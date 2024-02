EL NUEVO KIA K5 DEL 2025 HACE SU DEBUT NORTEAMERICANO EN EL AUTO SHOW DE CHICAGO

1 Bose es una marca registrada de Bose Corporation 2 Kia Digital Key (llave digital) requiere una suscripción elegible a Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen tarifas normales de servicio celular cuando se utiliza un dispositivo inteligente. 3 CarPlay se ejecuta en el servicio de datos móviles de teléfonos inteligentes. Se aplican tarifas de datos normales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple.com. 4 La interfaz de usuario del vehículo Android Auto es un producto de Google y se aplican sus términos y declaraciones de privacidad. Requiere Android Auto app on Google Play store and an Android compatible smartphone running Android 5.0 Lollipop or higher. Data plan rates apply. Android, Android Auto, and Google Play are trademarks of Google LLC. 5 Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect. 6 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. 7 Cuando está activado, el control de crucero inteligente con sistema Stop&Go no sustituye la conducción segura ni los procedimientos de control de crucero. Esta no es una función de piloto automático. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. Es posible que el sistema Smart Cruise Control no detecte todos los objetos que se encuentran delante del vehículo.. 8 Cuando está activada, la asistencia para evitar colisiones frontales no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos delante del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. 9 Cuando está activado, el control de crucero inteligente basado en navegación (NSCC) no sustituye la conducción segura ni los procedimientos de control de crucero. Esta no es una función de piloto automático. Es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución. 10 Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye la conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

