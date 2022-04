EL NUEVO TELLURIDE 2023 LLEGA AL SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL DE NUEVA YORK CON UN ESTILO RENOVADO, MÁS CAPACIDAD Y TECNOLOGÍA MEJORADA

Diseñado para los Estados Unidos

Diseñado específicamente para los Estados Unidos, el Telluride ha sido una propuesta atractiva desde el principio. Manteniendo su aspecto audaz y sofisticado, el Telluride experimentó un rediseño exterior para adquirir un aspecto más robusto y refinado en el nuevo año modelo:

Diseño revisado de los faros verticales (LED estándar) y faros antiniebla disponibles

Nuevos parachoques y calandra

Luces traseras actualizadas

Nueva fascia y embellecedor en la zona posterior

Actualización del acabado del reborde inferior de la puerta/umbrales laterales

Nuevos diseños de llantas para cada versión

Tres nuevos colores para el exterior

Midnight Lake Blue



Dawning Red



Jungle Wood Green

Igual que antes, el interior del Telluride capta una sensación de exploración de lujo en un entorno espacioso de tres filas y ocho pasajeros con un espacio para pasajeros líder en su categoría. Entre las nuevas actualizaciones se incluyen:

Pantallas dobles curvas y sin uniones de 12.3 pulgadas – panel de instrumentos (disponible) y sistema de navegación

Tablero rediseñado con nuevos paneles y rejillas de HVAC

Volante rediseñado

Nuevos paquetes de color en el interior

Presentamos dos nuevas versiones listas para la aventura: X-Line y X-Pro

El nuevo Telluride presenta dos nuevas versiones (X-Line y X-Pro) para los propietarios de Kia que optan por alejarse de los caminos habituales cada cierto tiempo. Ambos modelos de tracción total ofrecen una lista de actualizaciones y mejoras exclusivas que superan a otras versiones del Telluride. Como se aprecia a continuación, el modelo X-Pro se basa en el modelo X-Line. Además, el modelo X-Line sustituye al antiguo Telluride Nightfall Edition.

Telluride X-Line

Exterior

Diseño exclusivo de calandra de radiador

Rieles de techo tipo puente

Asas de puerta del color de la carrocería

Llantas exclusivas de 20 pulgadas

Insignias de "X-Line"

Interior

"X-Line" grabado en relieve en el respaldo superior del asiento delantero

Paquetes de color exclusivos

Chasis y capacidad

Mayor distancia al suelo (+10 mm)

Mejora de los ángulos de aproximación y salida

Modo de remolque para un desempeño de remolque optimizado (lógica de cambio, control de balanceo)

Mejoras en el Sistema de control de tracción (TCS)

Telluride X-Pro (además de las funciones del X-Line o en lugar de ellas)

Exterior

Llantas negras exclusivas de 18 pulgadas y neumáticos todoterreno de 18 pulgadas (Continental)

Insignias "X-Pro"

Interior

"X-Pro" grabado en relieve en el respaldo superior del asiento delantero

Toma de corriente del inversor de 110 voltios (área de carga)

Chasis y capacidad

Mayor límite de remolque de 5,000 libras a 5,500 libras5

Tan potente y capaz como siempre

El nuevo Telluride sigue ofreciendo una experiencia capaz que inspira confianza tanto para el conductor como para los pasajeros. Los principales sistemas mecánicos permanecen prácticamente sin cambios, lo que da lugar a la marcha y el desempeño firmes del SUV:

Motor Atkinson Cycle LAMBDA II 3.8L V6 GDI que produce 291 caballos de fuerza a 6,000 rpm y 262 lb.-ft de torque a 5,200 rpm

Transmisión automática de 8 velocidades

Suspensión independiente en las cuatro ruedas

Estructura de carrocería rígida debido a la carcasa monocasco compuesta por un 59.4 % de acero avanzado de alta resistencia

Suspensión trasera autonivelable disponible. La altura de la carrocería en el desplazamiento se calibra automáticamente dependiendo de la carga del vehículo para optimizar el control y la estabilidad

Opción de cuatro modos de conducción (Smart, Eco, Sport y Comfort), cada una de las cuales usa diferentes configuraciones para el tren de potencia, el tren de transmisión y el mapeo de esfuerzos de la dirección para brindar la experiencia de conducción deseada. Además de los cuatro modos de conducción habituales, en los vehículos equipados con tracción total (AWD), los conductores pueden seleccionar entre dos modos diferentes, "Snow" y "AWD Lock", para condiciones de conducción específicas.

La tracción total activa disponible bajo demanda 6 ayuda a proporcionar un desempeño de conducción mejorado al distribuir activamente el torque entre las ruedas delantera y trasera dependiendo de las condiciones de la carretera y las acciones del conductor. El sistema utiliza acoplamiento electrohidráulico AWD para activar con precisión el embrague multidisco, redistribuyendo constantemente la cantidad de potencia transferida a las ruedas delantera y trasera. Durante la conducción normal, la energía se distribuye de acuerdo con el modo de conducción seleccionado. Los modos "Eco" y "Comfort" pueden suministrar hasta un 20 % y 35 % de la potencia a las ruedas traseras, respectivamente. Los modos "Sport", "Smart" y "Snow" pueden proporcionar hasta el 50 % de la potencia a las ruedas traseras. El modo "AWD Block" entrega energía de manera uniforme a las cuatro ruedas.

ayuda a proporcionar un desempeño de conducción mejorado al distribuir activamente el torque entre las ruedas delantera y trasera dependiendo de las condiciones de la carretera y las acciones del conductor. El sistema utiliza acoplamiento electrohidráulico AWD para activar con precisión el embrague multidisco, redistribuyendo constantemente la cantidad de potencia transferida a las ruedas delantera y trasera. conducción normal, la energía se distribuye de acuerdo con el modo de conducción seleccionado. Los modos "Eco" y "Comfort" pueden suministrar hasta un 20 % y 35 % de la potencia a las ruedas traseras, respectivamente. Los modos "Sport", "Smart" y "Snow" pueden proporcionar hasta el 50 % de la potencia a las ruedas traseras. El modo "AWD Block" entrega energía de manera uniforme a las cuatro ruedas. Remolque estándar con clasificación de hasta 5,000 libras (5,500 libras para la versión X-Pro) 5

El nuevo Control de frenos en pendiente descendente (DBC)1 mantiene un descenso controlado en caminos empinados

Un nuevo nivel de tecnología conveniente

El Telluride 2023 incorpora nuevas funciones tecnológicas que hacen que la propiedad del vehículo sea más fácil y cómoda:

Pantalla de navegación actualizada de 12.3 pulgadas (aumentada desde el tamaño anterior de 10.3 pulgadas)

Espejo opcional con pantalla completa y funciones HomeLink (sustituye al espejo retrovisor estándar)

Puerta del maletero inteligente disponible con funcionalidad de "cierre automático".

Los servicios de Kia Connect7 proporcionan una conectividad avanzada integrada:

Llave digital: permite a los clientes usar sus iPhones, relojes Apple y teléfonos inteligentes Samsung Galaxy compatibles como llave virtual del vehículo para bloquear, desbloquear y conducir. Además, estas llaves se pueden compartir con amigos y familiares a través de mensajes de texto en los dispositivos disponibles.

Wi-Fi Hotspot en el vehículo 8 para conectar hasta cinco dispositivos a internet con velocidad 4G LTE.

para conectar hasta cinco dispositivos a internet con velocidad 4G LTE. Actualizaciones inalámbricas ( OTA) de mapas e infoentretenimiento: mantiene el mapa y el sistema de infoentretenimiento actualizados automáticamente con las últimas funcionalidades para ofrecer la mejor experiencia de conducción.

mapas e infoentretenimiento: mantiene el mapa y el sistema de infoentretenimiento actualizados automáticamente con las últimas funcionalidades para ofrecer la mejor experiencia de conducción. Aplicación Kia Access con compatibilidad con teléfonos inteligentes a través de Apple Watch y los relojes inteligentes Samsung Galaxy para acceder a funciones como control remoto del clima, bloqueo/desbloqueo de puertas y más 9

Capacidad de seguimiento e inmovilización de vehículos robados

Navegación conectada: el sistema basado en el servidor calcula la ruta óptima utilizando información prevista y en tiempo real sobre el tráfico en función de la información pasada y la IA que ha aprendido la ruta preferida del usuario.

La integración de altavoces inteligentes permite que los clientes utilicen Alexa de Amazon10 o altavoces/dispositivos inteligentes habilitados con el Asistente de Google11 para controlar en forma remota algunas funciones (como el arranque remoto)

Entre los aspectos tecnológicos más destacados del año modelo anterior se incluyen:

Sistema de audio Harman/Kardon 12 (AM/FM/SiriusXM 13 )

(AM/FM/SiriusXM ) Apple CarPlay 14

Android Auto 15

Carga inalámbrica para teléfonos inteligentes disponible 16

Hasta seis puertos de carga USB – dos en cada fila. Cinco puertos incorporados de manera estándar (actualizados de tipo A a tipo C)

Conectividad inalámbrica Multi-Bluetooth 17 que permite que dos teléfonos se conecten simultáneamente para la transmisión de audio.

que permite que dos teléfonos se conecten simultáneamente para la transmisión de audio. Pantalla frontal: actualizada de 8.5 pulgadas a 10 pulgadas. La información incorporada hace que este sistema sea especialmente útil. Proporciona navegación paso a paso, velocidad, control de crucero inteligente y advertencias de punto ciego (disponible)

Driver Talk: utiliza un micrófono para mejorar la comunicación con los pasajeros de la segunda y tercera fila.

Modo silencioso: reduce la salida de audio en la segunda y tercera fila para que las opciones de audio de los ocupantes delanteros solo se escuchen en esa fila.

Alerta de ocupante trasero18: utiliza sensores ultrasónicos diseñados para detectar el movimiento de niños o mascotas en la segunda y tercera fila después de que las puertas del vehículo se hayan bloqueado y, a continuación, puede emitir alertas sonoras al conductor.

Paquete ampliado de sistemas ADAS

Como el SUV insignia de Kia, el nuevo Telluride viene rebosante de tecnología para mantener seguros a los ocupantes. La larga lista de características ADAS4 se incrementa en 2023 con varias nuevas incorporaciones, entre las que se incluyen dos nuevos sistemas estándar (ISLA y FCA-JT):

Asistencia de límite de velocidad inteligente (ISLA): reconocimiento de señales de velocidad máxima que alerta al conductor y además limita la velocidad del automóvil dependiendo de la configuración (estándar).

Control de crucero inteligente basado en la navegación – Curvas (NSCC-C): aprovecha el sistema de navegación para reducir la velocidad del vehículo de manera proactiva antes de las siguientes curvas en el camino (disponible)

Asistencia de conducción en autopista 2 (HDA 2): un conveniente sistema de conducción que mantiene la distancia con el vehículo situado adelante y la posición del carril en la autopista, y también ayuda en los cambios de carril (disponible; HDA 1.5 es estándar en el Telluride).

Evasión de colisiones frontales – Viraje en intersecciones (FCA-JT): detecta vehículos que se acercan mientras se vira a la izquierda en una intersección. Si parece probable una colisión, el sistema aplica los frenos para detener el vehículo (estándar)

Evasión de colisiones frontales – Cruce de intersecciones (FCA-JC): detecta vehículos que cruzan al pasar por una intersección. Si parece probable una colisión, el sistema aplica los frenos para detener el vehículo (disponible)

intersecciones (FCA-JC): detecta vehículos que cruzan al pasar por una intersección. Si parece probable una colisión, el sistema aplica los frenos para detener el vehículo (disponible) Evasión de colisiones frontales – Cambio de carril en sentido contrario (FCA-LO): ayuda a evitar colisiones con vehículos que se acercan en sentido contrario al adelantar a otros vehículos proporcionando apoyo a la dirección (disponible)

Evasión de colisiones frontales – Cambio de carril lateral (FCA-LS): ayuda a evitar colisiones con bicicletas/vehículos en la parte delantera del automóvil mientras cambia de carril proporcionando apoyo a la dirección (disponible)

Evasión de colisiones frontales – Asistencia de dirección evasiva (FCA-ESA): ayuda a evitar colisiones con obstáculos, peatones/vehículos al frente del automóvil mientras conduce en línea recta proporcionando apoyo a la dirección (disponible)

La larga lista de sistemas restantes ADAS4 (estándar y disponibles) del Telluride incluye:

Advertencia de colisión frontal (FCW)

Asistencia para evitar colisiones frontales con detección de peatones (FCA)

Asistencia de luces altas (HBA)

Advertencia de cambio de carril (LDW)

Asistencia para mantenerse en el carril (LKA)

Asistencia para evitar colisiones en el punto ciego en la zona posterior (BCA-R)

Monitor de punto ciego (BVM) (disponible)

Aviso de atención al conductor (DAW) 19

Control de crucero inteligente con Stop & Go

Asistencia para evitar colisiones por tráfico posterior (RCCA)

Advertencia de distancia de estacionamiento – delantera (disponible) y trasera

Monitor de visión envolvente (SVM) 20 (disponible)

(disponible) Asistencia de conducción en autopista (HDA) 21 (HDA 1.5 – estándar; HDA 2.0 – opcional)

(HDA 1.5 – estándar; HDA 2.0 – opcional) Asistencia de seguimiento de carril (LFA)

Asistencia de salida segura (SEA)22

Kia America - acerca de nosotros

Kia Motors America, cuya sede se encuentra en Irvine, California, ha sido la marca mejor clasificada y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos que se venden a través de una red de casi 750 concesionarios en los Estados Unidos, incluidos automóviles y SUV orgullosamente construidos en West Point, Georgia.* Para obtener información para los medios de comunicación, incluidas fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico sobre comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

1 El Control del freno en pendiente descendente" no sustituye la conducción segura. Conduzca siempre de forma segura y tenga precaución.

2 Las distracciones al conducir pueden provocar la pérdida del control del vehículo. Al operar un vehículo, nunca utilice un sistema que lo distraiga del funcionamiento seguro del vehículo.

3 Espacio para pasajeros líder en su categoría entre los SUV medianos; las especificaciones de la competencia se obtuvieron de los sitios web de los fabricantes el 22 de marzo de 2022

4 Ningún sistema, sin importar cuán avanzado sea, puede compensar todos los errores cometidos por el conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre de manera segura.

5 El remolque requiere equipo adicional. Para saber más de las capacidades de remolque, instrucciones adicionales y advertencias, consulte el Manual del propietario. Tenga siempre cuidado al remolcar.

6 Ningún sistema, sin importar cuán avanzado sea, puede compensar todas las condiciones de conducción. Conduzca siempre de forma segura.

7 La compra/arriendo de ciertos vehículos Kia 2022 y más nuevos con Kia Connect incluye una suscripción gratuita de 1 año a partir de la nueva fecha de venta/arriendo minorista del vehículo según lo registrado por el concesionario. Después de que expire su suscripción gratuita por 1 año a Kia Connect, conservar el acceso al paquete completo de servicios de Kia Connect disponibles en su Kia requerirá una suscripción pagada a la tarifa de suscripción vigente; en caso de no suscribirse, el uso de ciertas características de Kia Connect puede interrumpirse de inmediato. El uso de Kia Connect está sujeto a que se acepte la política de privacidad de Kia Connect (disponible en owners.kia.com/us/en/privacy-policy.html) y los términos del servicio (disponibles en owners.kia.com/us/en/terms-of-service.html). La suscripción gratuita a Kia Connect se puede transferir a propietarios subsiguientes durante el período de servicio original de Kia Connect. Utilice Kia Connect solamente cuando sea seguro hacerlo. Kia Connect puede no estar disponible en este momento para el año modelo 2022 y otros vehículos más recientes vendidos o comprados en Massachusetts. Consulte el Portal de propietarios de Kia para obtener actualizaciones sobre la disponibilidad. Kia Access con la aplicación Kia Connect está disponible en Apple App Store o Google Play Store. Kia America, Inc. se reserva el derecho de cambiar o suspender Kia Connect en cualquier momento sin previa notificación o sin incurrir en obligación futura alguna. Es posible que se apliquen tarifas por mensajes y datos. Se requiere cobertura celular y de GPS para utilizar la mayoría de las funciones. Las funciones de Kia Connect pueden variar según el modelo, el año y el nivel de la versión. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Para obtener más detalles y limitaciones, visite www.kia.com o su concesionario Kia autorizado. Apple y App Store son marcas registradas de Apple Inc. Google y sus marcas comerciales relacionadas son marcas registradas de Google LLC o sus filiales.

8 Wi-Fi Hotspot requiere suscripción en Kia Connect. Se requiere suscripción a un plan de datos de prueba o de pago. Los servicios de Wi-Fi Hotspot requieren conectividad celular y disponibilidad de señal de GPS en el vehículo; ciertos servicios pueden recopilar información de ubicación. Wi-Fi Hotspot disponible solo en los cincuenta (50) Estados Unidos y el distrito de Columbia. Wi-Fi Hotspot puede no estar disponible para el año modelo 2022 y los vehículos más recientes que se compren o vendan en Massachusetts.

9 Las funciones remotas requieren una suscripción a Kia Connect, un teléfono inteligente compatible y una señal inalámbrica con buena cobertura. Pueden aplicarse tarifas normales del servicio celular. No utilice el control remoto de climatización ni el arranque remoto si el vehículo está en un área cerrada (p. ej., en un garaje cerrado) o en un área parcialmente cerrada sin ventilación. Cierre todas las puertas que conducen desde las áreas habitadas adyacentes al área del vehículo antes de ejecutar un control remoto de climatización o arranque remoto.

10 Los dispositivos Amazon se venden por separado y requieren una conexión de internet por Wi-Fi. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

11 Los dispositivos Google se venden por separado y requieren una conexión de internet Wi-Fi. Google, Google Assistant y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Google, Inc.

12 Harmon Kardon es una marca registrada de Harman International Industries Inc.

13 SiriusXM es una marca registrada de Sirius XM Radio Inc.

14 CarPlay funciona con el servicio de datos móviles del teléfono inteligente. Se aplican tarifas de datos normales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple.com

15 La interfaz de usuario vehicular Android Auto es un producto de Google y se aplican sus términos y declaraciones de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto de la tienda Google Play y un teléfono inteligente compatible con Android que tenga Android 5.0 Lollipop o superior. Se aplican tarifas del plan de datos. Android, Android Auto y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

16 El sistema de carga solo funciona con ciertos dispositivos. Para advertencias e instrucciones, consulte el Manual del propietario del vehículo.

17 La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kia es conforme a una licencia. Se requiere un dispositivo habilitado con Bluetooth para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth.

18 Cuando está activa, la Alerta de ocupante trasero no sustituye la atención de la persona y es posible que no detecte todo el movimiento dentro del vehículo. Siempre revise el interior del vehículo cuando salga del mismo.

19 Cuando está activa, la Advertencia de atención al conductor no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los casos de fatiga del conductor o las prácticas de conducción desatentas. No prestar atención a las condiciones del viaje y a la operación del vehículo podría causar la pérdida de control de este. Conduzca siempre de forma segura y tenga cuidado.

20 El Monitor de visión envolvente no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte ni muestre todos los objetos que rodean al vehículo. Conduzca siempre de manera segura y tenga precaución.

21 Cuando está activado, el Asistente de conducción en autopista no sustituye la conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo y solo funciona en ciertas autopistas federales. Conduzca siempre de forma segura y tenga precaución.

22 Cuando está activado, el Asistente de salida segura no sustituye la atención de la persona y es posible que no detecte todos los objetos que rodean al vehículo. Al salir del vehículo, siempre preste atención al tráfico y al área que lo rodea.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1796303/18775_2023_Telluride.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America

SOURCE Kia America