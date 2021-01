El Príncipe Mohammed bin Salman anuncia THE LINE en NEOM

THE LINE, una franja de 170 km de comunidades hiper conectadas del futuro , sin autos ni caminos y construida alrededor de la naturaleza, es una respuesta directa a algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta hoy la humanidad, como la infraestructura preexistente, la polución, el tránsito y la congestión humana.

Una piedra angular de la Visión Saudita 2030 y un motor económico para el Reino, impulsará la diversificación y aspira a contribuir 380.000 empleos del futuro y USD 48.000 millones al PIB de Arabia Saudita para 2030.

Su Alteza Real dijo: "A lo largo de la historia, las ciudades fueron construidas para proteger a sus ciudadanos. Luego de la Revolución Industrial, las ciudades priorizaron máquinas, autos y fábricas por encima de las personas. En las ciudades que se consideran las más avanzadas del mundo, la gente pasa años de su vida desplazándose. Para 2050, la duración de los viajes diarios dentro de una ciudad se duplicará. Para 2050, mil millones de personas se verán desplazadas debido al aumento de las emisiones de CO2 y los niveles del mar. El 90% de la gente respira aire contaminado. ¿Por qué deberíamos sacrificar la naturaleza en aras del desarrollo? ¿Por qué 7 millones de personas deberían morir todos los años debido a la contaminación? ¿Por qué deberíamos perder un millón de personas cada año a causa de accidentes de tránsito? ¿Y por qué deberíamos aceptar perder años de nuestras en viajes diarios al trabajo?".

"Por lo tanto, necesitamos transformar el concepto de una ciudad convencional en el de una futurista", agregó Su Alteza Real. "Hoy, como Presidente del Directorio de NEOM, les presento "THE LINE". Una ciudad de un millón de residentes con una longitud de 170 km que preserva 95% de la naturaleza dentro de NEOM, con cero autos, cero calles y cero emisiones de carbono".

THE LINE representa la primera vez en 150 años que un desarrollo urbano de gran envergadura ha sido diseñado en función de las personas, no de las calles. La facilidad para caminar definirá la vida en THE LINE; todos los servicios diarios esenciales, como escuelas, clínicas médicas y espacios de esparcimiento, así como espacios verdes, estarán a cinco minutos de distancia a pie.

Medios de transporte de ultra alta velocidad y soluciones de movilidad autónoma facilitarán los viajes y les darán a los residentes la oportunidad de recuperar tiempo para dedicarlo a la salud y el bienestar. Se prevé que ningún viaje demandará más de 20 minutos.

Las comunidades de THE LINE serán cognitivas, impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), aprenderán de forma continua formas de facilitar la vida, y crearán tiempo tanto para residentes como para compañías. Se estima que 90% de los datos disponibles serán aprovechados para fortalecer capacidades de infraestructura mucho más allá del 1% que suele ser utilizado en las ciudades inteligentes actuales.

Redefiniendo la sustentabilidad, THE LINE incluirá desarrollos urbanos carbono-positivos que funcionarán con energía 100% limpia, brindándoles a los residentes medio ambientes sin polución, más saludables y sustentables. Se construirán comunidades de uso mixto alrededor de la naturaleza, en lugar de sobre ella.

Los sectores del futuro de NEOM, encabezados por líderes globales en sus industrias, ya están abordando algunos de los desafíos más urgentes del mundo. Están siendo pioneros de un nuevo mercado para avanzadas innovaciones y creando oportunidades para atraer profesionales destacados, inversionistas y socios para que integren su ecosistema de negocios.

La construcción de THE LINE comenzará en el primer trimestre de 2021. THE LINE es uno de los proyectos de infraestructura más complejos y desafiantes del mundo y forma parte de un extenso trabajo de desarrollo que ya está en marcha en NEOM.

NEOM es parte del portafolio diversificado de primer nivel internacional del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, uno de los mayores fondos de riqueza soberana del mundo.

Sobre NEOM

NEOM es un acelerador de progreso humano y una visión de cómo podría lucir un Nuevo Futuro. Es una región en el noroeste de Arabia Saudita sobre el Mar Rojo, que se está construyendo de cero como un laboratorio viviente; un lugar donde los emprendedores trazarán el camino de este Nuevo Futuro. Será un destino y un hogar para personas que sueñan a lo grande y quieren ser parte de un nuevo modelo de habitabilidad excepcional, creando compañías prósperas y reinventando la conservación del medioambiente.

NEOM será el hogar y el lugar de trabajo de más de un millón de residentes que llegarán de todo el mundo. Incluirá pueblos y ciudades, puertos y zonas empresariales, centros de investigación, espacios para deportes y entretenimientos, y destinos turísticos. Al ser un centro para la innovación, emprendedores, líderes de negocios y empresas vendrán para investigar, incubar y comercializar nuevas tecnologías y empresas de formas innovadoras. Los residentes de NEOM encarnarán un ethos internacional y adoptarán una cultura de exploración, toma de riesgo y diversidad; todo respaldado por una ley progresiva compatible con normas internacionales y propicia para el crecimiento económico.

FUENTE NEOM Company

