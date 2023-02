El nuevo producto Panall 8000 de Tianlong se destaca en Medlab Middle East 2023

XI'AN, China, 10 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Medlab Middle East 2023, una exposición líder para la medicina de laboratorios en la región de Oriente Medio, se presentó en el World Trade Center de Dubái del 6 al 9 de febrero.

Como primera exhibición de Tianlong en 2023, estamos bien preparados y emocionados de dar la bienvenida a invitados de todo el mundo y analizar las últimas innovaciones en la industria de los IVD (diagnósticos in vitro).

Tianlong, en Medlab (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd) Tianlong Panall 8000 debuta (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd)

Tianlong presenta a la audiencia nuestra innovadora solución PCR para laboratorios, que abarca extractores de ácido nucleico, sistemas de PCR en tiempo real, sistemas de procesamiento de muestras, sistemas de manejo de líquidos y reactivos compatibles. Los productos estelares de Tianlong han recibido el reconocimiento de nuevos y antiguos asociados por su excelente desempeño y calidad estable.

En esta ocasión, hemos además lanzado nuestro nuevo sistema de diagnóstico molecular integrado Panall 8000 y lo hemos presentado en este escenario internacional. El nuevo producto ha llamado la atención de una gran cantidad de clientes que se detuvieron a observarlo.

Nuestro nuevo refuerzo para el laboratorio, Panall 8000 de Tianlong, es un sistema de diagnóstico molecular sencillo y seguro que integra las funciones de destapado/taponado de tubos de muestra, carga de muestras, extracción de ácido nucleico, configuración de PCR, detección de PCR y análisis de resultados, por lo que puede realizar una verdadero proceso " desde el ingreso de la muestra hasta la salida del resultado" y ofrecer gran comodidad para los profesionales al operar con solo pulsar un botón.

Beneficios:

Sistema integrado desde el ingreso de la muestra hasta la salida del resultado

Operación con solo pulsar un botón y flujo de trabajo sin intervención

Sistema cerrado que minimiza la contaminación

Se pueden analizar ocho muestras a la vez

Disfrutamos una excelente reunión en Dubái. Gracias a todos nuestros amigos, asociados y colegas por hacer de Medlab Middle East 2023 un gran éxito.

Tianlong siempre se destacará por fabricar excelentes productos; gracias por elegirnos. Los mantendremos informado de nuestras exhibiciones y esperamos tener más interacciones con ustedes la próxima vez.

Acerca de Tianlong

Tianlong es una innovadora compañía de alta tecnología que se especializa en productos de diagnóstico molecular en China. Desde su fundación en 1997, Tianlong se ha dedicado a ofrecer soluciones integradas de laboratorio para PCR a profesionales de todo el mundo. La compañía cuenta con una amplia gama de productos que abarcan desde dispositivos hasta reactivos, incluidos extractores de ácido nucleico y sistemas de PCR en tiempo real, diagnóstico molecular integral, procesamiento de muestras y manejo de líquidos, así como 300 tipos de reactivos compatibles. Con los sellos de aprobación de NMPA, CE y FDA, nuestros productos han sido exportados a más de 100 países y regiones de todo el mundo, y han representado una ayuda de gran importancia para prevenir y controlar epidemias de enfermedades como la COVID-19, el SARS, la gripe aviar, el ébola, el Zika y la fiebre porcina africana.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2000080/Tianlong_Medlab.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2000081/Tianlong_Panall_8000_debuted.jpg

FUENTE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

