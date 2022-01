EL NUEVO LEXUS NX TE AYUDA A APOSTAR POR LO QUE ES IMPORTANTE

PLANO, Texas, 4 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las reglas del éxito han cambiado. Ya no se trata solo de avanzar o seguir la rutina. Se trata de priorizar lo que realmente importa, dejar de lado las distracciones y trabajar duro por lo que a uno le satisface. La campaña de marketing del NX, llamada "Hustle for What Matters" (Apostar por lo que es importante), está diseñada para llegar a aquellos con gran ambición que están trazando sus propios caminos. Se acerca en gran medida al espacio digital y de transmisión en línea, en un esfuerzo por lograr una conexión con esta audiencia ocupada donde es más probable que se involucre.

Con el nuevo NX 2022, Lexus ha creado un crossover de última generación que prioriza lo que es más importante para los conductores. El NX marca el inicio del próximo capítulo de diseño, innovación y desempeño de la marca. Ofrece un tren de potencia que se adapta a cada estilo de vida y preferencia de conducción, incluido nuestro nuevo vehículo eléctrico enchufable, el NX 450h+. El NX marca el debut del nuevo sistema multimedia Lexus Interface, que cuenta con pantalla táctil disponible de 14 pulgadas y está diseñado para ofrecer una fluida conectividad y personalización.

"El nuevo NX es una clara representación del futuro de la marca Lexus, y esta campaña ayuda a darle vida", señaló Vinay Shahani, vicepresidente de marketing de Lexus. "Rediseñado desde adentro hacia afuera, el NX marca el próximo capítulo de Lexus con un diseño audaz, una sensación de conducción conectada, tecnología intuitiva, electrificación y mano de obra inigualable".

Campaña creativa: "Find Your Something and Give It Everything"

Los siete anuncios de transmisión de la campaña debutaron ayer con un objetivo creativo de amplio alcance.

"Hustle": describe nuevas perspectivas en torno a las reglas tradicionales para avanzar y la forma en que el nuevo NX prioriza lo que es importante para los conductores

"Get Ahead": muestra cómo el nuevo NX ayuda a los conductores a superar los desafíos cotidianos

"Elevate": un par de cineastas afrodescendientes aprovechan la tecnología intuitiva que se encuentra en el nuevo NX para capturar algo verdaderamente extraordinario

"Defy": enfocado en la audiencia hispana, ilustra un viaje que supera los obstáculos y muestra al nuevo NX ayudando a forjar un nuevo camino

"Shine": ilumina el nuevo NX y el talento de la comunidad LGBTQ en una ciudad de luces en un camino lleno de posibilidades y oportunidades mejoradas

"NX Level" : yuxtapone el desempeño y la tecnología del nuevo NX con el poderoso atletismo de los seres humanos. Estos dos puntos con el mismo nombre fueron creados para el público asiático oriental e indoasiático

Campaña para los medios: enfocarse en lo que importa

Se diseñó una campaña de medios totalmente integrada para centrarse en lo que es más importante para los huéspedes del NX, ya sea que definan el logro como la capacidad de viajar, adentrarse en el mundo de los deportes electrónicos o aprovechar la tecnología para alcanzar un mejor equilibrio en sus vidas. Entre otros aspectos destacados se encuentran los siguientes:

Twitch : Lexus lleva a los aspirantes a creadores de Twitch en un viaje a bordo de un Lexus NX, donde presentarán sus ideas de transmisión más únicas y dejarán que los fanáticos decidan qué creador tendrá la oportunidad de hacer realidad su idea. Esta es la segunda colaboración de Lexus con Twitch, el servicio interactivo de transmisión en vivo.

: Lexus lleva a los aspirantes a creadores de Twitch en un viaje a bordo de un Lexus NX, donde presentarán sus ideas de transmisión más únicas y dejarán que los fanáticos decidan qué creador tendrá la oportunidad de hacer realidad su idea. Esta es la segunda colaboración de Lexus con Twitch, el servicio interactivo de transmisión en vivo. 100 Thieves : En celebración de los deportes electrónicos y la determinación que se necesita para ganar el título de un campeonato, Lexus desarrollará una representación gráfica de la victoria de 100 Thieves en el campeonato de League of Legends, aprovechando los datos del gameplay del épico triunfo. Esta gráfica se convertirá en una envoltura de automóvil única, destinada para el exclusivo y personalizado Lexus NX 100T que muestra las características conectadas y el diseño tecnológico avanzado del nuevo NX.

: En celebración de los deportes electrónicos y la determinación que se necesita para ganar el título de un campeonato, Lexus desarrollará una representación gráfica de la victoria de 100 Thieves en el campeonato de League of Legends, aprovechando los datos del gameplay del épico triunfo. Esta gráfica se convertirá en una envoltura de automóvil única, destinada para el exclusivo y personalizado Lexus NX 100T que muestra las características conectadas y el diseño tecnológico avanzado del nuevo NX. Google : Una experiencia de realidad aumentada personalizada y con transmisión en Google Cloud que lleva al nuevo NX rediseñado a los hogares de los espectadores de YouTube. También está disponible en Lexus.com.

: Una experiencia de realidad aumentada personalizada y con transmisión en Google Cloud que lleva al nuevo NX rediseñado a los hogares de los espectadores de YouTube. También está disponible en Lexus.com. Roku: Lexus se asocia con Roku en la mayor campaña de concientización jamás realizada a través de la plataforma OneView y aprovecha los datos propios de primera fuente de Roku para maximizar el exclusivo alcance omnicanal en la televisión tradicional de pago.

Los anuncios de televisión "Hustle for What Matters" se emitirán durante el horario prime y en los deportes, entre los que se incluyen los Juegos Olímpicos de Invierno, March Madness y la NBA. Además de la transmisión, Lexus llegará a las audiencias a través de videos en redes sociales que presentarán algunos de los talentos de transmisión, radio y medios digitales. Los medios en espacios fuera del hogar incluirán aeropuertos, vehículos compartidos, complejos de esquí y vallas publicitarias.

Para obtener más información sobre el nuevo NX, visite www.lexus.com/nx.

Acerca de Lexus

La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa y el desempeño emocionante le permite a esta marca de estilo de vida de lujo crear experiencias increíbles para sus clientes. Lexus comenzó su viaje en 1989 con dos sedanes de lujo y el compromiso de buscar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su línea de vehículos para satisfacer las necesidades de clientes internacionales de lujo en más de 90 países. En los Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden por medio de 243 concesionarios que ofrecen una línea completa de vehículos de lujo. Con seis modelos que incorporan Lexus Hybrid Drive, Lexus es el líder en híbridos de lujo. Lexus también ofrece ocho modelos F SPORT y un modelo F de rendimiento. Lexus está comprometida con ser una marca visionaria que anticipa el futuro para los clientes de lujo.

