El Partido Republicano de California respalda a Larry Thompson, mánager de talentos de Hollywood, abogado y productor de cine, en su candidatura al Congreso de EE.UU. por el 32.° Distrito Congresional de California

LOS ÁNGELES, 11 de diciembre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- El Partido Republicano de California (CAGOP) votó unánimemente este fin de semana a favor de apoyar a Larrry Thompson, mánager de talentos de Hollywood, abogado y productor de cine, en su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el 32.° Distrito Congresional de California para 2024. El valiosísimo respaldo de CAGOP se produjo después de que el Partido Republicano del condado de Los Ángeles (LAGOP) también respaldara a Thompson y recomendara el respaldo del partido a nivel del estado, debido a que Thompson había recibido una mayoría de dos tercios (2/3) de los votos en la Reunión de Respaldo de LAGOP el 4 de diciembre de 2023.

El Partido Republicano de California respalda a Larry Thompson para el Congreso de EE. UU.

Entonces, ¿qué tiene Thompson, un autoproclamado "republicano moderado", que está dando tanta esperanza y entusiasmo al California GOP?

"Me presento para el Congreso", dice Thompson, "con el fin de despertar, organizar y liderar a los votantes conservadores tanto Republicanos como Demócratas que han sido silenciados y cancelados. Ya no deben sentirse solos, derrotados y temerosos. Les ofrezco la oportunidad de recuperar su coraje, ponerse de pie y unirse a mí y a quienes comparten sus valores y su visión de nuestro país. Quiero que todo el mundo se detenga, piense y sencillamente utilice el sentido común combinado con nuestro civismo en común para encontrar un terreno común que nos permita resolver nuestros problemas en común . Iniciemos una nueva conversación bipartidista para acabar por fin con las peleas, recuperar la 'cordura' y poder hacer algo. Soy el 'hombre de la cordura'".

Incluso con tan elevados ideales, la elección de Thompson no será fácil, ya que su principal oponente demócrata es Brad Sherman, titular de un escaño durante 14 periodos, que cumple su primer mandato en el 32.° Distrito Congresional de California simplemente debido a la redistribución de distritos. El 32.° distrito congresional de California abarca Bel-Air, Bell Canyon, Beverly Glen, Brentwood, Canoga Park, Chatsworth, Encino, Malibú, North Hills, Northridge, Pacific Palisades, Reseda, Sherman Oaks, Studio City, Tarzana, Topanga, West Hills, Winnetka y Woodland Hills.

Cuando le preguntan por sus posibilidades en la carrera electoral, Thompson bromea: "Oh, sin duda venceré a 'Mr. Sleeping-At-The-Wheel', Brad Sherman. Y me alegra que Taylor Swift no se presente". En Bidenomics, acotó además que apoya a Greg Gutfeld, una celebridad televisiva, quien afirma que "el billete de $100 se ha convertido en el nuevo billete de $20".

"En serio", añadió, "las posiciones políticas polarizadas de nuestra nación se han vuelto peligrosas en muchos sentidos y, con todo lo que está ocurriendo en el mundo actual, hay mucho desencanto, decepción, frustración e incluso temor en muchos votantes demócratas y republicanos. Como nuevo republicano moderado, pretendo salvar esta brecha de incertidumbre y ofrecer una opción de ideas frescas a los votantes republicanos y demócratas de toda la vida.

"Nuestros ciudadanos deben lidiar con fronteras abiertas, mentes cerradas, impuestos por las nubes y poca confianza en el gobierno… sin mencionar los baches en Ventura Boulevard, Topanga Canyon Boulevard, y Pacific Coast Highway".

"He sido 'representante' de talentos de Hollywood durante más de 50 años", manifestó Thompson. "Y me he pasado una carrera fungiendo de abogado o mánager personal dedicado a escuchar, nutrir, planificar y negociar, con el fin de lograr mejoras para las personas y sus vidas. Ahora quiero ser un 'representante' del pueblo, especialmente de los que viven en nuestro 32.° Distrito Congresional de California".

Como militante republicano activo desde hace mucho tiempo, Thompson fue un Águila Republicana en 1981, 1982 y 1983, lo que exigía una donación al Comité Nacional Republicano de al menos $10,000 por año.

Recibió una Medalla al Mérito como Republican Presidential Taskforce que le entregó el presidente Ronald Reagan en 1981, y fue el mánager artístico personal de Patti Davis, la hija del presidente Ronald Reagan, de 1982 a 1986.

Coescribió discursos y preparó personalmente al presidente Gerald Ford para su discurso en la Convención Nacional Republicana de 1976, y contrató a la hija del presidente Gerald Ford, Susan Ford, como coprotagonista en El Show de Jim Nabor, del que Thompson produjo el total de 75 episodios en 1978.

Thompson fue codirector de campaña para California durante la campaña presidencial del senador Bob Dole en 1996.

Se presentó como candidato independiente al Congreso de los EE. UU. por el 37.° distrito congresional en 2020. Ganó Karen Bass, la actual alcaldesa de Los Ángeles.

Acerca de Larry Thompson

Thompson es un aclamado mánager artístico de Hollywood y un veterano productor de cine, abogado, proveedor de servicios editoriales, escritor, productor de Broadway y orador motivacional, además de fundador y presidente de Larry A. Thompson Organization, un estudio de última generación con sede en Los Ángeles dedicado a la representación artística, y la producción de cine, televisión y nuevos medios de comunicación.

Thompson y su equipo de representantes han guiado las carreras de más de 200 estrellas, y el mismo Thompson ha producido 21 películas para televisión, 5 películas para cine, 2 series de televisión, 12 especiales para televisión y varios pilotos de series. También es autor del muy exitoso libro de autoayuda Shine: A Powerful 4-Step Plan For Becoming A Star In Anything You Do (A brillar: Un poderoso plan de cuatro pasos para convertirse en estrella en todo lo que hace).

Thompson ha recibido el prestigioso premio de la industria Vision Award y sus producciones han ganado dos Accolade Awards, dos Imagen Awards, The Epiphany Prize, The Wilbur Award, The Christopher Award, y han recibido nominaciones para 10 premios Emmy, seis Imagen Awards, dos Prism Awards, el Humanitas Prize, y un Golden Globe.

Forma parte de los Consejos Asesores del Museo Delta Blues, Paulist Productions y Good News Communications. Es un entusiasta miembro fundador del Museo de la Biblia de Washington, D.C. y miembro fundador de la Sociedad Histórica del Capitolio de los Estados Unidos. Aparece sin falta en los listados de Who's Who In America y Who's Who In The World, y el 1 de agosto de 2018 Thompson recibió el premio Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award de Marquis Who's Who.

El 12 de mayo de 2016, la asociación National Conference of Personal Managers incluyó a Thompson en el Paseo de la Fama de Representantes Personales. Thompson también fue galardonado el 19 de septiembre de 2013 por la Talent Managers Association con el prestigioso Seymour Heller Award a la Trayectoria en la Representación Artística. Estos dos premios de la industria del entretenimiento son los máximos honores que puede recibir un mánager personal por representar a talentos.

Thompson fue nombrado caballero en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2017. El gran prior Príncipe Lorenzo de Medici apadrinó a Thompson, que es un estadounidense con herencia italiana, para su ingreso a la prestigiosa Orden de Saint Martin of Mount of theBeatitudes como "Patrón de las artes y protector de los más necesitados".

Thompson nació, creció y se educó en Mississippi. Tras terminar sus estudios de derecho en la Universidad de Mississippi en 1968, condujo tres días hasta la esquina de Hollywood y Vine para iniciar la carrera de sus sueños en el mundo del espectáculo. Además, de 1968 a 1974, Thompson sirvió en el Cuerpo General de Jueces y Abogados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, principalmente en Torrance, California.

Thompson vive en Los Ángeles con su esposa Kelly, su hija Taylor y su hijo Trevor.

Acerca de las Elecciones

Las Elecciones Primarias serán el 5 de marzo de 2024. Los dos candidatos que reciban más votos en las Elecciones Primarias pasarán a las Elecciones Generales, que tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024. Debido a que en las elecciones de California rige el sistema de elección abierta de los dos candidatos principales, todos los votantes registrados, independientemente de su afiliación política, pueden votar a cualquiera de los candidatos.

