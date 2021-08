El papa Francisco se une a la campaña "De Ti Depende" del Ad Council y COVID Collaborative para inspirar confianza en las vacunas contra el COVID-19

Datos recientes muestran que los Estados Unidos tiene que continuar avanzando con respecto a las vacunas contra el COVID-19 en el país. Actualmente, el 72% de la población adulta estadounidense y el 67% de los adultos hispanos están vacunados con por lo menos una dosis. A nivel mundial, los casos de COVID-19 están aumentando, especialmente en América del Norte, América del Sur y Central, en países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México y Perú, donde las tasas de personas completamente vacunadas oscilan entre solo el 5.5% (Honduras) y el 30% (El Salvador). Aunque el acceso a las vacunas sigue siendo un desafío, la confianza en las vacunas también presenta un obstáculo.

Para llegar a esta audiencia global e inspirar confianza en las vacunas como parte de su campaña más amplia "De Ti Depende", el Ad Council y COVID Collaborative se enorgullecen de colaborar en este anuncio de servicio público con su santidad el papa Francisco, el obispo de Roma, el arzobispo José Horacio Gomez Velasco (Los Ángeles, CA, EE. UU.), el cardenal Carlos Aguiar Retes (Ciudad de México, México), el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga (Tegucigalpa, Honduras), el cardenal Cláudio Hummes (São Paulo, Brasil), el cardenal Gregorio Rosa Chávez (San Salvador, El Salvador) y el arzobispo Héctor Miguel Cabrejos Vidarte (Trujillo, Perú).

"El papel de los mensajeros de confianza para educar e inspirar a sus seguidores es innegable, y ha sido un elemento central de nuestra Iniciativa de Educación sobre la Vacuna contra el COVID-19 desde el principio", expresó Lisa Sherman, presidenta y directora ejecutiva del Ad Council. "Para los más de mil millones de católicos del mundo, el papa es uno de los mensajeros más confiables y tiene una influencia incomparable. Estamos muy agradecidos con él y con los cardenales y arzobispos por prestar sus voces y plataformas para ayudar a las personas de todo el mundo a sentir más confianza en las vacunas".

Este proyecto es una de las colaboraciones más importantes de la campaña "De Ti Depende" con mensajeros de confianza, para brindar información basada en hechos y que puede salvar vidas, a las poblaciones que dudan sobre las vacunas contra el COVID-19, ayudándoles a tomar decisiones informadas para ellos y sus familias. Otras personalidades influyentes y mensajeros de confianza que han participado incluyen a los expresidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter y las ex primeras damas Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton y Rosalynn Carter; los músicos Foreigner, Eric Church, Ashley McBryde y Darius Rucker; los actores Wanda Sykes, John Leguizamo, Luis Guzmán y Loni Love; los atletas Kareem Abdul-Jabbar, Jaren Jackson, Jr., Chester Pitts, Sean Johnson, Preston Wilson, Drew McIntyre y Rocky NoHands; líderes religiosos como el obispo TD Jakes, la Dra. Barbara Williams-Skinner, el Rev. Dr. Walter Kim, el padre Manuel Dorantes y el Rev. Gabriel Salguero; los expertos en medicina Dr. Anthony Fauci, Dr. Tom Frieden, Dr. Kizzmekia S. Corbett, PhD y Dr. Cameron Webb; y más. Hasta la fecha, la iniciativa ha incluido a más de 1,124 personalidades influyentes, quienes han creado 1,638 piezas de contenido, con un alcance acumulado de 50 millones.

Dado el compromiso de la campaña de trabajar con una amplia gama de mensajeros de confianza, la incorporación de líderes comunitarios y religiosos ha sido un componente fundamental, debido a la influencia y confiabilidad de estos en sus comunidades. Se formó un Comité Directivo Nacional de Fe al comienzo de la Iniciativa de Educación sobre la Vacuna contra el COVID-19 para informar sobre los elementos de la estrategia general, servir como voces confiables en sus comunidades, ayudar a desarrollar recursos para otros líderes religiosos en todo el país y participar en eventos virtuales. El padre Manuel Dorantes, de la Arquidiócesis de Chicago, que forma parte del Comité Directivo Nacional de Fe, ayudó a identificar e implementar esta oportunidad con el papa Francisco para elevar el trabajo del Ad Council a escala global.

"Las instituciones y los líderes religiosos desempeñan un papel muy importante para recordarnos nuestra humanidad común", afirmó John Bridgeland, cofundador y director ejecutivo de COVID Collaborative. "Con estas poderosas palabras del papa Francisco y de cardenales y arzobispos de todo el mundo, el mensaje inspirará a millones de personas a tomar medidas para 'amar a su prójimo' durante esta pandemia".

El contenido, desarrollado con las productoras LANDIA y Big Star, es parte de la Iniciativa de Educación sobre la Vacuna contra el COVID-19 del Ad Council y COVID Collaborative, "De Ti Depende". La plataforma creativa general fue desarrollada por Pereira O'Dell, con recursos adicionales para la campaña creados por JOY Collective, Alma, iHeartMedia, Group SJR, Values Partnerships y otros colaboradores para garantizar que el público estadounidense tenga la información más reciente y precisa sobre las vacunas contra el COVID-19. Hasta la fecha, la campaña ha recibido $178 millones en apoyo de los medios y publicidad relacionada a través de todos los canales, y al menos el 75% de los estadounidenses elegibles para la vacuna han visto anuncios de "De Ti Depende" y han generado más de 8 millones de sesiones en GetVaccineAnswers.org. De las personas con inquietudes que visitan GetVaccineAnswers.org, casi el 60% se sienten más confiadas en el momento de vacunarse.

Además del nuevo anuncio de servicio público, el Ad Council, junto con la fundación de Eva Longoria, la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA), Unidos US, la Liga de Ciudadanos Unidos Latinoamericanos (LULAC), la Federación Hispana (Hispanic Federation), Justicia para Mujeres Migrantes (Justice for Migrant Women), presentaran un evento virtual con varios lideres religiosos para amplificar el esfuerzo de educación sobre las vacunas contra el COVID-19. Los líderes religiosos incluirán el Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, el Dr. Walter Kim, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, el Rev. Dr. Gabriel y la Rev. Jeanette Salguero de la Coalición Nacional de Evangélicos Latinos, el Rabino Jonah Pesner, director ejecutivo del Centro de Acción Religiosa para el Judaísmo Reformado, y Eboo Patel, fundador y presidente del Cuerpo Juvenil Interreligioso. El evento también destacará una conversación con expertos médicos y líderes comunitarios sobres las preguntas más ardientes a cerca del COVID-19 y las vacunas.

Como socios de medios exclusivos para este evento, Noticias Telemundo y NBC News NOW, presentarán por sus canales digitales este evento virtual el miércoles 25 de agosto a las 5pm EST. El presentador de Noticias Telemundo y NBC Nightly News Saturday José Diaz Balart, será maestro de ceremonias, y la presentadora de Hoy Día Nicole Suarez moderará el panel de los expertos médicos, y la reconocida actriz y activista Eva Longoria presentará el histórico anuncio de servicio público de Su Santidad el Papa Francisco y los seis cardenales de Centro y Sur América, Maria Cardona moderará el panel de lideres comunitarios, y el fundador y presidente de Values Partnerships Joshua Dubois moderará el panel de lideres religiosos. Junto con este evento virtual, habrán clínicas de vacunas contra el COVID-19 que se llevarán a cabo en la Florida, Alabama, Georgia, Tennessee y Oregon, donde hay índices bajos de vacunación entre la comunidad hispana.

Los principales socios de los medios, incluido Facebook, Google/YouTube, Telemundo, Universo, Upward Christian Dating de Match Group y WarnerMedia, entre otros, se han comprometido a proporcionar una cantidad significativa de tiempo y espacio en los medios, que donarán con el fin de presentar y ampliar los nuevos recursos de anuncios de servicio público. Según el modelo del Ad Council, la producción se distribuirá en los Estados Unidos, donde se presentará en espacios donados por los medios. El anuncio de servicio público también se distribuirá a nivel mundial en los medios de comunicación internacionales, con especial atención a los países de habla hispana.

Los principales contribuyentes hasta la fecha incluyen Amazon, Bank of America, Cisco, CVS Health, Facebook, General Motors, Google/YouTube, Humana Foundation, NBCUniversal/Comcast, Reckitt, Salesforce, Verizon, Walgreens y Walmart. También han aportado importantes contribuciones Adobe, America's Health Insurance Plans (AHIP), American Heart Association, American Medical Association, BNY Mellon, Business Roundtable, Caterpillar Foundation, Citi, Ford Motor Company, Honeywell, JPMorgan Chase, Kaiser Permanente, Mastercard, New York Life Foundation, Stanley Black & Decker, Synchrony, Target, Unilever, Wells Fargo y ViacomCBS.

Para obtener más información y respuestas a las principales preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19, visite GetVaccineAnswers.org y DeTiDepende.org .

Ad Council

El Ad Council cuenta con una larga historia de creación de campañas de comunicación de servicio público que pueden salvar vidas en tiempos de crisis nacional, la cual se extiende desde su fundación durante la Segunda Guerra Mundial, e incluye el 11 de septiembre y desastres naturales como el huracán Katrina y el huracán Sandy. Sus estrechas relaciones con los medios de comunicación, la comunidad creativa, expertos y líderes gubernamentales hacen que la organización esté en una posición única para distribuir rápidamente información vital a millones de personas en los Estados Unidos.

El Ad Council es donde convergen la creatividad y las causas nobles. Esta organización sin fines de lucro reúne a las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas más importantes del país. El Ad Council ha creado muchas de las campañas más emblemáticas de la historia de la publicidad, como "Friends Don't Let Friends Drive Drunk", "Smokey Bear" y "Love Has No Labels".

El Ad Council es una organización no partidista y no denominacional, que involucra a una amplia gama de comunidades, incluida la comunidad religiosa, para hacer un impacto positivo en la sociedad. Las campañas innovadoras de bienestar social de la organización crean conciencia, inspiran acciones y salvan vidas. Para obtener más información, visite AdCouncil.org , siga a las comunidades del Ad Council en Facebook y Twitter , y vea sus producciones en YouTube .

COVID Collaborative

COVID Collaborative, un proyecto de UNITE, es un conjunto nacional de expertos, líderes e instituciones de salud, educación y economía, y asociaciones que representan la diversidad del país, con el objetivo de cambiar el rumbo de la pandemia y apoyar los esfuerzos en respuesta al COVID-19 a nivel federal, estatal y local.

COVID Collaborative está presidida por el exgobernador y exsenador estadounidense Dirk Kempthorne (R-ID) en conjunto con el exgobernador Deval Patrick (D-MA), y liderada por el director ejecutivo John Bridgeland y el presidente Gary Edson. COVID Collaborative cuenta con la experiencia de miembros de administraciones republicanas y demócratas a nivel federal, estatal y local, incluyendo a ex comisionados de la FDA, directores de los CDC e inspectores generales de salud de los Estados Unidos; exsecretarios de Educación, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; destacados expertos en salud pública e instituciones de todo el país; Business Roundtable, National Association of Manufacturers y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; NAACP, UnidosUS y National Congress of American Indians; Skoll Foundation, Allstate Foundation y Rockefeller Foundation; y otras asociaciones que representan a quienes están en primera línea, desde American Public Health Association y Association of State and Territorial Health Officials, hasta el Council of Chief State School Officers y Council of the Great City Schools. Tim Shriver es el presidente de UNITE.

Para obtener más información, visite www.CovidCollaborative.us y siga a COVID Collaborative en Twitter y LinkedIn .

