El número de jóvenes científicos prometedores está aumentando, Zentiva los ha premiado por quinta vez

PRAGA, 1 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Los jóvenes científicos talentosos del Centro de Investigación Farmacéutica Aplicada (The Parc), fundado por Zentiva en cooperación con las principales universidades checas, fueron honrados con los Premios Parc anuales. La ceremonia se llevó a cabo bajo los auspicios del profesor Mons. Jaroslav Miller, MA, Ph.D., viceministro de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa. Los estudiantes y sus supervisores seleccionaron los mejores proyectos en el campo de la investigación y el desarrollo de la medicina aplicada. El Parc ha crecido durante el último año, y actualmente 32 estudiantes están estudiando allí un doctorado industrial. En 2022, publicaron 22 artículos científicos y presentaron 39 comunicaciones en congresos.

Los estudiantes de doctorado de The Parc recibieron los premios The Parc Awards en dos categorías. En la categoría Premio Parc Student, Thao Tranová ganó con el proyecto "Comprimidos bucodispersables preparados a partir de materiales atomizados". El segundo premio para estudiantes fue para Martin Krov por su proyecto "Desarrollo de alto rendimiento y fabricación continua de sistemas SMEDD", y el tercer premio fue para Elizaveta Mutylo por su trabajo "Liberación programable de fármacos a partir de formas de dosificación de unidades múltiples". En la segunda categoría, el Parc Supervisor Award, Ondřej Navrátil obtuvo una puntuación con su investigación sobre el tema "Liberación programable de fármacos desde sistemas de gránulos de unidades múltiples".

"Nuestros estudiantes son muy creativos y cada año, gracias a la orientación de calidad de nuestros formadores universitarios y expertos de Zentiva, crean grandes trabajos que tienen un gran potencial para hacer avanzar la industria farmacéutica. Durante los 4 años de existencia de The Parc, ya tengo 37 graduados que tienen un éxito notable y encuentran empleo tanto en la República Checa como en el extranjero", explicó el profesor František Štěpánek, director científico de The Parc.

Los doctorados industriales están en curso

La educación que se proporciona dentro de The Parc es un ejemplo del llamado doctorado industrial, donde parte del estudio se lleva a cabo en el campus bajo la supervisión del personal universitario y parte directamente en un entorno industrial. Por lo tanto, combina la educación teórica y práctica. "Estamos muy contentos de que los doctorados industriales estén recibiendo más atención en la República Checa. Hemos estado promoviendo esta idea durante varios años. En la práctica, vemos que es un modelo muy funcional. Parte de los graduados encuentran empleo en Zentiva y gracias a ellos, estamos avanzando en nuestro desarrollo de innovaciones para poder llevar más medicamentos asequibles y de alta calidad a quienes los necesitan", destacó Pavel Šebek, director de Investigación y Desarrollo de Zentiva.

Actualmente hay 32 estudiantes y 34 supervisores involucrados en The Parc, de los cuales 13 son académicos y 21 son expertos de Zentiva. Durante la existencia del centro, han tenido más de 30 patentes, más de 100 publicaciones científicas y muchos premios de prestigio. La empresa de nueva creación MarbleMat, que fue fundada por uno de los graduados de Parc, fue seleccionada el año pasado entre las 20 empresas de nueva creación más innovadoras para el concurso InnoStars Awards 2022.

Acerca de The Parc

The Parc fue fundado por Zentiva con la contribución de la agencia de apoyo a negocios e inversiones Czech Invest y en cooperación con tres socios académicos: la Universidad de Química y Tecnología de Praga, la Universidad Charles de Praga y el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de la Academia de Ciencias de la República Checa. The Parc brinda educación académica de primer nivel combinada con experiencia industrial y comercial práctica bajo la guía de expertos académicos y de la industria farmacéutica. Permite a los estudiantes obtener una formación de posgrado en ciencias farmacéuticas relacionadas con la química, la tecnología farmacéutica, la biofarmacéutica y la investigación clínica. Los resultados de la investigación de los estudiantes a menudo se implementan explícitamente en productos reales que se lanzan al mercado y ayudan a pacientes reales. En colaboración con socios académicos de toda Europa, The Parc también ofrece prácticas para estudiantes e intercambios de investigación bajo la supervisión de los mejores científicos. Puede encontrar más información sobre The Parc en www.theparc.eu.

Acerca de Zentiva

Zentiva es un productor de medicamentos asequibles de alta calidad que atienden a pacientes en Europa y más allá. Con un equipo dedicado de más de 4.800 personas y una red de sitios de producción, incluidos Praga, Bucarest y Ankleshwar, Zentiva se esfuerza por ser el campeón de los medicamentos genéricos y de marca en Europa para respaldar mejor las necesidades diarias de atención médica de las personas. Creemos que las personas necesitan más que nunca un mejor acceso a medicamentos y atención médica asequibles y de alta calidad. Trabajamos junto con profesionales de la salud, farmacias y autoridades responsables de los sistemas de salud para encontrar soluciones en el área de reducción de costos y mejora del acceso a la atención médica. Se puede encontrar más información en www.zentiva.cz.

