|
MX-5
|
611
|
422
|
44.8 %
|
44.8 %
|
1,358
|
1,568
|
(13.4) %
|
(11.7) %
|
MXR
|
552
|
305
|
81.0 %
|
81.0 %
|
1,500
|
1,605
|
(6.5) %
|
(4.7) %
|
CX-3
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
CX-30
|
4,067
|
6,261
|
(35.0) %
|
(35.0) %
|
11,965
|
27,293
|
(56.2) %
|
(55.3) %
|
CX-5
|
10,206
|
12,590
|
(18.9) %
|
(18.9) %
|
45,198
|
47,000
|
(3.8) %
|
(1.9) %
|
CX-9
|
0
|
0
|
0.0 %
|
0.0 %
|
0
|
0
|
0.0 %
|
0.0 %
|
CX-50 TTL
|
8,201
|
7,753
|
5.8 %
|
5.8 %
|
37,235
|
31,055
|
19.9 %
|
22.3 %
|
MX-30
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0.0 %
|
0.0 %
|
C70
|
650
|
1,256
|
(48.2) %
|
(48.2) %
|
2,660
|
4,752
|
(44.0) %
|
(42.9) %
|
C7P
|
320
|
435
|
(26.4) %
|
(26.4) %
|
776
|
1,561
|
(50.3) %
|
(49.3) %
|
CX-70 TTL
|
970
|
1,691
|
(42.6) %
|
(42.6) %
|
3,436
|
6313
|
(45.6) %
|
-
|
CX-90 TTL
|
3,286
|
5,402
|
(39.2) %
|
(39.2) %
|
12,365
|
20,555
|
(39.8) %
|
(38.7) %
|
CARS
|
4,398
|
3,963
|
11.0 %
|
11.0 %
|
15,402
|
15,760
|
(2.3) %
|
(0.3) %
|
CAMIONETAS
|
26,730
|
33,697
|
(20.7) %
|
(20.7) %
|
110,199
|
132,216
|
(16.7) %
|
(15.0) %
|
TOTAL
|
31,128
|
37,660
|
(17.3) %
|
(17.3) %
|
125,601
|
147,976
|
(15.1) %
|
(13.4) %
|
*Días de venta
|
26
|
26
|
101
|
103
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations
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