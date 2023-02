Panall 8000, novo produto da Tianlong, brilha na Medlab 2023 Middle East

XIAN, China, 10 de Fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Medlab Middle East 2023, uma exposição líder de medicina laboratorial no Oriente Médio, foi divulgada no Dubai World Trade Center de 6 a 9 de fevereiro.

Como o primeiro show de 2023 da Tianlong, nós estamos bem preparados e empolgados por receber convidados de todo o mundo e discutir as últimas inovações no setor da indústria IVD.

Tianlong na Medlab (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd) Tianlong Panall 8000 estreou (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd)

A Tianlong apresenta ao público a solução inovadora de exame PCR, que abrange extratores de ácido nucleico, sistemas PCR em tempo real, sistemas de processamento de amostras, sistemas de manuseio de líquidos e reagentes compatíveis. Os principais produtos da Tianlong têm o reconhecimento de novos e antigos parceiros por seu excelente desempenho e uma qualidade estável.

Desta vez, nós também lançamos o novo Sistema de Diagnóstico Molecular Multifuncional Panall 8000, também no cenário internacional. O novo produto chamou a atenção de um grande número de clientes.

O novo reforço Tianlong Panall 8000 é um sistema de diagnóstico molecular simples e seguro que integra as funções de decapeamento/captação de tubos de amostra, carregamento de amostras, extração de ácido nucleico, configuração de PCR, detecção de PCR e análise de resultados, que realiza uma amostra verdadeira no processo de detecção de resultados e oferece grande conveniência para profissionais com uma operação bem simples.

Benefícios:

Sistema de amostras e resultados

Fluxo de trabalho remoto e operação simples

Sistema fechado que minimiza a contaminação

Oito amostras podem ser testadas ao mesmo tempo

É um grande encontro em Dubai. Nós agradecemos a todos os amigos, parceiros e colegas por fazer da Medlab Middle East 2023 um grande sucesso.

A Tianlong sempre se destacará pelos excelentes produtos, e nós agradecemos por escolher a Tianlong. Você será atualizado sobre nossos programas mais recentes, e nós esperamos interagir mais com você na próxima vez.

Sobre a Tianlong

A Tianlong é uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em produtos para diagnóstico molecular na China. Desde sua fundação em 1997, a Tianlong vem desenvolvendo soluções integradas de exames PCR para profissionais em todo o mundo. Nós temos uma ampla gama de produtos que abrangem de dispositivos a reagentes, incluindo extratores de ácido nucleico, sistemas PCR em tempo real, sistemas de diagnóstico molecular multifuncional, sistemas de processamento de amostras, sistemas de manuseio de líquidos e 300 tipos de reagentes compatíveis. Com as marcas NMPA, CE e FDA, os produtos da Tianlong foram exportados para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, contribuindo significativamente para a prevenção e controle de epidemias como a COVID-19, o SARS, a gripe aviária, o Ebola, o Zika e a peste suína africana.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2000078/Tianlong_Medlab.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2000079/Tianlong_Panall_8000_debuted.jpg

FONTE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

