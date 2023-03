Le nombre de jeunes scientifiques talentueux du Parc augmente, Zentiva les a récompensés pour la cinquième fois

PRAGUE, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- De jeunes scientifiques talentueux du Centre de recherche appliquée pharmaceutique (le Parc), fondé par Zentiva en coopération avec de grandes universités tchèques, ont été récompensés par les prix annuels du Parc. La cérémonie a été organisée sous les auspices du professeur Mgr Jaroslav Miller, MA, Ph.D., vice-ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports de la République tchèque. Les étudiants et leurs superviseurs ont sélectionné les meilleurs projets dans le domaine de la recherche médicale appliquée et du développement. Le Parc a enregistré une croissance au cours de l'année écoulée, et 32 étudiants y préparent actuellement un doctorat industriel. En 2022, ils ont publié 22 articles scientifiques et présenté 39 exposés lors de conférences.

Des doctorants du Parc ont été récompensés par les Prix du Parc dans deux catégories. Dans la catégorie Prix étudiant du Parc, Thao Tranová a reçu le premier prix pour son projet « Comprimés orodispersibles préparés à partir de matériaux séchés par pulvérisation ». Le deuxième prix étudiant a été décerné à Martin Krov pour son projet « Développement à haut débit et fabrication continue de systèmes SMEDD », et le troisième prix a été attribué à Elizaveta Mutylo pour son travail « Libération programmable de médicaments à partir de formes de dosage à unités multiples ». Dans la deuxième catégorie, le Prix superviseur du Parc a été décerné à Ondřej Navrátil pour ses recherches sur le thème « Libération programmable de médicaments à partir de systèmes de granulés à unités multiples. »

« Nos étudiants sont très inventifs et chaque année, grâce à l'encadrement de qualité de nos formateurs universitaires et des experts de Zentiva, ils proposent de grands travaux qui ont un fort potentiel pour faire avancer l'industrie pharmaceutique. Au cours des 4 années d'existence du Parc, nous avons déjà 37 diplômés qui connaissent un succès remarquable et ont trouvé un emploi tant en République tchèque qu'à l'étranger », résume le professeur František Štěpánek, directeur scientifique du Parc.

Les doctorats industriels sont en cours

L'enseignement dispensé au sein du Parc est un exemple de ce que l'on appelle un doctorat industriel, où une partie des études se déroule sur le campus sous la supervision du personnel universitaire et une partie directement dans un environnement industriel. Il combine ainsi enseignement théorique et pratique. « Nous nous réjouissons du fait que les doctorats industriels bénéficient d'une plus grande attention en République tchèque. Nous soutenons cette idée depuis plusieurs années. Dans la pratique, nous constatons que c'est un modèle très fonctionnel. Une partie des diplômés trouvent un emploi chez Zentiva, et grâce à eux, nous faisons progresser le développement de nos innovations afin de pouvoir offrir davantage de médicaments de haute qualité et à prix abordable à ceux qui en ont besoin », déclare Pavel Šebek, directeur de la recherche et du développement chez Zentiva.

Actuellement, le Parc compte 32 étudiants et 34 superviseurs, dont 13 sont issus du milieu universitaire et 21 sont des experts de Zentiva. Au cours de l'existence du centre, ils totalisent plus de 30 brevets, plus de 100 publications scientifiques et de nombreux prix prestigieux. La start-up MarbleMat, fondée par l'un des diplômés du Parc, a été classée l'an dernier parmi les 20 meilleures start-up innovantes dans le cadre du concours « InnoStars Awards 2022 ».

À propos du Parc

Le Parc a été fondé par Zentiva avec la contribution de l'agence de soutien aux entreprises et aux investissements Czech Invest et en coopération avec trois partenaires universitaires : l'Université de chimie et de technologie de Prague, l'Université Charles de Prague et l'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie des sciences de la République tchèque. Le Parc offre une formation universitaire de classe mondiale combinée à une expérience pratique industrielle et commerciale placée sous la direction d'experts issus du monde universitaire et de l'industrie pharmaceutique. Il permet aux étudiants d'acquérir une formation de niveau supérieur en sciences pharmaceutiques alliant la chimie, la technologie pharmaceutique, la biopharmacie et la recherche clinique. Les résultats des recherches des étudiants sont souvent mis en œuvre de manière directe : des produits réels sont mis sur le marché et aident des patients réels. En collaboration avec des partenaires universitaires à travers l'Europe, le Parc propose également des stages d'étudiants et des échanges d'expériences de recherche encadrés par des scientifiques de haut niveau. De plus amples informations sur le Par'c sont disponibles sur le site www.theparc.eu .

À propos de Zentiva

Zentiva est un producteur de médicaments de grande qualité et abordables au service des patients en Europe et ailleurs. Misant sur une équipe dévouée de plus de 4 800 personnes et un réseau de sites de production, y compris Prague, Bucarest et Ankleshwar, Zentiva s'efforce d'être le chef de file des médicaments de marque et médicaments génériques en Europe afin de mieux répondre aux besoins quotidiens de la population en matière de soins de santé. Nous sommes convaincus que les gens ont plus que jamais besoin d'un meilleur accès à des médicaments et à des soins de santé de grande qualité et abordables. Nous travaillons en collaboration avec les professionnels de la santé, les pharmacies et les autorités responsables des systèmes de santé pour trouver des solutions permettant de réduire les coûts des soins et d'améliorer l'accès à ceux-ci. Pour en savoir plus, consultez le site www.zentiva.cz .

